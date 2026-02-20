Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất kín người: Chuyện gì đang xảy ra?

Ni Na
20/02/2026 13:16 GMT+7

Hôm nay 20.2 tức mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chật kín người từ sáng sớm. Nhiều người có mặt từ sớm để check-in.

Theo ghi nhận, sáng mùng 4 tết, tại ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay khởi hành trong khung giờ 8 -11 giờ có lượng khách tập trung đông nhất.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghịt người xếp hàng dài

ẢNH: NI NA

Nhiều gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới làm xong thủ tục kí gửi hành lí. Ở khu vực soi chiếu an ninh, dòng người xếp thành hàng dài và di chuyển nhích từng chút một.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 2.

Nhiều gia đình có con nhỏ vất vả xoay xở giữa dòng người đặc kín tại nhà ga.

ẢNH: NI NA

Theo tìm hiểu, lượng khách tăng mạnh trong sáng mùng 4 tết chủ yếu do nhiều người chọn thời điểm này mới bắt đầu về quê ăn tết. Chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, ở Hà Nội) cho biết năm nay ở lại TP.HCM đến hết mùng 3 tết để bán hàng rồi mới về quê. Chú chuyên bán heo quay và gà cúng, những ngày cận và trong tết khách đặt mua nhiều nên hầu như không có thời gian nghỉ.

"Mấy ngày tết bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục nên tôi tranh thủ ở lại làm thêm kiếm tiền. Đến mùng 4 mới thu xếp về quê với gia đình", chú Sơn nói, cho biết đã ra sân bay Tân Sơn Nhất từ sớm để kịp chuyến bay buổi sáng.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 3.

Chú Nguyễn Sơn ánh lên niềm vui khi sắp được trở về quê nhà sum họp sau những ngày mưu sinh dịp tết

ẢNH: NI NA

Không ít người vì đặc thù công việc nên đến mùng 4 mới thu xếp về quê. Anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi, ở Quảng Bình), làm nghề đi tàu đánh cá, cho biết lịch làm việc đã ký hợp đồng từ đầu năm nên không thể nghỉ.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 4.

Anh Bảo cho biết đi làm ngày tết thu nhập không tăng thêm nhưng anh chấp nhận vì đặc thù công việc đã gắn bó nhiều năm

ẢNH: NI NA

"Những ngày tết tôi đang ở ngoài biển, ở nhà một mình vợ tôi lo toan cho nội ngoại hai bên. Tôi rất thương vợ", anh xúc động. Chuyến bay sáng mùng 4 là thời điểm sớm nhất anh có thể rời TP.HCM để kịp về sum họp cùng gia đình sau những ngày lênh đênh.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn rời TP.HCM dịp này để du lịch đầu xuân. Tại ga đi sân bay Tân Sơn Nhất, một số nhóm bạn, gia đình trẻ làm thủ tục từ sớm cho các chuyến du lịch trong nước.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 5.

Không ít bạn trẻ chọn xuất hành đầu năm bằng chuyến du lịch, xem đây là cách mở đầu năm mới đầy hứng khởi

ẢNH: NI NA

Chị Phan Tú Anh (23 tuổi, ở phường Cầu Kiệu) cho biết đặt vé chuyến bay đầu giờ chiều mùng 4 để đi Huế. "Mấy ngày tết ở nhà với gia đình, sau đó mình tranh thủ đi du lịch vài hôm rồi quay lại TP.HCM làm việc", chị chia sẻ.

Trong khi đó, ga đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất đông người từ các tỉnh thành "đổ bộ" TP.HCM. Từ sáng, khu vực sảnh chờ đón người thân luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều chuyến bay từ các tỉnh, thành liên tục hạ cánh, đưa người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 6.

Ga đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng nhộn nhịp không kém, dòng hành khách nối nhau ra sảnh từ sáng sớm

ẢNH: NI NA

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì sao? - Ảnh 7.

Nhiều người đợi đón người thân ở sảnh chờ

ẢNH: NI NA



