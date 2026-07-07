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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line

Lê Hùng Khoa
Lê Hùng Khoa
Một ngày cuối tháng 6.2026, khi thành phố đang tất bật với nhịp sống thường ngày, một tổ công tác sửa chữa điện live - line, Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM đã có mặt tại hiện trường ở đường Hồ Văn Cống, (phường Chánh Hiệp) khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trên tuyến 481 Sao Quỳ.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, sau cuộc trao đổi, giao nhiệm vụ nhanh, từng thành viên kiểm tra lại dụng cụ, trang bị bảo hộ, phương tiện chuyên dụng và rà soát kỹ phương án thi công. Trên gầu nâng, những người thợ điện bình tĩnh tiếp cận lưới điện đang mang điện. Mỗi thao tác đều được thực hiện với độ chính xác cao, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và nguyên tắc an toàn.

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 1.

Tổ công tác kiểm tra dụng cụ, trang bị bảo hộ trước khi thực hiện nhiệm vụ

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 2.

Tổ công tác họp giao nhiệm vụ, rà soát phương án thi công trước khi bước vào ca sửa chữa điện live - line

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 3.

Trang bị bảo hộ được kiểm tra cẩn trọng, bởi với công việc live - line, an toàn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 4.

Các thành viên di chuyển lên gầu chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 5.

Xe gầu chuyên dụng đưa công nhân tiếp cận vị trí thi công trên cao, nơi dòng điện vẫn đang vận hành liên tục

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Dưới mặt đất, các thành viên còn lại liên tục phối hợp, theo dõi và hỗ trợ, làm việc nhịp nhàng, thống nhất. Phía sau những động tác tưởng chừng rất bình thường là nhiều năm rèn luyện, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dòng điện vẫn đang được truyền tải liên tục. Khi công việc hoàn tất, thiết bị được thu hồi, hiện trường được kiểm tra lần cuối trước khi tổ công tác rời đi. Không một khu phố mất điện, không một dây chuyền sản xuất phải tạm dừng, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường.

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 6.

Những người thợ điện không chỉ chuyên môn giỏi mà bản lĩnh nghề nghiệp luôn vững vàng

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 7.

Giữa lưới điện đang mang điện, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 8.

Nụ cười nhẹ nhàng trong giờ phút làm việc

Ảnh: Lê Hùng Khoa

Bộ ảnh ảnh này ghi lại những khoảnh khắc chân thực về công việc thầm lặng của những người thợ sửa chữa điện live - line - những người lựa chọn làm việc giữa dòng điện đang vận hành để đem lại sự ổn định, an toàn và liên tục cho hàng triệu khách hàng sử dụng điện.

Bộ ảnh góp phần lan tỏa hình ảnh người thợ điện tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.

Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line - Ảnh 9.

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