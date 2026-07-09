'Vũ điệu' chuyển đổi số ở siêu đô thị thông minh

TP.HCM - một đô thị chưa bao giờ ngủ, nơi nhịp sống luôn hối hả chuyển động từng giây. Trong sự vươn mình mạnh mẽ để trở thành một siêu đô thị thông minh, tôi nhận ra có một mạch máu ngầm vẫn luôn âm thầm chảy, bền bỉ và kiên cường thắp sáng cho từng ngôi nhà, từng con phố, từng nhà máy. Mạch máu ấy chính là dòng điện.

Thanh niên ngành điện có mặt đưa điện đến với những vùng xa Ảnh: EVNHCMC

Từ những "bức tranh dây nhện" đến nguồn điện xanh

Ký ức của tôi về những năm tháng cũ là những con đường với hàng loạt cột điện trĩu nặng, chằng chịt dây cáp như mạng nhện giăng lối. Những ngày mưa bão, nỗi lo mất điện hay sự cố rò rỉ luôn thường trực. Hãy nhìn TP.HCM ngày hôm nay. Những hàng cột điện cồng kềnh đang dần biến mất, thay vào đó là những tuyến phố khang trang, sạch đẹp nhờ đề án ngầm hóa lưới điện.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, chất lượng cung ứng và nguồn điện của thành phố đã đạt đến một đẳng cấp mới. Tình trạng cúp điện đột ngột, sụt áp làm hư hỏng thiết bị điện trong nhà gần như đã lùi vào quá khứ. Lưới điện thành phố giờ đây vận hành thông minh, tự động hóa cao.

Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại như sửa chữa điện nóng (hotline) không cần cắt điện, người dân vẫn được sinh hoạt, các doanh nghiệp vẫn liên tục sản xuất mà không hề bị gián đoạn. Nguồn điện không chỉ "khỏe", ổn định mà còn hướng đến sự bền vững, xanh sạch, đáp ứng cho một trung tâm kinh tế đầu tàu của cả nước.

Khi khách hàng thực sự là người được phục vụ

Có một sự thay đổi rất lớn mà bất cứ người dân thành phố nào cũng có thể cảm nhận được: đó là tư duy phục vụ của ngành điện. Từ vị thế của một đơn vị độc quyền cung cấp dịch vụ, EVNHCMC đã chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "lấy khách hàng làm trung tâm".

Mọi thủ tục rườm rà ngày trước nay đã được đơn giản hóa tối đa trên không gian số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thông qua ứng dụng (app) Chăm sóc khách hàng hoặc qua Zalo, tôi có thể đăng ký mua điện, thay đổi thông tin, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt chỉ trong vài cú chạm. Đội ngũ nhân viên áo cam không chỉ chuyên nghiệp về chuyên môn mà còn ghi điểm bởi sự lễ phép, ân cần và tốc độ xử lý sự cố nhanh chóng. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho bước tiến dài về chất lượng dịch vụ của ngành điện thành phố.

Lắp điện chu đáo cho khách hàng Ảnh: EVNHCMC

Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất, có thể coi là "bước nhảy vọt" công nghệ chạm đến từng hộ gia đình chính là việc xóa bỏ hoàn toàn công tơ cơ truyền thống để thay thế bằng hệ thống công tơ điện tử đo xa trên toàn thành phố.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh các công nhân ngành điện trước đây, bất kể nắng mưa, tay cầm sổ, tay cầm thang tre, trèo lên từng cột điện để ghi chỉ số. Phương pháp thủ công ấy không tránh khỏi những lúc sai sót do góc nhìn, và người dân đôi khi còn hoài nghi, lo lắng.

Giờ đây, hệ thống đọc số điện tự động bằng công tơ điện tử đo xa (AMR) đã thay đổi hoàn toàn cục diện, minh bạch và chính xác tuyệt đối. Số điện được truyền tự động về trung tâm dữ liệu. Không còn bóng dáng của sự sai sót cảm tính.

Chủ động quản lý tiêu thụ: Thông qua ứng dụng EVNHCMC trên điện thoại, ngày nào tôi cũng có thể theo dõi lượng điện gia đình mình đã sử dụng của ngày hôm trước. Nhìn vào biểu đồ trực quan, tôi biết rõ hôm nào nhà mình bật nhiều máy lạnh, hôm nào dùng lãng phí để từ đó tự điều chỉnh hành vi sử dụng điện của gia đình, vừa tiết kiệm túi tiền, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

An toàn và bảo mật: Công nghệ này giúp hạn chế tối đa việc nhân viên phải tiếp cận trực tiếp không gian sống của người dân, đảm bảo tính riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Việc phủ kín 100% công tơ điện tử đo xa trên toàn bộ thành phố là một minh chứng cho thấy EVNHCMC không hề nói suông về "chuyển đổi số". Đó là một cuộc cách mạng thực sự, mang lại giá trị cốt lõi cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Việc phủ kín 100% công tơ điện tử đo xa trên toàn bộ thành phố là một minh chứng cho thấy EVNHCMC không hề nói suông về "chuyển đổi số" Ảnh: Duy Đoàn

Ngành điện TP.HCM hôm nay không chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp điện, mà đã trở thành một "người bạn đồng hành công nghệ" đáng tin cậy của mỗi người dân. Sự thay đổi từng ngày, từng giờ của ngành điện chính là tấm gương phản chiếu sự phát triển năng động, văn minh và hiện đại của thành phố mang tên Bác.

Xin gửi lời cảm ơn đến những "vạt áo cam" vẫn ngày đêm thầm lặng giữ vững dòng điện cho thành phố. Những nỗ lực đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ của các bạn đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin, đưa thành phố chúng ta vươn cao, bay xa.