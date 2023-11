Giải mã vì sao bảng LED tại nhiều địa phương bị thay đổi nội dung hiển thị

Chiều nay 22.11, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) cung cấp một số thông tin liên quan hiện tượng hàng loạt bảng LED tại trường học ở Hải Dương và tại nhiều địa phương bị kẻ xấu chỉnh sửa, thay đổi nội dung.



Bảng LED tại cổng Trường THPT Hưng Đạo (Hải Dương) bị kẻ xấu chỉnh sửa với ngôn từ kích động C.T.V

Theo Cục An toàn thông tin, trong quá trình giám sát trên không gian mạng, đơn vị này đã phát hiện tình trạng các bảng điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân, tổ chức trên một số địa bàn thuộc các địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị.

"Qua phân tích, điều tra, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin nhận thấy, các bản điện tử LED bị thay đổi nội dung thường là các bảng LED cũ hoặc bảng LED có xuất xứ không rõ nguồn gốc. Các bảng LED này có chung một đặc điểm là cho phép quản lý thông qua Wi-Fi và thường sử dụng các mật khẩu Wi-Fi mặc định dễ đoán…", đại diện Cục ATTT cho biết.

Theo Cục ATTT, hiện nay có nhiều ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bảng điện tử LED ngay trên thiết bị di động. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể chỉnh sửa được nội dung trên bảng điện tử LED.

Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội cũng chia sẻ cách thức thực hiện hành vi này, nhiều người học và làm theo gây ra tình trạng nhiều nơi trên cả nước đều xuất hiện hiện tượng nêu trên.

Để khắc phục hiện tượng này, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát lại mật khẩu Wi-Fi của bảng điện tử đang sử dụng, thay đổi thành mật khẩu khác có tính phức tạp và khó đoán hơn (mật khẩu cần có nhiều hơn 8 ký tự bao gồm cả chữ, cả số ký tự đặc biệt).

Thực hiện tắt Wi-Fi trên thiết bị nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây.

Xử phạt nghiêm các đối tượng chỉnh sửa thông tin

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Công nghệ an ninh mạng quốc gia (NCS), các bản điện tử LED thường hiển thị các nội dung qua máy tính điều khiển. Vì vậy, không ngoại trừ khả năng là do máy tính điều khiển bị xâm nhập, thay đổi nội dung trên máy tính.

"Hiện tượng thay đổi nội dung bảng điện tử không phải là mới, trước đây chúng tôi đã từng cảnh báo các biển quảng cáo LED ngoài trời có nhiều người theo dõi cũng cần được đảm bảo an ninh an toàn. Hiện nay, các bảng điện tử xuất hiện ở rất nhiều nơi, không chỉ ở ngoài trời, trong các cơ quan, đơn vị, mà còn có cả trong thang máy, nơi công cộng… nếu không quản lý chặt chẽ, nguy cơ có thể xảy ra khi kẻ xấu chỉnh sửa các nội dung xấu độc, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội", ông Sơn cảnh báo.

Dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử tuyên truyền của xã An Sơn (TP.Thuận An, Bình Dương) T.L

Lý giải nguyên nhân, chuyên gia bảo mật Vũ Minh Hiếu nhận định, rất có thể các bảng điều khiển điện tử có phần mềm, trang quản trị bị lộ thông tin mật khẩu hoặc vẫn để mật khẩu mặc định không đổi.

"Hiện tượng này gần giống với hiện tượng hàng loạt camera bị kẻ xấu hack lấy thông tin nhạy cảm rao bán trên các trang mạng. Các nhà trường, đơn vị sử dụng bảng LED nên rà soát, đổi mật khẩu, cài đặt lại máy tính, không cài đặt phần mềm lậu, phần mềm rác, không có bản quyền, tốt nhất nên sử dụng các bảng hiệu của những thương hiệu uy tín", ông Hiếu cảnh báo.

Qua sự việc này, chuyên gia bảo mật cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, xử phạt nghiêm để làm gương, tránh những trường hợp tương xảy ra trong tương lai.