Ninh Bình đón gần nửa triệu lượt khách ngày mùng 4 tết

Chiều 20.2, Sở Du lịch Ninh Bình đã thông tin về hoạt động ﻿du lịch ﻿trên địa bàn dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026.

Du khách đổ về các khu du lịch Tràng An, Thung Ui, Tam Cốc - Bích Động... trong dịp tết ẢNH: PHÚC NGƯ

Trong đó, riêng ngày 20.2 (mùng 4 tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón 488.724 lượt khách, trong đó có 72.102 khách quốc tế.

Tính từ ngày 14 - 20.2 (27 tháng chạp đến mùng 4 tết) toàn tỉnh Ninh Bình đón được hơn 1,85 triệu lượt khách, trong đó có hơn 301.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt 2.406 tỉ đồng.

Trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tết, ở một số khu, điểm du lịch như Tràng An, Thung Ui… có thời điểm lượng khách đổ về quá đông, gây ùn tắc cục bộ.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, lượng khách du lịch của tỉnh tăng đột biến là nhờ thời tiết thuận lợi và địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên địa bàn.