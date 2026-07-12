Cơ chế cho sandbox

Suốt nhiều năm, khu vực phía bắc California, bao gồm vùng vịnh San Francisco và Thung lũng Silicon lừng danh, được biết đến như một trong những chiếc nôi về công nghệ, chuyển đổi số không chỉ của Mỹ mà còn ở tầm thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng để đạt được thành tựu như vậy chính là khu vực trên luôn được biết đến tiên phong về áp dụng sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát) để thử nghiệm các mô hình, sản phẩm mới.

Không riêng gì Mỹ, áp dụng sandbox đang thúc đẩy cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phát triển, nổi bật gần đây là việc từng bước đi vào thương mại hóa những sản phẩm robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo, hay trước đây là các mô hình thương mại tại Thượng Hải, Thâm Quyến… Hàng thập kỷ qua, áp dụng sandbox luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bứt phá ở nhiều nơi.

Vừa rồi, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành một Nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát), nhằm thúc đẩy liên kết giữa các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và doanh nghiệp VN trong các lĩnh vực ưu tiên như: điện tử, bán dẫn, ô tô, linh kiện và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Cuối tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc cấp phép sandbox đối với sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế hàng không tầm thấp sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV/drone) trên địa bàn tỉnh. Quyết định này được đánh giá rất cao vì có thể mở ra cơ hội để VN khai thác thị trường kinh tế hàng không tầm thấp dự kiến có giá trị toàn cầu lên đến 700 tỉ USD vào năm 2035, mà trong đó VN có thể đạt 10 tỉ USD.

Kỷ nguyên công nghệ, kinh tế số đang phát triển như vũ bão, dẫn đến sự bùng nổ của nhiều sản phẩm, mô hình kinh doanh mới. Thực tế vừa nêu khiến những quy trình, thủ tục vốn có lâu nay có thể không còn phù hợp, thậm chí hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp VN trong các lĩnh vực, sản phẩm, mô hình mới.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế sandbox để doanh nghiệp VN có thể kịp thời theo đuổi các xu hướng, làn sóng mới. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ lỡ những chuyến tàu dẫn đến thành công. Muốn như vậy, cơ chế sandbox không đơn thuần là tinh giản các thủ tục, mà cần cả những chương trình hỗ trợ về pháp lý, tài chính cho những mô hình mới, kết hợp cùng hạ tầng cần thiết. Tất cả đòi hỏi một chương trình xây dựng cơ chế sandbox bài bản nhưng cũng luôn linh hoạt.