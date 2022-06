Giải mã vòng xoắn ốc kỳ bí trên bầu trời New Zealand

Theo New Zealand Herald, vòng xoắn hình thành trên Đảo Nam của New Zealand vào khoảng 19 giờ 30 (giờ địa phương) vào ngày 19.6. Nó đã được người dân ở các thị trấn Queenstown và Motueka trên đảo phát hiện. Những người chứng kiến ​​nói rằng hình xoắn ốc không đứng yên mà trôi về phía bắc.

"Nó trông giống như một thiên hà xoắn ốc khổng lồ, treo lơ lửng trên bầu trời và từ từ trôi ngang qua”, The Guardian dẫn lời ông Alasdair Burns, một hướng dẫn viên ngắm sao và nhiếp ảnh gia trên đảo Stewart của New Zealand, cho biết.

Ông Augustine Matthews, một người dân địa phương, cho biết nó trông giống như một hành tinh hoặc ngôi sao. “Ban đầu nó chỉ là một chấm trắng với một hình xoắn ốc nhỏ. Trong vòng 10 phút, nó đã đi ngang một nửa bầu trời và hình xoắn ốc đã tăng kích thước gấp ba lần. Nó không nhấp nháy hay lấp lánh và nó di chuyển khá nhanh", ông Matthews cho biết.

Nhiều người dùng mạng xã hội suy đoán rằng nguyên nhân thực sự của vòng xoắn có thể đến từ bên ngoài Trái Đất.

Theo ông Richard Easther, giáo sư vật lý Đại học Auckland, hình xoắn ốc này là do khói xả từ tên lửa được mặt trời chiếu sáng.





"Khi thuốc phóng được đẩy ra phía sau, nước và carbon dioxide sẽ tạo thành một đám mây trong không gian được mặt trời chiếu sáng”, ông Easther cho biết.

Tên lửa được đề cập có thể là một trong những tên lửa Falcon 9 của SpaceX đang phóng vệ tinh Globalstar FM15.

Khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 được phóng ra, nó sẽ quay và thoát hơi nhiên liệu còn sót lại khi rơi trở lại bầu khí quyển, tạo ra hình xoắn ốc đặc trưng mà người dân New Zealand đã nhìn thấy. Nhiên liệu được thoát ra khi rơi để ngăn nó phát nổ gần mặt đất hơn, vốn có thể khiến các mảnh vỡ bắn ra khu vực đông dân cư.

Hiệp hội Thiên văn New Plymouth ở New Zealand đã viết trên Facebook rằng "Globalstar 2 FM15 của SpaceX có khả năng đã đi qua New Zealand vào khoảng thời gian đó".

Các vòng xoắn ốc tương tự từng được nhìn thấy trên bầu trời ở các địa điểm khác nhau. Toàn bộ đều do các vụ phóng của SpaceX gây ra.