Giải marathon quốc tế TP.HCM 2025: 18.000 bước chân qua 17 địa danh biểu tượng

Sau 7 mùa giải thành công, giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 5 đến 7.12, trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP.HCM 2025. Giải chạy năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", cùng góp phần xây dựng Việt Nam mới phát triển, vươn mình trong giai đoạn quan trọng của cả dân tộc.

VĐV chạy ngang qua dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà...

Năm 2025, giải chạy kỳ vọng thu hút hơn 18.000 VĐV đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục giữ vững vị thế là sự kiện chạy bộ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trên hành trình qua 17 địa danh nổi bật như dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, cầu Ba Son… các VĐV không chỉ thử thách giới hạn thể lực và ý chí, mà còn có cơ hội khám phá giá trị văn hóa, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc, cảnh quan và cảm nhận nhịp sống sôi động của TP.HCM.

Các VĐV sẽ trải nghiệm cung đường chạy ngang qua 17 địa danh biểu tượng của TP.HCM ẢNH: BTC

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi lựa chọn giải marathon quốc tế TP.HCM làm sự kiện điểm nhấn khép lại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2025 bởi tính biểu trưng và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là một trong những hoạt động thể thao - du lịch đặc sắc nhất của thành phố, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, vừa mang lại giá trị gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Không chỉ dừng ở một giải chạy đơn thuần, sự kiện còn trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế thành phố trên bản đồ du lịch thể thao. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của thành phố trong việc đồng hành, phát triển và nâng tầm những hoạt động mang dấu ấn riêng, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị năng động, hiện đại, nơi thể thao, văn hóa và du lịch cùng phát triển bền vững".

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết: "Từ năm 2017, giải marathon quốc tế TP.HCM đã trở thành dấu ấn thể thao cộng đồng tiêu biểu của thành phố, nơi các ban ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động. Hơn cả một sự kiện thể thao, giải đấu đã lan tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích tinh thần gắn kết và nuôi dưỡng niềm tự hào chung của cộng đồng. Mỗi mùa giải đều ghi dấu bằng những bước tiến vượt bậc về quy mô, chất lượng tổ chức và sức ảnh hưởng, khẳng định vai trò then chốt trong chiến lược phát triển thể thao của thành phố. Đồng thời, giải cũng góp phần nâng cao hình ảnh TP.HCM như một điểm đến quốc tế giàu sức hút, nơi hội tụ những sự kiện thể thao lớn".