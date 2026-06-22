Nơi ánh sáng được giữ bằng bàn tay người

Có những đêm đứng giữa TP.HCM dễ làm người ta bị choáng ngợp bởi ánh sáng. Từ những tuyến đường lớn cho đến từng con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng rực lên ánh đèn. Thành phố về đêm giống như một không gian khác, nơi ánh sáng trở thành điều quen thuộc đến mức ta gần như không còn để ý đến nó.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) Lê Văn Minh (phải) tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đoạt danh hiệu "An toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2026"

Ảnh: EVNHCMC

Và chỉ cần một cái chạm tay vào công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. Sự tiện lợi ấy khiến người ta quên mất rằng phía sau ánh đèn quen thuộc là cả một hệ thống vận hành phức tạp, và quan trọng hơn, là những con người đang âm thầm làm việc để giữ cho dòng điện không ngừng chảy.

Tôi nhận ra điều đó trong một buổi tối trời mưa, khi tình cờ chứng kiến một sự cố nhỏ ở một con hẻm thuộc khu vực Q.8 cũ. Cơn mưa đến bất chợt, kéo theo gió lớn. Chỉ ít phút sau, cả con hẻm chìm trong bóng tối, người dân bước ra trước cửa nhà, nhìn lên những đường dây điện chằng chịt phía trên, không giấu được sự lo lắng.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe của EVNHCMC xuất hiện. Một nhân viên trẻ bước xuống, nhanh chóng kiểm tra tình hình. Áo anh ướt sũng vì mưa, nhưng thao tác lại rất bình tĩnh và dứt khoát. Anh dựng thang, leo lên kiểm tra từng đoạn dây, ánh đèn pin nhỏ gắn trên đầu vì anh làm việc trong điều kiện thiếu sáng.

Ở dưới, người dân đứng quan sát, chờ đợi, một người phụ nữ lớn tuổi khẽ nói: "Trời mưa vậy mà mấy đứa cũng đi liền, tội ghê". Người khác đáp lại: "Không có mấy ổng chắc tối thui cả đêm".

Lắp đặt đèn tiết kiệm năng lượng Ảnh: EVNHCMC

Công việc kéo dài không lâu, chỉ vài thao tác, dòng điện được khôi phục. Những bóng đèn trong hẻm lần lượt sáng lên, không khí lập tức thay đổi, từ lo lắng sang nhẹ nhõm. Trẻ con chạy ra ngoài, người lớn quay vào nhà tiếp tục sinh hoạt.

Người thợ điện thu dọn dụng cụ, chỉ kịp nhận một vài lời cảm ơn rồi vội vàng lên xe rời đi. Anh không ở lại lâu, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy mình vừa "làm một việc đáng kể". Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến tôi nhớ rất lâu.

Sống là còn để cho đi

Không chỉ trong những tình huống như vậy, tôi còn biết đến những câu chuyện khác của ngành điện thành phố. Một trong số đó là chuyến công tác đến xã đảo Thạnh An, đây là khu vực còn nhiều khó khăn, việc đi lại phụ thuộc vào phà và chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết.

Trong một chuyến đi vào dịp cuối năm, Đoàn thanh niên của ngành điện thành phố mang theo những phần quà tết đến với người dân và lực lượng biên phòng trên đảo. Giá trị vật chất của những món quà có thể không lớn so với đời sống ở trung tâm thành phố, nhưng ở một nơi cách biệt như Thạnh An, ý nghĩa của nó lại rất khác.

Hành trình về nguồn năm 2026 của Đoàn thanh niên EVNHCMC tại Khánh Hòa Ảnh: EVNHCMC

Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là một sự kết nối, cho thấy rằng, dù ở xa đất liền, nhưng những con người nơi đây vẫn được quan tâm và nhớ đến. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm, những nụ cười giản dị đã làm cho chuyến đi trở nên có ý nghĩa hơn nhiều so với giá trị của những phần quà.

Ở một khía cạnh khác, những hoạt động an sinh của ngành điện còn hiện diện ngay trong nội đô. Tại một cơ sở bảo trợ xã hội ở khu vực Bình Hòa, nơi chăm sóc trẻ em mồ côi và khuyết tật, các nhân viên điện lực cũng đã đến lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời rất hiệu quả và thiết thực.