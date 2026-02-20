Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối mùng 4 tết, đừng bỏ lỡ 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp trên bầu trời!

Cao An Biên
Cao An Biên
20/02/2026 15:30 GMT+7

Một cuộc hội ngộ vũ trụ đầy hấp dẫn xuất hiện vào chạng vạng mùng 4 tết được nhiều người yêu thiên văn mong chờ. Nhìn lên trời, người Việt thấy gì?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), chạng vạng hôm nay 20.2, nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng cuộc hội ngộ vũ trụ vô cùng đặc biệt.

Mùng 4 tết: Người Việt nhìn lên trời xem 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ bầu trời đêm mùng 4 tết

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Không phải cảnh viễn tưởng trong phim đâu, ngay tối nay, khi màn đêm dần buông xuống, hãy ngước nhìn về phía tây, bạn sẽ được chứng kiến một cuộc hội ngộ hiếm có khó tìm của năm nay. Nếu bạn bỏ lỡ, có thể phải đợi rất lâu mới gặp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp thế này!", HAS thông tin.

Cụ thể, nằm gần đường chân trời nhất là ánh sáng "cháy bỏng" của sao Kim. Phía trên đó là sao Thủy tỏa sáng yếu ớt hơn. Cao hơn nữa là bộ đôi sao Thổ và sao Hải Vương đang đồng hành cùng nhau. Trên cùng là mảnh trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ treo lơ lửng.

Mẹo quan sát cuộc hội ngộ vũ trụ mùng 4 tết

Tất cả các hành tinh này cùng hội ngộ trong một vùng trời nhỏ bé ở hướng tây khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương lại đôi chút tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Theo HAS, đây một cảnh tượng hiếm lại cực kỳ dễ quan sát.

Thời điểm đẹp nhất để quan sát cuộc hội ngộ của các hành tinh này khoảng 18 giờ đến 19 giờ theo giờ địa phương. Hướng nhìn từ bầu trời phía tây. Mẹo nhỏ, người Việt hãy tìm nơi thoáng đãng, hạn chế ánh đèn để thấy rõ hơn các hành tinh.

"Đôi khi, chỉ cần ngước lên đúng lúc là dường như chạm được cả vũ trụ. Vậy còn chờ gì mà không tự mình vươn tới không gian ngoài kia ngay dịp đầu năm này", HAS giới thiệu đầy hấp dẫn.

Mùng 4 tết: Người Việt nhìn lên trời xem 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp - Ảnh 2.

Trăng lưỡi liềm mùng 4 tết mang lại trải nghiệm quan sát bầu trời thú vị

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, một trong những hiện tượng được người yêu thiên văn mong chờ nhất trong năm Bính Ngọ.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút ngày 3.3.2026.

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.

Vì sao nguyệt thực đặc biệt? Trong pha toàn phần, mặt trăng không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, khí quyển trái đất bẻ cong ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt mặt trăng, nhuộm nó trong sắc đỏ đồng huyền ảo. Đó chính là tổng hòa ánh sáng của khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn trên trái đất, được phản chiếu trở lại chúng ta cùng một lúc.

Tin liên quan

Nguyệt thực toàn phần xuất hiện đầu năm Bính Ngọ, người Việt quan sát được trăng máu

Nguyệt thực toàn phần xuất hiện đầu năm Bính Ngọ, người Việt quan sát được trăng máu

Nhiều người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ sự xuất hiện của hiện tượng nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu vào đầu năm Bính Ngọ. Dưới đây là hướng dẫn quan sát.

Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại!

Chưa hết kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, dân mạng 'hóng' Tết Đinh Mùi 2027: Có gì đặc biệt?

Khám phá thêm chủ đề

mùng 4 mùng 4 tết cuộc hội ngộ vũ trụ bầu trời mùng 4 tết hiện tượng lạ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận