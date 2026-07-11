Trước bầu cử giữa kỳ của Mỹ, cả 2 đảng đều gặp vấn đề nội bộ

Tin liên quan Mỹ nói sẵn sàng đánh Iran tiếp nhưng ưu tiên ngoại giao Giới chức Mỹ cho hay lực lượng nước này đang sẵn sàng khôi phục tấn công Iran, nhưng vẫn ưu tiên ngoại giao và đang tham gia đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân của Iran. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề bầu cử Mỹ đảng Cộng hòa Đảng dân chủ bầu cử giữa kỳ
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