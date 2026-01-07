'Giải mã' vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn: Lý do nô nức chụp ảnh sớm đầu năm

Vườn hoa hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực, tạo nên khung cảnh rực rỡ ngay tại công viên ven sông Sài Gòn, P.An Khánh, TP.HCM vào những ngày đầu năm mới 2026.

Những ngày qua, vườn hoa hướng dương này đã thu hút người dân thành phố và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn.

Không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng cùng sắc hoa vàng tươi trở thành điểm check-in lý tưởng của nhiều du khách.

Nhiều bạn trẻ cho biết, họ chủ động đến từ sớm để có thể ghi lại những khung hình đẹp, tránh đông người và chuẩn bị trang phục từ trước để lưu giữ khoảnh khắc trọn vẹn bên vườn hoa đang vào độ rực rỡ nhất.

Bên cạnh đó, vườn hoa được bố trí dọc theo công viên ven sông Sài Gòn, ngay cạnh bến buýt đường sông và xung quanh là hình ảnh những tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên, sông nước và nhịp sống đô thị hiện đại.

Đến vườn hoa chụp hình từ 8 giờ sáng, chị Hồng Liên cho hay, những vườn hoa hướng dương rực rỡ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn mang đến niềm tự hào, cảm xúc phấn khởi cho người dân khi xuân về.

Vườn hoa hướng dương bên bờ sông Sài Gòn vì thế không chỉ là nơi tham quan, chụp ảnh, mà còn là không gian để người dân tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sức sống mới của thành phố trong những ngày đầu năm 2026.