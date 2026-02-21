Mùng 5 tết, hành khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì delay kéo dài

Hôm nay 21.2 tức mùng 5 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiếp tục chật kín hành khách. Nhiều chuyến bay delay gần 3 tiếng khiến nhiều người vật vờ chờ đợi.
Sáng mùng 5 tết, ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục chật kín người. Ngay từ khu vực cửa vào, dòng hành khách đã nối dài, xếp hàng chờ làm thủ tục check-in.
Bên trong nhà ga, các quầy thủ tục luôn trong tình trạng quá tải. Hành khách nhích từng chút một theo hàng rào phân luồng. Nhiều người đứng đợi 1 tiếng 30 phút vẫn chưa hoàn tất thủ tục check-in. Nhiều hành khách hoàn tất thủ tục nhưng vẫn chưa thể lên máy bay, đành ngồi ở khu vực phòng chờ vì chuyến bay bị hoãn tới gần 3 tiếng.
Mùng 5 tết: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM
