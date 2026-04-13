Sao chổi 170.000 năm mới xuất hiện: Nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội thứ hai

Cao An Biên
13/04/2026 20:36 GMT+7

Một sao chổi có chu kỳ 170.000 năm đang ghé thăm trái đất và người Việt có thể tranh thủ quan sát từ bây giờ. Dưới đây là mẹo ngắm chi tiết.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người Việt đừng bỏ lỡ vị khách đặc biệt, là sao chổi có chu kỳ 170.000 năm C/2025 R3 (Pan-STARRS). HAS cho biết đây là sao chổi chu kỳ dài cực hiếm, đang âm thầm sáng lên trên bầu trời phía đông và bạn chỉ có vài ngày để nhìn thấy trước khi nó biến mất trong ánh bình minh.

Đừng bỏ lỡ sao chổi 170.000 năm ghé thăm trái đất

Đây không chỉ là quan sát thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.

Đây là thời điểm vàng để ngắm khi bầu trời vẫn đủ tối nhưng sao chổi đã nhô lên khỏi chân trời phía đông. Từ ngày 10 đến 20.4 là giai đoạn lý tưởng nhất, trong đó ngày 18.4 được xem là đẹp nhất khi trăng mới sẽ đem đến cho bạn một bầu trời tối lý tưởng.

Trong khi đó, ngày 19.4 là thời điểm sao chổi đạt độ sáng cực đại (dự báo khoảng +3) nhưng lại rất khó quan sát vì nằm quá gần mặt trời và bị ánh bình minh lấn át. Sau mốc này, sao chổi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời Bắc bán cầu, đồng nghĩa với việc bạn gần như không còn cơ hội thứ hai để ngắm.

Hướng dẫn cách tìm hướng sao chổi xuất hiện

Để tìm đúng vị trí của sao chổi, hãy nhìn về hướng đông và sử dụng Great Square of Pegasus, một nhóm sao có hình tứ giác gần vuông nổi bật của chòm sao Pegasus (Phi Mã) làm mốc.

Trong khoảng từ ngày 13 đến 19.4, sao chổi sẽ di chuyển dọc theo cạnh dưới của hình vuông này, bắt đầu từ gần ngôi sao Markab và tiến dần về phía Algenib. Tuy nhiên, do nó nằm rất thấp gần đường chân trời, chỉ cao khoảng 5 đến 15 độ, bạn cần một vị trí quan sát thật thoáng, không bị che bởi nhà cao tầng hoặc cây cối.

Khi nhìn qua ống nhòm 10x50 - công cụ được cho là tối ưu nhất - bạn sẽ không thấy một “ngôi sao sáng rực” mà là một đốm mờ, hơi loang, giống như một đám mây nhỏ đứng yên giữa các vì sao. Đó chính là sao chổi.

Sao chổi sẽ xuất hiện trước bình minh

HAS hướng dẫn nếu muốn chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này, hãy chuẩn bị máy ảnh gắn tripod với ống kính tiêu cự từ 200 - 400 mm, ISO trong khoảng 1600 - 6400 và phơi sáng ngắn từ 1 - 5 giây. Đừng quên chụp ở định dạng RAW vì chi tiết của sao chổi thường chỉ hiện rõ sau khi xử lý ảnh.

Quan trọng hơn hết, hãy chuẩn bị từ tối hôm trước, kiểm tra thời tiết, xác định vị trí bằng ứng dụng như Stellarium hoặc Sky Tonight và đặt báo thức sớm - vì chỉ cần chậm vài phút, ánh sáng bình minh có thể khiến bạn bỏ lỡ hoàn toàn mục tiêu.

"Đây là một trong những sao chổi chu kỳ dài hiếm gặp, có thể mất tới 170.000 năm mới quay lại. Điều đó có nghĩa là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nó, nếu thành công, là duy nhất trong đời. Nếu có một buổi sáng trời quang trong tuần tới, hãy thử một lần bước ra ngoài trước bình minh và hướng mắt về phía đông, biết đâu bạn sẽ bắt gặp “vị khách cổ xưa” đang lặng lẽ đi ngang qua bầu trời của chúng ta", HAS thông tin.

