Ngọn lửa nghĩa tình luôn được thắp lên từ nửa thế kỷ trước

Có những điều chỉ khi gắn bó đủ lâu, người ta mới cảm nhận hết giá trị của nó. Với tôi, sau gần 30 năm đồng hành cùng Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là những công trình điện hiện đại, những bước tiến trong chuyển đổi số hay những thành tựu nổi bật của ngành điện thành phố, mà còn là tình người được vun đắp và lan tỏa qua nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên.

Biểu diễn văn nghệ tại Công ty Lưới điện cao thế Ảnh: EVNHCMC

Trong hành trình đó, ngành điện thành phố không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Từ những ngày còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, công nghệ và nguồn lực đến hôm nay, EVNHCMC đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh.

Đằng sau những thành tựu ấy là hình ảnh những người thợ điện, kỹ sư, chuyên viên và người lao động luôn tận tụy với công việc. Có những người âm thầm làm việc giữa đêm khuya để xử lý sự cố, có những người nhiều tháng bám công trường để hoàn thành dự án đúng tiến độ, có những người lặng lẽ phía sau các bản kế hoạch, phương án, báo cáo nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống vận hành hiệu quả.

Tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trở thành nét đẹp văn hóa EVNHCMC

Trong nhiều năm tham gia công tác công đoàn, tôi có cơ hội được tiếp xúc và đồng hành cùng nhiều người lao động. Từ đó, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa tổ chức với người lao động và giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp cán bộ công nhân viên gặp khó khăn được tập thể chung tay hỗ trợ; những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, động viên kịp thời; những chương trình chăm lo cho người lao động, cho phụ nữ và trẻ em luôn được duy trì bằng sự chân thành và trách nhiệm.

Đặc biệt, những năm đại dịch Covid-19 đã để lại trong lòng nhiều người những ký ức không thể nào quên. Khi cả thành phố bước vào giai đoạn khó khăn nhất, những người lao động ngành điện vẫn kiên trì bám trụ tại các đơn vị, trung tâm điều khiển, trạm điện để bảo đảm dòng điện không bị gián đoạn. Điện được duy trì cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, cơ sở y tế và hàng triệu hộ dân trong thời điểm đầy thử thách.

Tôi luôn cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp tại cơ quan Ảnh: TGCC

Sau đại dịch, EVNHCMC tiếp tục thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa khác: đồng hành cùng các trẻ em mồ côi do Covid-19. Những buổi gặp gỡ, thăm hỏi và chăm lo cho các em đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng những người tham gia. Có những em còn rất nhỏ khi mất cha hoặc mẹ. Có những em phải sớm học cách mạnh mẽ trước biến cố của cuộc sống. Sự hỗ trợ của EVNHCMC có thể không bù đắp được những mất mát ấy, nhưng đó là lời cam kết đồng hành, là sự sẻ chia để các em có thêm niềm tin và động lực bước tiếp.

Mỗi lần gặp lại các em, nhìn thấy sự trưởng thành trong ánh mắt, kết quả học tập tiến bộ hay nụ cười rạng rỡ hơn trước, chúng tôi lại cảm nhận rõ giá trị của sự yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Chính những khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng ngành điện không chỉ mang ánh sáng đến từng mái nhà mà còn lan tỏa ánh sáng của lòng nhân ái đến với xã hội.

Ngành điện TP.HCM không chỉ mang ánh sáng đến từng mái nhà mà còn lan tỏa ánh sáng của lòng nhân ái đến với xã hội Ảnh: TGCC

50 năm xây dựng và phát triển là chặng đường đáng tự hào của EVNHCMC. Từ một đơn vị quản lý và phân phối điện trong những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất đến một tổng công ty hiện đại, tiên phong trong đổi mới và chuyển đổi số, EVNHCMC đã và đang góp phần vào sự phát triển của TP.HCM.

Nhưng trên tất cả những thành tựu ấy, điều làm nên bản sắc riêng của EVNHCMC chính là con người. Đó là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và truyền thống nghĩa tình được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ngọn lửa nghĩa tình ấy đã được các thế hệ đi trước thắp lên từ nửa thế kỷ trước, được những người lao động hôm nay gìn giữ và sẽ tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Để mỗi dòng điện không chỉ mang theo ánh sáng của văn minh và phát triển, mà còn mang theo niềm tin, trách nhiệm và tình người của ngành điện thành phố mang tên Bác.