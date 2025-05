Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những người sau đây lưu ý khi uống nước dừa

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lòng se điếu, nguy cơ tiềm ẩn từ món 'đặc sản' được nhiều người ưa chuộng; Làm sao để phân biệt triệu chứng viêm gan do virus với rượu bia?; Loại trái cây giúp hạ huyết áp hiệu quả...

Nước dừa giải nhiệt mùa hè rất tốt nhưng tối kỵ với những người này

Trong cái nóng bức của mùa hè, nhiều người thích uống nước dừa để cấp nước và giải nhiệt. Chứa đầy chất điện giải, vitamin và khoáng chất, nước dừa có thể là thức uống lý tưởng giúp tăng cường hydrat hóa.

Nước dừa giàu carbohydrate và chất điện giải như kali, natri, magiê, nên thường được sử dụng để ngăn ngừa cơ thể mất nước.

Nước dừa giàu carbohydrate và chất điện giải như kali, natri, magiê, nên thường được sử dụng để ngăn ngừa mất nước Ảnh: AI

Đối với hầu hết mọi người, uống nước dừa hằng ngày có thể giúp bổ sung lượng chất lỏng. Nước dừa không có tác dụng phụ trừ khi uống với số lượng lớn và mắc một số vấn đề sức khỏe.

Những người sau đây tiêu thụ nước dừa có thể gặp vấn đề.

Người bệnh tiểu đường. Chuyên gia dinh dưỡng Ramalakshmi, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Vasavi (Ấn Độ), lưu ý: Nước dừa thường có hàm lượng đường cao.

Cô Ramalakshmi giải thích: Nước dừa có vẻ là thức uống hoàn hảo cho mùa hè, mát mẻ, tự nhiên và sảng khoái, nhưng người bệnh tiểu đường hãy thận trọng. Nước dừa chứa đường tự nhiên có thể làm tăng lượng đường trong máu, đặc biệt là nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Tuy nhiên, một lượng nhỏ, khoảng 100 - 150 ml thỉnh thoảng - vẫn có thể ổn nếu lượng đường của bạn ổn định. Nhưng tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn uống nước thường xuyên vào mùa hè.

Làm sao để phân biệt triệu chứng viêm gan do virus với rượu bia?

Viêm gan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất là nhiễm virus và lạm dụng rượu bia. Bệnh sẽ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm gan virus và viêm gan do rượu bia có nhiều triệu chứng giống nhau, chẳng hạn vàng da, mệt mỏi và đau bụng. Thế nhưng, cơ chế gây bệnh lại hoàn toàn khác nhau.

Viêm gan do rượu bia gây đau bụng và kèm theo các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, ói mửa và đau bụng ẢNH: AI

Viêm gan do virus xảy ra khi gan bị nhiễm virus viêm gan A, B, C, D hoặc E. Trong khi đó, viêm gan do rượu bia là hậu quả trực tiếp của việc uống rượu bia quá mức, dẫn đến gây tổn thương tế bào gan.

Viêm gan do virus. Các virus gây viêm gan lây truyền theo những các khác nhau. Cụ thể, virus viêm gan A lây qua thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Viêm gan B lây qua dịch cơ thể như máu, tinh dịch. Viêm gan C chủ yếu lây qua đường máu.

Mỗi loại virus ảnh hưởng đến gan theo cách khác nhau. Viêm gan A thường gây bệnh cấp tính, ngắn hạn, trong khi viêm gan B và C có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính, kéo dài nhiều năm, thậm chí cả đời. Các triệu chứng của bệnh gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, ói mửa, khó chịu vùng bụng, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, vàng da hay vàng mắt.

Viêm gan do rượu bia. Viêm gan do rượu bia là tình trạng viêm gan do uống quá nhiều rượu bia và duy trì trong thời gian dài. Khác với viêm gan do virus, viêm gan do rượu bia không liên quan đến tác nhân lây nhiễm mà là hậu quả từ tác hại của rượu bia lên tế bào gan. Hệ quả là dẫn đến viêm, tích tụ mỡ và xơ hóa gan.

Loại trái cây giúp hạ huyết áp hiệu quả

Một loại trái cây giúp kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn, là chìa khóa làm hạ huyết áp, thay vì chỉ giảm lượng muối nạp vào.

Gần 1/3 số người lớn trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh huyết áp cao và các biến chứng của nó như tim mạch, đột quỵ, bệnh thận mãn tính và chứng mất trí. Các bệnh nhân huyết áp cao thường được khuyến cáo giảm lượng muối nạp vào cơ thể để kiểm soát lượng natri.

Bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối tác động tích cực đến huyết áp Ảnh: AI

Tuy nhiên, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sinh lý học thận (Mỹ) khuyến cáo những bệnh nhân huyết áp cao nên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống của mình, chứ không chỉ cắt giảm muối.

Ông Anita Layton, một trong những tác giả của nghiên cứu đến từ Đại học Waterloo (Canada), chỉ ra rằng: "Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu kali như chuối vào chế độ ăn uống của bạn hoặc bông cải xanh có thể có tác động tích cực hơn đến huyết áp so với việc chỉ cắt giảm natri".

Melissa Stadt, một tác giả khác của nghiên cứu, lý giải về khuyến nghị liên quan đến các loại trái cây giàu kali như chuối: "Con người thời kỳ đầu ăn nhiều trái cây và rau quả, do đó, hệ thống điều hòa của cơ thể chúng ta có thể đã tiến hóa để hoạt động tốt nhất với chế độ ăn nhiều kali, ít natri. Ngày nay, chế độ ăn uống có xu hướng nhiều natri hơn và ít kali hơn. Điều đó có thể giải thích tại sao huyết áp cao chủ yếu được tìm thấy ở các xã hội công nghiệp hóa, không phải ở các xã hội biệt lập".