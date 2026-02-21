Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Mùng 5 tết, hành khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì delay kéo dài

Ni Na
Ni Na
21/02/2026 15:10 GMT+7

Hôm nay 21.2 tức mùng 5 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiếp tục chật kín hành khách. Nhiều chuyến bay delay gần 3 tiếng khiến nhiều người vật vờ chờ đợi.

Sáng mùng 5 tết, ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục chật kín người. Ngay từ khu vực cửa vào, dòng hành khách đã nối dài, xếp hàng chờ làm thủ tục check-in.

Bên trong nhà ga, các quầy thủ tục luôn trong tình trạng quá tải. Hành khách nhích từng chút một theo hàng rào phân luồng. Nhiều người đứng đợi 1 tiếng 30 phút vẫn chưa hoàn tất thủ tục check-in. Nhiều hành khách hoàn tất thủ tục nhưng vẫn chưa thể lên máy bay, đành ngồi ở khu vực phòng chờ vì chuyến bay bị hoãn tới gần 3 tiếng.

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 1.

Ga đi sân bay Tân Sơn Nhất kín người sáng mùng 5 tết

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 2.

Nhiều hành khách đến sân bay từ sáng sớm nhưng tới lúc sát giờ bay vẫn chưa được check-in

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 3.

Hành khách xếp hàng dài, nhích từng bước chờ đến lượt làm thủ tục check-in tại ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 4.

Các em nhỏ ngồi bệt bên hành lý khi theo ba mẹ xếp hàng chờ làm thủ tục check-in tại ga đi

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 5.

Bạn Đăng Quang (21 tuổi, ở phường Vũng Tàu) có mặt tại sân bay từ 9 giờ sáng mùng 5 tết để bay ra Hà Nội, nhưng chuyến bay bị hoãn 1 tiếng

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 6.

Nhiều hành khách tỏ rõ vẻ mệt mỏi, bức xúc khi phải chờ đợi kéo dài. Ông Nguyễn Trân (72 tuổi) cho biết dự kiến bay ra Hải Phòng lúc 10 giờ 45 phút nhưng đến 9 giờ 45 vẫn chưa hoàn tất thủ tục. “Tôi chọn đi mùng 5 vì nghĩ là ngày thưa khách nhất, ai ngờ vẫn đông thế này”, ông nói.

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 7.

Một số hành khách sát giờ khởi hành được nhân viên ưu tiên làm thủ tục check-in trước để kịp chuyến bay

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 8.

Hoàn tất thủ tục nhưng chưa thể lên máy bay, nhiều hành khách ngồi la liệt tại khu vực phòng chờ do chuyến bay bị hoãn 3 tiếng

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi) có chuyến bay từ TP.HCM về Vinh (Nghệ An) bị delay 2 lần, lùi giờ khởi hành từ 8 giờ 45 sáng đến 11 giờ 45. Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng chị đã được vào phòng chờ lúc 11 giờ

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 10.

Lượng khách tăng cao khiến xe buýt trung chuyển ra máy bay cũng luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều hành khách phải chen chúc trên xe để kịp giờ khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vật vờ vì delay kéo dài - Ảnh 11.

Chị Vân Anh (29 tuổi) cùng mẹ lớn tuổi và hai con nhỏ thở phào khi cuối cùng cũng được lên máy bay. Chị cho biết cả gia đình có mặt tại sân bay từ 7 giờ sáng, nhưng phải đến gần 12 giờ trưa mới hoàn tất việc lên máy bay. “Tôi thì không sao, chỉ thương mẹ già và hai đứa nhỏ phải vật vờ chờ đợi suốt buổi sáng”, chị chia sẻ

ẢNH: NI NA

Mùng 5 tết: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM


Xem thêm bình luận