Bộ ảnh dự thi: Ngành điện TP.HCM tiên phong chuyển đổi số

Hiện Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) triển khai mạnh mẽ chương trình hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2020 - 2025 và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, EVNHCMC đã hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu chuyển toàn bộ trạm biến áp 110 kV sang chế độ không người trực; vận hành trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam; đồng thời tự động hóa toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối trước kế hoạch một năm.

EVNHCMC triển khai mạnh mẽ chương trình hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2020 - 2025 Ảnh: Lê Mạnh Linh

Chuyển toàn bộ trạm biến áp 110 kV sang chế độ không người trực Ảnh: Lê Mạnh Linh

Công việc mỗi ngày Ảnh: Lê Mạnh Linh

Tự động hóa toàn bộ hệ thống lưới điện Ảnh: Lê Mạnh Linh

Bộ ảnh ngành điện TP.HCM tiên phong chuyển đổi số Ảnh: Lê Mạnh Linh

Song song đó, ngành điện TP.HCM đẩy nhanh ngầm hóa lưới điện, áp dụng công nghệ sửa chữa điện "nóng" (live - line) ở cấp điện áp 22 kV, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao và triển khai công tơ đo xa trên toàn hệ thống. Những giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, nhanh chóng phát hiện tình trạng quá tải hoặc "non tải" trong giờ cao điểm.

EVNHCMC cũng đã số hóa toàn bộ quy trình quản lý kỹ thuật, tích hợp các công nghệ như Big Data, AI, IoT và điện toán đám mây vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau hơn một thập niên nghiên cứu, đơn vị hiện sở hữu hệ thống lưới điện thông minh toàn diện, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về giám sát, điều khiển, phân tích dữ liệu, độ tin cậy cung cấp điện và tích hợp năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, EVNHCMC là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được công nhận hình thành doanh nghiệp số (năm 2022), đạt mức độ nâng cao vào năm 2024. Toàn bộ dịch vụ điện hiện được cung cấp trực tuyến; hơn 80% yêu cầu khách hàng được xử lý tự động qua các nền tảng trí tuệ nhân tạo. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 100%.

Áp dụng công nghệ sửa chữa điện "nóng" Ảnh: Lê Mạnh Linh

Vào ca trực Ảnh: Lê Mạnh Linh

Vất vả làm việc để dòng điện luôn ổn định Ảnh: Lê Mạnh Linh

Sử dụng các công nghệ hiện đại Ảnh: Lê Mạnh Linh

Vận hành trung tâm điều khiển từ xa Ảnh: Lê Mạnh Linh

Không chỉ dừng ở đó, doanh nghiệp còn chủ động nghiên cứu, thử nghiệm nhiều công nghệ mới Ảnh: Lê Mạnh Linh

EVNHCMC cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành điện thay thế 100% công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, giúp người dân theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày qua ứng dụng di động. Không chỉ dừng ở đó, doanh nghiệp còn chủ động nghiên cứu, thử nghiệm nhiều công nghệ mới như giám sát vận hành thiết bị theo thời gian thực, phương tiện sửa chữa chuyên dụng, mô hình cấp điện bằng xe lưu động… nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Những nỗ lực này giúp EVNHCMC liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2024, chỉ số lưới điện thông minh của đơn vị đạt 80,4/100 điểm, xếp hạng 41/92 công ty điện lực trên thế giới, ngang tầm nhiều doanh nghiệp lớn tại Úc, Mỹ, Canada, Malaysia và Đức.