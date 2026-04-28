Giải mã bí ẩn ‘quả cầu vàng’ dưới đáy đại dương ở Mỹ

Khi quả cầu vàng kỳ lạ được phát hiện trong một chuyến lặn biển sâu ở vùng biển Alaska vào năm 2023, các nhà sinh vật học biển đã vô cùng bối rối. Các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã trục vớt vật thể lạ nói trên, thế nhưng không thể xác định được đó là gì, theo Live Science ngày 27.4.

"Mọi người đều thốt lên: ‘Đó là cái gì vậy?’”, ông Allen Collins, một nhà động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), nói với Live Science.

Vật thể lạ được các nhà khoa học gọi là "quả cầu vàng" và mất hơn 2 năm để xác định đây thực chất là gì ẢNH: NOAA

Ông Collins đã dẫn đầu một nhóm phân tích để xác định “quả cầu vàng” được tìm thấy là gì, và phát hiện hóa ra đó là một cấu trúc được tiết ra bởi sinh vật biển sâu bí ẩn có tên là Relicanthus daphneae.

Ông cho biết quá trình tìm kiếm cấu trúc giải phẫu đã không tìm được miệng, múi cơ, cho thấy đây không phải loài động vật. Khi quan sát dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu phát hiện phần mô chứa tế bào gai (nematocysts), những tế bào châm đốt đặc trưng của ngành ruột khoang (Cnidaria), bao gồm hơn 11.000 loài động vật không xương sống dưới nước, chẳng hạn như sứa, thủy tức, hải quỳ và san hô.

Những tế bào châm đốt này là spirocysts, mà theo ông Collins là đặc điểm riêng biệt của lớp San hô 6 tia (Hexacorallia). Điều đó đã thu hẹp phạm vi xuống còn khoảng 4.000 loài.

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các xét nghiệm di truyền và phát hiện DNA từ nhiều loại vi sinh vật, cũng như từ một sinh vật giống hải quỳ là Relicanthus daphneae.

Đồng tác giả nghiên cứu Estefanía Rodriguez, người phụ trách bộ phận động vật không xương sống ở biển tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York, nhận ra lớp mô được phát hiện là một lớp biểu bì, có nghĩa là quả cầu vàng là cấu trúc mà hải quỳ tiết ra bên dưới để tự gắn chặt vào đá.

Ông Allen Collins nói rằng giới khoa học chưa thống nhất Relicanthus daphneae thuộc nhóm nào và coi đây là nhóm “giống hải quỳ”. Ông cho biết R. daphneae, có thể tiết ra lớp biểu bì để bám vào đá nhưng cũng có thể tách ra để di chuyển đến vị trí tốt hơn, sau đó bám vào nơi mới bằng một lớp biểu bì khác. Đó là lý do nhóm khoa học tìm thấy vật “quả cầu vàng”.