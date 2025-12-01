Giải mã hình bán nguyệt ở móng tay

Hình bán nguyệt nằm ở gốc móng và bao phủ phần dưới của móng tay, ngay phía trên lớp biểu bì. Lớp mô nằm ngay dưới móng này có chứa các dây thần kinh, mạch bạch huyết, mạch máu, và tạo ra các tế bào cứng cho móng tay, theo Healthline.

Ở người khỏe mạnh, hình bán nguyệt thường có màu trắng nhạt và chiếm một phần nhỏ ở phía dưới móng. Dễ nhận thấy nhất là ở ngón tay cái, còn ở ngón trỏ hình bán nguyệt thường nhỏ hơn và nhỏ dần, thậm chí không nhìn thấy ở ngón út. Thế nhưng đôi khi, sự thay đổi màu sắc của hình bán nguyệt trên móng tay là dấu hiệu của những tiềm ẩn về sức khỏe.

Thuốc uống

Tetracylin, loại thuốc kháng sinh dùng trong trị mụn và nhiễm trùng da có thể khiến hình bán nguyệt ở móng tay chuyển sang màu vàng, nếu dùng lâu ngày.

Ngộ độc kim loại

Nếu hình bán nguyệt ở móng có màu xanh xám có thể do ngộ độc bạc.

Hội chứng vàng móng tay

Móng thường dày lên và chậm phát triển. Phần giữa móng bắt đầu nhô cao, khiến bán nguyệt biến mất hoàn toàn, sau đó toàn bộ móng chuyển sang màu vàng.

Móng tay Terry

Các móng có màu trắng và không thể nhìn thấy hình bán nguyệt. Gần đầu móng xuất hiện một đường màu hồng hoặc đỏ, không chỉ ở một mà còn toàn bộ các móng. Ở người lớn tuổi, thường do lão hóa tự nhiên.

Bệnh Wilson

Rối loạn di truyền hiếm gặp xảy ra khi trong cơ thể tích tụ quá nhiều chất đồng, dẫn đến hình bán nguyệt ở móng tay có màu xanh.

Nếu thay đổi ở móng tay kèm theo các triệu chứng bất thường khác, hãy đến gặp bác sĩ. Khi được điều trị kịp thời, hình dạng và màu sắc của móng thường sẽ trở lại bình thường, từ đó giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.