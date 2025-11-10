Giải 'Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 - mỗi bước chân, một ước mơ' và tinh thần sẻ chia

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, từ 5 giờ đến 10 giờ ngày 16.11 tại Quảng trường Lâm Viên - Hồ Xuân Hương (P. Xuân Hương - Đà Lạt), Công ty CP Đầu tư và Phát triển tập đoàn Liên Minh Đà Lạt (Liên Minh Group) sẽ phối hợp cùng các sở, ban, ngành tổ chức giải "Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 - mỗi bước chân, một ước mơ".

Giải marathon nhằm kết nối hình ảnh địa phương đến với khách du lịch ẢNH: BTC

Mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ khuyến học Chung tay hướng về trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học ẢNH: BTC

Sự kiện được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép tổ chức theo công văn số 5694/UBND-KGVX ngày 22.10.2025. Đơn vị tổ chức là Công ty CP Đầu tư và Phát triển tập đoàn Liên Minh Đà Lạt, cùng phối hợp với các đơn vị: Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng; Sở Y tế, Công an tỉnh, tỉnh Đoàn Lâm Đồng; UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, các trường đại học và nhân dân trên địa bàn... Dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên và hàng nghìn người dân, khách du lịch tham gia sự kiện.

Giải "Marathon Liên Minh Group Mở rộng 2025 - mỗi bước chân, một ước mơ", hướng đến lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí vượt lên, và tinh thần sẻ chia. Mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy sẽ đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ khuyến học Chung tay hướng về trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học, thể hiện tinh thần chạy vì yêu thương cùng lan tỏa ước mơ đến cộng đồng.