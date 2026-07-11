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Trước bầu cử giữa kỳ của Mỹ, cả 2 đảng đều gặp vấn đề nội bộ
Video Thế giới

Trước bầu cử giữa kỳ của Mỹ, cả 2 đảng đều gặp vấn đề nội bộ

La Vi - Bảo Hoàng

Tại Mỹ, cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đang mâu thuẫn nội bộ khi còn chưa đầy 4 tháng nữa thì cuộc bầu cử giữa kỳ ở nước này diễn ra.

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