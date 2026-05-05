Nhóm du khách TP.HCM thấy 'bóng ma hình người' trên đỉnh núi Indonesia: Khoa học lý giải sao?

Khoảnh khắc về hiện tượng lạ "bóng ma hình người" nói trên được anh Nguyễn Anh Tuấn (44 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ lên mạng xã hội mới đây, sau khi anh cùng những người bạn vừa kết thúc hành trình khám phá núi lửa Kelimutu nổi tiếng ở Indonesia.

Hiện tượng lạ nhìn như "bóng ma hình người" xuất hiện trên đỉnh núi Kelimutu được anh Tuấn chụp lại ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Anh Tuấn cho biết chuyến leo núi của anh và đoàn diễn ra vào ngày cuối tháng 4.2025. Hôm đó, anh và mọi người phải dậy từ hơn 4 giờ sáng, đi bộ xuyên rừng trong bóng tối với mục tiêu duy nhất là kịp lên đỉnh núi Kelimutu ngắm bình minh.

"Thế nhưng khi đến nơi, trước mắt chúng tôi chỉ là một biển mây mù mịt, không thấy mặt trời. Tưởng như chuyến leo núi sáng sớm ấy đã "công cốc" khi không săn được bình minh thì bất ngờ trên màn mây trắng xóa trước mặt, bóng của mỗi người hiện lên rõ ràng, xung quanh là một vòng hào quang nhiều màu tỏa sáng kỳ lạ", anh kể.

Khung cảnh này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều thành viên trong đoàn. Ban đầu, mọi người chỉ ngỡ đây là cầu vồng thông thường, tuy nhiên khi nhìn kỹ, họ mới phát hiện đây là hiện tượng hiếm gặp. Mọi người chụp ảnh, quay video để làm kỷ niệm, xem đây là phần thưởng cho chặng leo núi gian nan.

Anh Tuấn trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu nổi tiếng ở Indonesia ẢNH: NVCC

Trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu thuộc vườn quốc gia đảo Flores (Indonesia) có 3 hồ nước đổi màu độc đáo và được gắn với những truyền thuyết ma quái. Cùng nằm trên đỉnh của một ngọn núi lửa, nhưng nước trong các hồ này lại thay đổi màu sắc một cách định kỳ khác nhau từ đỏ và nâu sang màu ngọc lam và xanh lục. Theo các nhà khoa học, sự thay đổi màu sắc của nước trong hồ là do sự phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản hay ảnh hưởng của loài sinh vật, rong rêu và đá trong miệng núi lửa gây ra. Tuy nhiên, đối với người dân địa phương, sự thay đổi màu sắc này mang một ý nghĩa riêng.

Đây là hiện tượng gì?

Những hình ảnh được anh Tuấn chụp lại sau đó được chia sẻ trên các hội nhóm, cộng đồng thiên văn và nhận được sự chú ý của nhiều người yêu khoa học. Dân mạng bày tỏ sự hào hứng, nhiều người tò mò cho biết đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng này.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết đây là hiện tượng quang học "bóng ma núi Brocken" (Brocken Specter) khá hiếm gặp.

Theo các tài liệu khoa học, Brocken Specter xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau lưng người quan sát vào lớp sương mù hoặc mây phía trước. Cơ thể chúng ta chặn một phần ánh sáng, tạo thành bóng đổ lên màn sương.

Vì lớp mây gồm vô số giọt nước li ti lơ lửng ở nhiều khoảng cách khác nhau, cái bóng thường bị phóng đại, méo đi và trông như một hình người khổng lồ đứng giữa mây trời. Điều kỳ diệu nhất là vòng hào quang bao quanh bóng, gọi là glory.

Hiện tượng quang học "bóng ma núi Brocken" (Brocken Specter) khá hiếm gặp ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Space.com cho biết đây không phải cầu vồng thông thường mà hình thành do ánh sáng bị nhiễu xạ, phản xạ ngược và giao thoa khi đi qua các giọt nước cực nhỏ. Ánh sáng quay trở lại gần đúng hướng nguồn sáng, tạo nên những vòng tròn màu đồng tâm quanh phần đầu của bóng người.

Vì mỗi người chỉ nhìn thấy ánh sáng phản xạ đúng theo hướng mắt mình, nên ai cũng sẽ thấy hào quang bao quanh chính bóng của bản thân. Tên gọi của hiện tượng này bắt nguồn từ núi Brocken ở Đức, nơi từng khiến nhiều người xưa tin rằng họ đang nhìn thấy một bóng ma khổng lồ giữa biển mây.