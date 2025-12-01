Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Giải mã hình bán nguyệt ở móng tay

Dung Như
Dung Như
01/12/2025 21:17 GMT+7

Tuy móng tay xuất hiện hình bán nguyệt không phải lúc nào cũng đáng lo ngại, nhưng trong một số trường hợp đó là cảnh báo 'ngầm' của sức khỏe.

Hình bán nguyệt nằm ở gốc móng và bao phủ phần dưới của móng tay, ngay phía trên lớp biểu bì. Lớp mô nằm ngay dưới móng này có chứa các dây thần kinh, mạch bạch huyết, mạch máu, và tạo ra các tế bào cứng cho móng tay, theo Healthline.

Ở người khỏe mạnh, hình bán nguyệt thường có màu trắng nhạt và chiếm một phần nhỏ ở phía dưới móng. Dễ nhận thấy nhất là ở ngón tay cái, còn ở ngón trỏ hình bán nguyệt thường nhỏ hơn và nhỏ dần, thậm chí không nhìn thấy ở ngón út. Thế nhưng đôi khi, sự thay đổi màu sắc của hình bán nguyệt trên móng tay là dấu hiệu của những tiềm ẩn về sức khỏe.

Thuốc uống

Tetracylin, loại thuốc kháng sinh dùng trong trị mụn và nhiễm trùng da có thể khiến hình bán nguyệt ở móng tay chuyển sang màu vàng, nếu dùng lâu ngày.

Giải mã hình bán nguyệt ở móng tay - Ảnh 1.

Tetracylin có thể khiến hình bán nguyệt ở móng tay chuyển sang màu vàng

Ảnh minh họa: AI

Ngộ độc kim loại

Nếu hình bán nguyệt ở móng có màu xanh xám có thể do ngộ độc bạc.

Hội chứng vàng móng tay

Móng thường dày lên và chậm phát triển. Phần giữa móng bắt đầu nhô cao, khiến bán nguyệt biến mất hoàn toàn, sau đó toàn bộ móng chuyển sang màu vàng.

Móng tay Terry

Các móng có màu trắng và không thể nhìn thấy hình bán nguyệt. Gần đầu móng xuất hiện một đường màu hồng hoặc đỏ, không chỉ ở một mà còn toàn bộ các móng. Ở người lớn tuổi, thường do lão hóa tự nhiên.

Bệnh Wilson

Rối loạn di truyền hiếm gặp xảy ra khi trong cơ thể tích tụ quá nhiều chất đồng, dẫn đến hình bán nguyệt ở móng tay có màu xanh.

Nếu thay đổi ở móng tay kèm theo các triệu chứng bất thường khác, hãy đến gặp bác sĩ. Khi được điều trị kịp thời, hình dạng và màu sắc của móng thường sẽ trở lại bình thường, từ đó giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Thực hư việc cắn móng tay có thể gây mắc bệnh tim mạch

Thực hư việc cắn móng tay có thể gây mắc bệnh tim mạch

Cắn móng tay là thói quen của nhiều người, từ trẻ em đến những người trưởng thành. Vậy, liệu có phải cắn móng tay thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra bệnh tim mạch?

Xem thêm bình luận