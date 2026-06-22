Nơi ánh sáng được giữ bằng bàn tay người

Có những đêm đứng giữa TP.HCM dễ làm người ta bị choáng ngợp bởi ánh sáng. Từ những tuyến đường lớn cho đến từng con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng rực lên ánh đèn. Thành phố về đêm giống như một không gian khác, nơi ánh sáng trở thành điều quen thuộc đến mức ta gần như không còn để ý đến nó.
Và chỉ cần một cái chạm tay vào công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. Sự tiện lợi ấy khiến người ta quên mất rằng phía sau ánh đèn quen thuộc là cả một hệ thống vận hành phức tạp, và quan trọng hơn, là những con người đang âm thầm làm việc để giữ cho dòng điện không ngừng chảy.
Tôi nhận ra điều đó trong một buổi tối trời mưa, khi tình cờ chứng kiến một sự cố nhỏ ở một con hẻm thuộc khu vực Q.8 cũ. Cơn mưa đến bất chợt, kéo theo gió lớn. Chỉ ít phút sau, cả con hẻm chìm trong bóng tối, người dân bước ra trước cửa nhà, nhìn lên những đường dây điện chằng chịt phía trên, không giấu được sự lo lắng.
Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe của EVNHCMC xuất hiện. Một nhân viên trẻ bước xuống, nhanh chóng kiểm tra tình hình. Áo anh ướt sũng vì mưa, nhưng thao tác lại rất bình tĩnh và dứt khoát. Anh dựng thang, leo lên kiểm tra từng đoạn dây, ánh đèn pin nhỏ gắn trên đầu vì anh làm việc trong điều kiện thiếu sáng.
Ở dưới, người dân đứng quan sát, chờ đợi, một người phụ nữ lớn tuổi khẽ nói: "Trời mưa vậy mà mấy đứa cũng đi liền, tội ghê". Người khác đáp lại: "Không có mấy ổng chắc tối thui cả đêm".
Công việc kéo dài không lâu, chỉ vài thao tác, dòng điện được khôi phục. Những bóng đèn trong hẻm lần lượt sáng lên, không khí lập tức thay đổi, từ lo lắng sang nhẹ nhõm. Trẻ con chạy ra ngoài, người lớn quay vào nhà tiếp tục sinh hoạt.
Người thợ điện thu dọn dụng cụ, chỉ kịp nhận một vài lời cảm ơn rồi vội vàng lên xe rời đi. Anh không ở lại lâu, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy mình vừa "làm một việc đáng kể". Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến tôi nhớ rất lâu.
Sống là còn để cho đi
Không chỉ trong những tình huống như vậy, tôi còn biết đến những câu chuyện khác của ngành điện thành phố. Một trong số đó là chuyến công tác đến xã đảo Thạnh An, đây là khu vực còn nhiều khó khăn, việc đi lại phụ thuộc vào phà và chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết.
Trong một chuyến đi vào dịp cuối năm, Đoàn thanh niên của ngành điện thành phố mang theo những phần quà tết đến với người dân và lực lượng biên phòng trên đảo. Giá trị vật chất của những món quà có thể không lớn so với đời sống ở trung tâm thành phố, nhưng ở một nơi cách biệt như Thạnh An, ý nghĩa của nó lại rất khác.
Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là một sự kết nối, cho thấy rằng, dù ở xa đất liền, nhưng những con người nơi đây vẫn được quan tâm và nhớ đến. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm, những nụ cười giản dị đã làm cho chuyến đi trở nên có ý nghĩa hơn nhiều so với giá trị của những phần quà.
Ở một khía cạnh khác, những hoạt động an sinh của ngành điện còn hiện diện ngay trong nội đô. Tại một cơ sở bảo trợ xã hội ở khu vực Bình Hòa, nơi chăm sóc trẻ em mồ côi và khuyết tật, các nhân viên điện lực cũng đã đến lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời rất hiệu quả và thiết thực.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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