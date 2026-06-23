Tôi tự hào là thành viên trong 'mái nhà chung' của ngành điện thành phố

Ngày 1.3.2022 là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời tôi khi chính thức trở thành một thành viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC). Từ cột mốc ấy, tôi hiểu rằng mình không chỉ bắt đầu một công việc mới, mà được tiếp nối và đồng hành với hành trình đầy tự hào của ngành điện thành phố mang tên Bác - một hành trình của ánh sáng, trách nhiệm và của những con người lặng thầm giữ vững dòng điện cho thành phố.

50 năm - một hành trình của ánh sáng, trách nhiệm và của những con người lặng thầm giữ vững dòng điện cho thành phố Ảnh: ENVHCMC

Khi được tìm hiểu về chặng đường hình thành và phát triển của EVNHCMC, tôi càng thêm khâm phục những thế hệ đi trước. Nửa thế kỷ qua là hành trình của ý chí, của sự bền bỉ và tinh thần "đi trước một bước", để dòng điện luôn hiện diện trong từng nhịp sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Và rồi, khi thực sự bước vào công việc, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "ngành điện". Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều mảng công việc: từ quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng đến các công tác kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Mỗi vị trí là một mắt xích quan trọng, mỗi một nhiệm vụ, dù ở vị trí nào, đều góp phần vào mục tiêu chung là cùng nhau giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là hình ảnh những người công nhân nơi hiện trường. Giữa cái nắng nóng gay gắt, họ leo lên những trụ điện cao hàng chục mét khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 - 40 độ C, hay những đêm mưa gió vội vã lên đường xử lý sự cố, có những khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, các anh em ngành điện vẫn miệt mài kiểm tra, vận hành, sửa chữa lưới điện - với mong muốn đảm bảo dòng điện ấy không bị gián đoạn.

Những giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ là sự vất vả, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Chính họ đã và đang giữ sáng từng ánh đèn - trong đó có ánh đèn học mỗi đêm của biết bao em nhỏ.

"Thanh xuân, tuổi trẻ tôi chẳng tiếc/Giữ vững ngành ta rạng nước non"

Nhớ lại hành trình đặc biệt ấy, công trình đưa điện lưới quốc gia về xã đảo Thạnh An là một dấu ấn khiến mỗi cán bộ công nhân viên ngành điện thành phố mang tên Bác không khỏi tự hào. Đó là một trong những dự án điện khí hóa nông thôn bằng điện mặt trời có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam lúc bấy giờ, đồng thời cũng là mô hình "Làng điện mặt trời" điển hình trong cả nước.

Dự án này nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho ý chí và khát vọng cống hiến của ngành điện. Ánh sáng nơi đảo xa hôm nay đã mang đến những đổi thay tích cực trong đời sống người dân, mở ra những cơ hội phát triển mới và thắp lên niềm tin vào tương lai.

Những giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ là sự vất vả, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề Ảnh: ENVHCMC

"Tôi cứ nghĩ mình phải sử dụng đèn dầu mãi, rồi sống chung với bóng tối, ai dè cuộc sống cũng đã khác rồi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đảo mình cách huyện những 7 km đường biển thì làm sao mà kéo điện đến được. Đến bây giờ nghĩ lại thời không có điện mà sợ, con cái phải học hành trong cảnh đèn dầu leo lét, không được tiếp cận với thế giới xung quanh. Nhiều khi nóng nực, tụi nhỏ đâm ra cãi cọ. Đúng là có điện như tiếp thêm luồng sinh khí mới cho người dân vậy" - lời của chị Hoàng Thị Lành người dân sống tại xã đảo Thạnh An chia sẻ, cứ khiến tôi nhớ mãi trong đời.

Về công tác tại Công ty Điện lực Tân Thuận (thuộc EVNHCMC), tôi may mắn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ các cô, chú, anh, chị đồng nghiệp. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp tôi vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, từng bước trưởng thành và vững vàng hơn trong công việc. Tôi nhận ra rằng, mình đang được tiếp nối một truyền thống quý báu của ngành điện TP.HCM - 50 năm hình thành và phát triển với biết bao nỗ lực vượt khó, đổi mới không ngừng.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó khi đất nước thống nhất, đến một hệ thống điện hiện đại, thông minh như hôm nay, mỗi bước tiến đều được đánh đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ. Trong hành trình đó, EVNHCMC không chỉ giữ vai trò cung cấp điện năng, mà còn tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và vận hành hệ thống điện.

"Dòng điện trao nhau đêm soi sáng/Điện lực vì dân, khó chẳng màn/Thanh xuân, tuổi trẻ tôi chẳng tiếc/Giữ vững ngành ta rạng nước non". Đó không chỉ là lời thơ, mà còn là lý tưởng, là động lực để mỗi cán bộ nhân viên ngành điện TP.HCM, trong đó có tôi tiếp tục cống hiến và giữ vững niềm tin với tổng công ty.