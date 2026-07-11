Trước bầu cử giữa kỳ của Mỹ, cả 2 đảng đều gặp vấn đề nội bộ

Tại Mỹ, cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đang mâu thuẫn nội bộ khi còn chưa đầy 4 tháng nữa thì cuộc bầu cử giữa kỳ ở nước này diễn ra.