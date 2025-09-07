Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc

Trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích: "Trong cuộc duyệt binh vừa qua, Trung Quốc có 3 mục đích quan trọng: Thứ nhất, Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh quân sự để trở thành một siêu cường như Mỹ và dẫn đầu trật tự thế giới mới với những quy tắc mới; Thứ hai, Trung Quốc hợp thức hóa quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng bằng cách phóng đại mối đe dọa từ quá khứ của Nhật Bản; Thứ ba, Trung Quốc đồng thời cũng gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc vẫn là đối tác của Mỹ để tránh áp lực từ Washington trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung".

Nhiều loại vũ khí nổi bật

"Xét từ ba mục đích trên, năng lực vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc thể hiện năng lực răn đe đối với Mỹ là ưu tiên. Lần duyệt binh này, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) như JL-3, DF-61, DF-31BJ, DF-5C đã xuất hiện. Đặc biệt, JL-3 là loại tên lửa có thể vươn đến Mỹ khi được khai hỏa từ tàu ngầm ở Biển Đông", TS Nagao phân tích thêm và chỉ ra rằng: "Trung Quốc cũng trình diễn những tên lửa chống tàu chiến mới nhất. Điều này như sự răn đe đối với các tàu hải quân Mỹ khi tiếp cận các thành phố ven biển của Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Các loại tên lửa chống tàu chiến nổi bật mà Trung Quốc đã trình diễn là YJ-15, YJ-17, YJ-18, YJ-19, YJ-20, YJ-21".

Tên lửa chống tàu chiến YJ-17 của Trung Quốc tại cuộc duyệt binh ngày 3.9 Ảnh: Reuters

"Bên cạnh đó, các nước xung quanh Trung Quốc đang nâng cao năng lực tên lửa, nên tên lửa đối không HQ-29 trở thành loại vũ khí sẵn sàng khắc chế các đối thủ. Từ những bài học từ cuộc xung đột Azerbaijan - Armenia và cuộc xung đột Nga - Ukraine, các vũ khí liên quan máy bay không người lái (UAV) rất quan trọng, như Trung Quốc thể hiện qua các loại vũ khí laser như LY-I và Silent Hunter, OW5-A50, FK-351 (vũ khí vi sóng năng lượng cao), FK-3000 (hệ thống phòng không của Trung Quốc tương tự hệ thống Vòm Sắt của Israel), hay loại UAV G-11.

Trung Quốc có tàu sân bay nhưng thách thức khi hoạt động tàu sân bay là đội ngũ phi công - một lực lượng mà việc đào tạo có rủi ro cao và rất tốn kém. Vì thế, nếu phát triển mạnh UAV thì chi phí sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, phương tiện không người lái dưới nước như HSU100, AJX 002 cũng rất quan trọng", TS Satoru Nagao nhận định thêm.

Thúc đẩy chiến lược A2/AD

Các loại vũ khí trên góp phần quan trọng vào chiến lược phong tỏa chống tiếp cận (A2/AD) mà Trung Quốc theo đuổi nhiều năm qua để khắc chế sức mạnh quân sự Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vốn là khu vực mà hai nước đang cạnh tranh quyết liệt. Cụ thể, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển năng lực viễn chinh của hải quân, vừa phát triển nhiều loại tên lửa chống tàu chiến tầm xa, đồng thời tên lửa tấn công hạt nhân tầm xa.

Trong lần duyệt binh ngày 3.9, loại vũ khí laser LY-I từng được thử nghiệm trên tàu đổ bộ Type-071 sẽ giúp hải quân Trung Quốc tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không như tên lửa, UAV… hay thậm chí là cả máy bay trực thăng. Song song, các loại tên lửa chống tàu chiến góp phần quan trọng trong việc thiết lập trận địa chống tiếp cận nhằm vào tàu chiến Mỹ ở khu vực.

Nổi bật trong lần duyệt binh vừa qua phải kể đến YJ-15 là dòng tên lửa chống tàu chiến thế hệ mới của Trung Quốc, đạt tốc độ siêu thanh và có thể được phóng từ tàu chiến lẫn máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, YJ-17 nổi bật với kiểu dáng dường như tích hợp đầu đạn là một dạng tàu lượn siêu thanh (HGV) tận dụng lực khí động học. Còn YJ-20 là tên lửa đạn đạo chống tàu chiến. Những loại tên lửa như YJ-15, YJ-17 kết hợp cùng YJ-19, YJ-20, YJ-21… có thể giúp Trung Quốc tăng khả năng chống tàu chiến, thậm chí tấn công từ xa nhằm vào các chiến hạm ở tận đảo Guam.

Ngoài ra, các loại phương tiện không người lái dưới nước như HSU100, AJX 002 của Trung Quốc cũng là những loại vũ khí trở thành mối nguy đe dọa tàu chiến nổi lẫn tàu ngầm có thể gây nhiều thách thức cho tàu chiến các bên trong khu vực.

Nổi trội hơn cả là Trung Quốc phô diễn nhiều dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Trong đó, loại tên lửa DF-5C lần đầu xuất hiện được cho là không chỉ đủ sức bắn đến bất cứ địa điểm nào ở khu vực Bắc Mỹ, mà tốc độ còn có thể vượt mức Mach 20 (nhanh hơn 20 lần tốc độ âm thanh, hơn 25.000 km/giờ), đồng thời chứa 12 đầu đạn hạt nhân để tấn công 12 mục tiêu riêng biệt.

Sự kết hợp của các loại vũ khí trên giúp Trung Quốc tăng cường thực lực phong tỏa chống tiếp cận.