Ảnh dự thi: Dòng điện thắp sáng cả tương lai

Nhìn lại bộ ảnh ghi lại muôn mặt đời sống về đêm, ta mới nhận ra điện năng đã hòa quyện vào từng hơi thở của đô thị này sâu sắc đến nhường nào. Đó là ánh đèn đường vàng vọt sưởi ấm người lữ hành trong đêm mưa lạnh giá; là hàng triệu ô cửa sổ sáng đèn từ các khu chung cư che chở tình yêu của hàng triệu tổ ấm gia đình; là luồng sáng rực rỡ tại sân cỏ nhân tạo nơi tuổi trẻ cháy hết mình.
Và thiêng liêng hơn hết, đó là nguồn điện thắp sáng sảnh chờ bệnh viện, duy trì nhịp đập của máy móc, đồng hành cùng các y bác sĩ trong cuộc chiến giành lại sự sống từng giây, từng phút.
Dòng điện trải dài theo những đại lộ thênh thang và bừng sáng nơi các khu chung cư cao tầng, vẽ nên bức tranh rực rỡ của một thành phố hiện đại, không ngừng chuyển mình và vươn lên.
Từ những góc phố nhỏ bình yên đến biểu tượng chọc trời Landmark 81 kiêu hãnh, tất cả đều được "tắm trong biển ánh sáng" lung linh. Phía sau bức tranh hoa lệ ấy là mồ hôi, là sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành điện TP.HCM.
Phút giây thư giãn trọn vẹn bên người thân dưới ánh sáng rực rỡ của tháp Landmark 81. Sự nguy nga của đô thị về đêm chính là trái ngọt từ nỗ lực thầm lặng của những người thợ điện thành phố mang tên Bác.
Kỷ niệm 50 năm thành lập, nhìn lại chặng đường đã qua, ngành điện thành phố mang tên Bác không chỉ làm tốt nhiệm vụ "kéo dây, dựng cột". Nửa thế kỷ qua, các anh, các chị đã thắp sáng niềm tin, kiến tạo nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động kinh tế, y tế, văn hóa và xã hội. Dù ngày nắng gắt hay đêm mưa bão, những người "chiến sĩ áo cam" vẫn lặng lẽ bám trụ, giữ cho dòng điện luôn thông suốt, an toàn.
Bộ ảnh này là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thợ điện. 50 năm - một chặng đường nửa thế kỷ - dòng điện của TP.HCM không chỉ là năng lượng vật lý, mà đã trở thành mạch nguồn của sự sống, của tình yêu và khát vọng vươn lên không ngừng của một siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
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