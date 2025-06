Giải mã bí mật uống nước dừa giải nhiệt ngày nắng nóng

Bác sĩ V Ashwin Karuppan, Bệnh viện Gleneagles HealthCity Chennai (Ấn Độ), khuyên, khi thời tiết nắng nóng, đổ nhiều mồ hôi, bạn hãy bổ sung khoáng chất đã mất bằng nước dừa, theo tờ New Indian Express.

Nước dừa là đồ uống chống lại tình trạng mất nước hiệu quả nhờ hàm lượng chất điện giải phong phú, có thể hấp thụ nhanh vào máu. Các đặc tính làm mát tự nhiên của nước dừa điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, trong khi các chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại các tổn thương do nhiệt gây ra, khiến nó trở thành lá chắn mạnh mẽ chống lại say nắng.

Nước dừa có thể ngăn ngừa say nắng Ảnh: AI

3 lý do nước dừa có thể ngăn ngừa say nắng

Say nắng là tình trạng nghiêm trọng do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Nó có thể dẫn đến mất nước, chóng mặt và thậm chí là các biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được xử lý nhanh chóng. Một phương thuốc tự nhiên nổi bật để ngăn ngừa say nắng là nước dừa.

Sau đây là 3 lý do mạnh mẽ tại sao nước dừa là lá chắn hiệu quả chống lại say nắng.

Cân bằng điện giải và hydrat hóa tuyệt vời. Một trong những nguyên nhân chính gây ra say nắng là mất nước. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ thể mất nước và các chất điện giải thiết yếu như natri, kali và magiê qua mồ hôi. Nước dừa rất giàu các chất điện giải này, khiến nó hiệu quả hơn nhiều so với nước lọc trong việc bổ sung chất lỏng đã mất.

Thành phần tự nhiên của nước dừa tương hợp với sự cân bằng điện giải trong máu, cho phép hấp thụ và hydrat hóa nhanh chóng. Một ly nước dừa trong thời tiết nóng có thể giúp ngăn ngừa mất nước, giúp làm mát cơ thể và cấp đủ nước.

Hiệu ứng làm mát tự nhiên. Nước dừa có đặc tính làm mát tự nhiên giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Không giống như đồ uống có đường có thể gây mất nước thêm, nước dừa giúp làm mát và sảng khoái cơ thể từ bên trong.

Kết cấu nhẹ và đặc tính hydrat hóa của nước dừa làm giảm nhiệt độ cơ thể, khiến nó trở thành thức uống lý tưởng cho những ngày nóng. Nhấm nháp từng ngụm nước dừa trong suốt cả ngày có thể giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định và ngăn ngừa tình trạng quá nóng dẫn đến say nắng, theo tờ Times Of India.

Giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng. Nước dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và cytokinin, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa do nhiệt độ quá cao gây ra. Những chất chống oxy hóa này chống lại tình trạng viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào, có thể xảy ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của nước dừa làm dịu cơ thể, giảm tác động của căng thẳng do nhiệt. Uống nước dừa thường xuyên trong thời tiết nóng không chỉ giúp mát mẻ mà còn tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại tổn thương do nhiệt gây ra.