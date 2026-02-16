Những đường hoa xuân rực rỡ nhất 'xứ hoa' Đồng Tháp

Để người dân có điểm vui chơi, check-in ngày tết, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 2 đường hoa xuân tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh. Cả hai đường hoa được thiết kế đẹp mắt và mang đậm bản sắc quê hương.

Đường hoa xuân ở phường Đạo Thạnh thu hút nhiều người dân đến tham quan ẢNH: M.T

Đường hoa thứ nhất được tổ chức tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa Đồng Tháp. Nổi bật là cổng chào "Đồng Tháp chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026" cùng các cụm chủ đề: "Hương thời gian - Xuân quê nhà", "Công nghiệp xanh - Nhà máy xanh", "Đồng Tháp - khát vọng phát triển", "Vươn mình rực rỡ - Hướng đến tương lai".

Đàn ngựa được tạo hình mạnh mẽ, đẹp mắt tại đường hoa phường Đạo Thạnh ẢNH: M.T

Không gian đường hoa còn có sân khấu phục vụ người dân và du khách với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mỗi đêm như đờn ca tài tử, lân sư rồng, xiếc - ảo thuật, giao lưu âm nhạc, võ nhạc, cờ vua vận động…

Trong khi đó, đường hoa thứ hai tại phường Cao Lãnh được thiết kế trên tuyến đường Lý Thường Kiệt với các đại cảnh: Song mã khai Xuân, thác lộc viên mãn, hoa đăng phú quý, bình minh thịnh vượng, mùa Xuân miền sông nước. Các hoạt động đi kèm gồm hát dân ca, hò Đồng Tháp, trò chơi dân gian, dân vũ thể thao và biểu diễn lân sư rồng.

Song mã khai xuân tại đường hoa phường Cao Lãnh ẢNH: CTV

Hai đường hoa được bố trí như một dòng chảy kết nối truyền thống và hiện đại, đan xen hình ảnh kinh tế xanh, đô thị văn minh với tre, làng nghề và nhịp sống sông nước. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, phát triển bền vững gắn với văn hóa và thiên nhiên địa phương. Các đường hoa mở cửa trong 9 ngày, từ 13 đến 21.2 (26 tháng chạp đến mùng 5 tết).

Trước đó, UBND phường Mỹ Tho cũng khai mạc đường hoa Xuân tại Công viên Lạc Hồng (đường 30.4). Không gian được trang trí gần 20 tiểu cảnh do 17 trường học và doanh nghiệp thực hiện, nổi bật là linh vật ngựa - biểu tượng năm Bính Ngọ - kết hợp hoa tươi và nông sản đặc trưng. Đường hoa phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh đến hết mùng 4 tết.