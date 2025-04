Giải mã bí ẩn về ngày 17.7 trên Emoji hình tờ lịch

Bạn có bao giờ để ý thấy Emoji (biểu tượng cảm xúc) hình tờ lịch trên điện thoại hay máy tính của mình luôn hiển thị ngày 17.7 không? Nhiều người cho rằng đó chỉ là một con số ngẫu nhiên, nhưng với một công ty nổi tiếng về việc cài cắm các chi tiết ẩn thú vị như Apple, đằng sau ngày tháng tưởng chừng bình thường này lại là cả một câu chuyện lịch sử.

Biểu tượng Emoji tờ lịch và con số gây bất ngờ

Người hâm mộ Apple thường được ví như các 'fan cuồng' của các thương hiệu phim lớn. Họ không chỉ xếp hàng chờ mua sản phẩm mới mà còn say sưa tìm kiếm những thông điệp ẩn giấu mà Apple khéo léo đưa vào sản phẩm và quảng cáo.

Chắc hẳn nhiều người đã biết về việc các quảng cáo iPhone và Apple Watch luôn hiển thị giờ 9:41 và 10:09 - thời điểm các sản phẩm này được công bố lần đầu. Hay như biểu tượng Apple Maps từng mang địa chỉ trụ sở đầu tiên và emoji cuốn sách mở từng chứa nội dung quảng cáo kinh điển "Here's to the Crazy Ones". Với "truyền thống" đó, không lạ khi ngày 17.7 trên emoji lịch cũng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Emoji hình tờ lịch luôn có ngày 17.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TNW

Vậy bí mật đằng sau ngày 17.7 là gì? Câu trả lời đưa chúng ta quay ngược về năm 2002, tại sự kiện Macworld Expo diễn ra ở New York (Mỹ). Đây từng là sân khấu lớn nhất để Apple trình làng những sản phẩm mang tính cách mạng trước toàn thế giới. Năm đó, bên cạnh hệ điều hành Mac OSX 10.2 "Jaguar" với hàng loạt tính năng mới, Apple đã giới thiệu một phần mềm làm thay đổi cách người dùng quản lý thời gian biểu: iCal.

iCal vào thời điểm đó là một bước đột phá, cho phép người dùng dễ dàng quản lý, chia sẻ và cập nhật nhiều bộ lịch khác nhau trên cùng một nền tảng. Và ngày trọng đại mà Apple vén màn iCal trước công chúng chính là ngày 17.7.2002. Việc đặt ngày ra mắt ứng dụng lịch mang tính cách mạng của mình lên chính biểu tượng emoji lịch là một hành động "tự tôn vinh" rất đặc trưng của Apple, một thông lệ của gã khổng lồ công nghệ này.

Điều thú vị hơn nữa là ngày 17.7 cũng chính là ngày "World Emoji Day". Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Jeremy Burge, sáng lập trang Emojipedia và là người khởi xướng ngày lễ này, đã chọn ngày 17.7 chính bởi vì đó là ngày được hiển thị trên biểu tượng emoji lịch của Apple - một minh chứng cho sức ảnh hưởng văn hóa của chi tiết nhỏ bé này.

Một lần nữa, Apple lại cho thấy cách họ lồng ghép lịch sử và những cột mốc đáng nhớ của mình vào những chi tiết tưởng chừng như không đáng kể nhất, biến chúng thành những "trứng phục sinh" thú vị cho người hâm mộ khám phá.