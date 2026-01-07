Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Giải mã' vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn: Lý do nô nức chụp ảnh sớm đầu năm
Video Đời sống

Sầm Ánh
07/01/2026 09:36 GMT+7

Những ngày đầu năm 2026, nhiều người dân TP.HCM đã tìm đến công viên ven sông Sài Gòn để check-in cùng vườn hoa hướng dương đang vào mùa nở rộ.

Vườn hoa hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực, tạo nên khung cảnh rực rỡ ngay tại công viên ven sông Sài Gòn, P.An Khánh, TP.HCM vào những ngày đầu năm mới 2026.

Những ngày qua, vườn hoa hướng dương này đã thu hút người dân thành phố và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn.

Không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng cùng sắc hoa vàng tươi trở thành điểm check-in lý tưởng của nhiều du khách.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm - Ảnh 1.

Vườn hoa hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực ngay tại công viên ven sông Sài Gòn, P.An Khánh, TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm ngày đầu năm

Nhiều bạn trẻ cho biết, họ chủ động đến từ sớm để có thể ghi lại những khung hình đẹp, tránh đông người và chuẩn bị trang phục từ trước để lưu giữ khoảnh khắc trọn vẹn bên vườn hoa đang vào độ rực rỡ nhất.

Bên cạnh đó, vườn hoa được bố trí dọc theo công viên ven sông Sài Gòn, ngay cạnh bến buýt đường sông và xung quanh là hình ảnh những tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên, sông nước và nhịp sống đô thị hiện đại.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm - Ảnh 3.

Chị Hồng Liên chọn vườn hoa hướng dương làm một trong những điểm check-in những ngày đầu năm 2026

ẢNH: SẦM ÁNH

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm - Ảnh 4.

Những ngày qua, vườn hoa hướng dương này đã thu hút người dân thành phố và du khách tìm đến tham quan

ẢNH: SẦM ÁNH

Đến vườn hoa chụp hình từ 8 giờ sáng, chị Hồng Liên cho hay, những vườn hoa hướng dương rực rỡ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn mang đến niềm tự hào, cảm xúc phấn khởi cho người dân khi xuân về.

Vườn hoa hướng dương bên bờ sông Sài Gòn vì thế không chỉ là nơi tham quan, chụp ảnh, mà còn là không gian để người dân tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sức sống mới của thành phố trong những ngày đầu năm 2026.

