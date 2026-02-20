Chưa hết kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, dân mạng 'hóng' Tết Đinh Mùi 2027: Có gì đặc biệt?

Hôm nay là mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (mùng 4 tháng giêng), theo lịch âm là ngày Ngày Ất Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Dương lịch hôm nay là thứ năm giữa tuần, ngày 20.2.

Tết 2027 là Tết Đinh Mùi ẢNH: AI

Người Việt Nam đang trải qua ngày thứ ba trong giai đoạn của tiết Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí của năm và tiết khí này sẽ kéo dài tới hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo lịch dương, năm 2026 là một năm thông thường, không phải năm nhuận, do đó tổng cộng 365 ngày. Cách xác định năm nhuận dương lịch nhìn chung khá đơn giản. Một năm sẽ được coi là năm nhuận nếu chia hết cho 4. Tuy nhiên, với những năm tròn thế kỷ (chia hết cho 100) sẽ khác hơn, các năm này chỉ được coi là năm nhuận nếu đồng thời chia hết cho 400.

Áp dụng quy tắc trên vào năm 2026, có thể thấy 2026 không chia hết cho 4 nên không phải năm nhuận dương lịch. Do đó, tháng 2.2026 chỉ có 28 ngày như các năm thông thường khác và cả năm nay sẽ có tổng cộng 365 ngày.

Dân mạng "hóng" Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo âm lịch năm 2026, đây là năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 17.2.2026 đến ngày 5.2.2027 theo dương lịch. Năm nay không phải là năm nhuận âm lịch.

Chuyên gia lịch pháp cho biết năm âm lịch thông thường chỉ có 354 hoặc 355 ngày, ngắn hơn dương lịch khoảng 11 ngày. Năm Bính Ngọ 2026 có 354 ngày. Trong khi đó, năm Ất Tỵ mà chúng ta vừa trải qua cách đây ít ngày là năm nhuận với 384 ngày, khiến số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

"Thông báo: Tết Nguyên đán 2027 sẽ rơi vào thứ bảy, ngày 6.2.2027 dương lịch", thông tin này đang được dân mạng chia sẻ ào ạt những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận thích thú, hài hước.

Theo lịch âm, lịch vạn niên, Tết Nguyên đán 2027 là Tết Đinh Mùi, năm con dê ẢNH: CAO AN BIÊN

"Ăn tết 2026 chưa đã, mang ngay kỳ nghỉ tết 2027 tới cho tôi", tài khoản Lê Thị Thanh Hương bình luận vui. "Năm 2027 tới nhanh được không? Còn vài ngày nữa là hết tết rồi!", Thúy Vân bày tỏ. "Nôn tết 2027 quá!", Bé Na bày tỏ.

Theo lịch âm, lịch vạn niên, Tết Nguyên đán 2027 là Tết Đinh Mùi, năm con dê. Tính từ hôm nay 19.2, còn tới 352 ngày nữa mới tới mùng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ngày 6.2.2027 sẽ bắt đầu mùng 1 Tết Đinh Mùi. Theo cách gọi can chi đây là ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi và người Việt đón tết trong tiết khí Lập xuân, tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí trong năm.