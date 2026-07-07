Ảnh dự thi: Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, sau cuộc trao đổi, giao nhiệm vụ nhanh, từng thành viên kiểm tra lại dụng cụ, trang bị bảo hộ, phương tiện chuyên dụng và rà soát kỹ phương án thi công. Trên gầu nâng, những người thợ điện bình tĩnh tiếp cận lưới điện đang mang điện. Mỗi thao tác đều được thực hiện với độ chính xác cao, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và nguyên tắc an toàn.

Tổ công tác kiểm tra dụng cụ, trang bị bảo hộ trước khi thực hiện nhiệm vụ Ảnh: Lê Hùng Khoa

Tổ công tác họp giao nhiệm vụ, rà soát phương án thi công trước khi bước vào ca sửa chữa điện live - line Ảnh: Lê Hùng Khoa

Trang bị bảo hộ được kiểm tra cẩn trọng, bởi với công việc live - line, an toàn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất Ảnh: Lê Hùng Khoa

Các thành viên di chuyển lên gầu chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ Ảnh: Lê Hùng Khoa

Xe gầu chuyên dụng đưa công nhân tiếp cận vị trí thi công trên cao, nơi dòng điện vẫn đang vận hành liên tục Ảnh: Lê Hùng Khoa

Dưới mặt đất, các thành viên còn lại liên tục phối hợp, theo dõi và hỗ trợ, làm việc nhịp nhàng, thống nhất. Phía sau những động tác tưởng chừng rất bình thường là nhiều năm rèn luyện, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dòng điện vẫn đang được truyền tải liên tục. Khi công việc hoàn tất, thiết bị được thu hồi, hiện trường được kiểm tra lần cuối trước khi tổ công tác rời đi. Không một khu phố mất điện, không một dây chuyền sản xuất phải tạm dừng, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường.

Những người thợ điện không chỉ chuyên môn giỏi mà bản lĩnh nghề nghiệp luôn vững vàng Ảnh: Lê Hùng Khoa

Giữa lưới điện đang mang điện, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối Ảnh: Lê Hùng Khoa

Nụ cười nhẹ nhàng trong giờ phút làm việc Ảnh: Lê Hùng Khoa

Bộ ảnh ảnh này ghi lại những khoảnh khắc chân thực về công việc thầm lặng của những người thợ sửa chữa điện live - line - những người lựa chọn làm việc giữa dòng điện đang vận hành để đem lại sự ổn định, an toàn và liên tục cho hàng triệu khách hàng sử dụng điện.

Bộ ảnh góp phần lan tỏa hình ảnh người thợ điện tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.