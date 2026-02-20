Tối mùng 4 tết, đừng bỏ lỡ 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp trên bầu trời!

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), chạng vạng hôm nay 20.2, nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng cuộc hội ngộ vũ trụ vô cùng đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ bầu trời đêm mùng 4 tết ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Không phải cảnh viễn tưởng trong phim đâu, ngay tối nay, khi màn đêm dần buông xuống, hãy ngước nhìn về phía tây, bạn sẽ được chứng kiến một cuộc hội ngộ hiếm có khó tìm của năm nay. Nếu bạn bỏ lỡ, có thể phải đợi rất lâu mới gặp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp thế này!", HAS thông tin.

Cụ thể, nằm gần đường chân trời nhất là ánh sáng "cháy bỏng" của sao Kim. Phía trên đó là sao Thủy tỏa sáng yếu ớt hơn. Cao hơn nữa là bộ đôi sao Thổ và sao Hải Vương đang đồng hành cùng nhau. Trên cùng là mảnh trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ treo lơ lửng.

Mẹo quan sát cuộc hội ngộ vũ trụ mùng 4 tết

Tất cả các hành tinh này cùng hội ngộ trong một vùng trời nhỏ bé ở hướng tây khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương lại đôi chút tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Theo HAS, đây một cảnh tượng hiếm lại cực kỳ dễ quan sát.

Thời điểm đẹp nhất để quan sát cuộc hội ngộ của các hành tinh này khoảng 18 giờ đến 19 giờ theo giờ địa phương. Hướng nhìn từ bầu trời phía tây. Mẹo nhỏ, người Việt hãy tìm nơi thoáng đãng, hạn chế ánh đèn để thấy rõ hơn các hành tinh.

"Đôi khi, chỉ cần ngước lên đúng lúc là dường như chạm được cả vũ trụ. Vậy còn chờ gì mà không tự mình vươn tới không gian ngoài kia ngay dịp đầu năm này", HAS giới thiệu đầy hấp dẫn.

Trăng lưỡi liềm mùng 4 tết mang lại trải nghiệm quan sát bầu trời thú vị ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, một trong những hiện tượng được người yêu thiên văn mong chờ nhất trong năm Bính Ngọ.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút ngày 3.3.2026.

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.

Vì sao nguyệt thực đặc biệt? Trong pha toàn phần, mặt trăng không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, khí quyển trái đất bẻ cong ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt mặt trăng, nhuộm nó trong sắc đỏ đồng huyền ảo. Đó chính là tổng hòa ánh sáng của khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn trên trái đất, được phản chiếu trở lại chúng ta cùng một lúc.