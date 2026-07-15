Giải ngân đầu tư công: mấu chốt là con người

Kết luận này bao quát gần như toàn bộ các nút thắt khiến giải ngân đầu tư công nửa đầu năm không đạt mục tiêu đề ra, dù cao hơn cùng kỳ năm 2025. Những vướng mắc này không mới nhưng mấu chốt vấn đề có lẽ nằm ở chỗ "công tác tổ chức chưa chủ động".

Thực tế tại các địa phương cũng cho thấy nơi nào chủ động, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp thì kết quả cải thiện rõ rệt. Đơn cử như Lâm Đồng, tính đến giữa tháng 5, giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt khoảng 6%. Thế nhưng trong vòng 40 ngày sau đó, tỷ lệ này tăng gấp 10 lần do tỉnh kịp thời thay đổi phương thức điều hành. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng phần mềm nội bộ theo dõi tiến độ giải ngân theo thời gian thực đối với từng xã, phường và đặc khu. Mọi thông tin về hồ sơ, thủ tục và tình trạng giải ngân được cập nhật liên tục từng giờ, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt ngay các vướng mắc để chỉ đạo xử lý, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài. Kết quả như nói trên, giải ngân đầu tư công đã tăng vọt, từ 6% lên 60% chỉ trong 40 ngày. Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ: "Có địa phương vừa qua đổi cán bộ, trong 8 ngày giải ngân vốn đầu tư công tăng lên 9%".

Nhắc lại để thấy, dù là lý do gì thì mấu chốt của giải ngân đầu tư công nhanh hay chậm vẫn nằm ở người thực thi. Thế nên cùng với yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách T.Ư được giao trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo mới đây đã nhấn mạnh: "Lấy kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu". Bởi chỉ có ràng buộc cụ thể "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả" như vậy thì mục tiêu giải ngân đầu tư công mới có thể về đích.

Chúng ta đều biết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong năm nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phê duyệt cao nhất trong các năm. Nếu tính cả vốn tăng thêm, tổng đầu tư công năm nay lên tới khoảng 1.008.610 tỉ đồng, tương đương 7,85% GDP danh nghĩa năm 2025. Chưa kể, một đồng vốn công còn kích hoạt thêm vài đồng vốn tư và tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề như vật liệu xây dựng, hạ tầng, xây lắp, bất động sản, logistics... tác động trực tiếp lên tổng cầu, tổng cung của nền kinh tế. Vì thế, trong mọi giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư công luôn được đánh giá là giải pháp quan trọng hàng đầu. Báo cáo phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính cũng khẳng định: "Kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công đối với các cơ quan chậm giải ngân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%".

Tăng trưởng 2 con số liên tục trong giai đoạn 2026 - 2030 là nhiệm vụ hết sức khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều bất ổn, biến động khó lường. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần khẳng định phải thực hiện bằng được mục tiêu này. Đó không phải là tăng trưởng bằng mọi giá một cách đơn thuần, mà là thực hiện khát vọng đưa đất nước tới kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng.

Khát vọng lớn đòi hỏi nỗ lực lớn, đặc biệt, khác biệt của mỗi người, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan bộ ngành, địa phương trên "mặt trận" của mình, không chỉ đầu tư công. Chỉ khi mỗi người đều ý thức được điều đó, có trách nhiệm với mục tiêu đó, chúng ta mới "mở xa lộ" để đi tới kỷ nguyên mới của đất nước.