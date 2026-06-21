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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Những khoảng lặng giữa dòng điện

Nguyễn Hữu Xuân Phước - PC Chợ Lớn (Tổ cắt điện đội QLTG)
Nguyễn Hữu Xuân Phước - PC Chợ Lớn (Tổ cắt điện đội QLTG)
Có nhiều công việc âm thầm, giản dị nhưng là một phần không thể thiếu được để giữ cho dòng điện luôn an toàn và thông suốt mỗi ngày. Và sau bao vất vả ấy là những khoảng lặng để 'tái tạo năng lượng'.

Bộ ảnh dưới đây ghi lại buổi khai quang mé nhánh cây gần đường dây trung thế trên đường Lê Khôi, quận Tân Phú (cũ) vào khoảng tháng 10.2020. Dưới cái nắng nóng oi bức, anh em vẫn miệt mài cắt tỉa từng nhánh cây có nguy cơ chạm vào điểm hở lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện khu vực.

Những khoảng lặng giữa dòng điện - Ảnh 1.

Dưới cái nắng nóng oi bức, anh em vẫn miệt mài cắt tỉa cây cho lên xe

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Những khoảng lặng giữa dòng điện - Ảnh 2.

Nào cùng chung tay

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Những khoảng lặng giữa dòng điện - Ảnh 3.

Thi công xong anh em cùng nhau quét dọn sạch sẽ hiện trường

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Không chỉ hoàn thành công việc trên lưới, sau khi thi công xong anh em còn cùng nhau quét dọn sạch sẽ hiện trường, gom từng cành lá để trả lại mỹ quan cho tuyến đường. Dù công việc vất vả ngoài trời nắng nhiều giờ liền, nhưng ai cũng nhiệt tình, vui vẻ và phối hợp rất nhịp nhàng.

Còn dưới đây là hình ảnh được ghi lại vào một buổi trưa tháng 4.2019 trên đường Thoại Ngọc Hầu quận Tân Phú cũ, trong lúc anh em thi công công trình bảo trì mùa khô. Sau nhiều giờ liên tục kéo thay dây trung thế 22 kV dưới cái nắng gay gắt, đến khoảng 12 giờ trưa anh em mới tranh thủ nghỉ tay ăn uống để lấy sức tiếp tục công việc.

Những khoảng lặng giữa dòng điện - Ảnh 4.

Ấm bụng

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa công trường ngoài đường hầu như không có chỗ tránh nắng, người công nhân điện ngồi tạm dưới bành cáp nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng phản ánh rõ sự vất vả của anh em ngành điện ngoài hiện trường - những con người phải dùng sức kéo hàng trăm mét cáp trung thế, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc và trả điện đúng kế hoạch.

Không phải lúc nào nghề điện cũng là những khoảnh khắc "hào nhoáng" trên trụ cao hay dưới ánh đèn công trình. Đôi khi chỉ là một góc nghỉ tạm giữa trưa nắng, trước khi tiếp tục một ngày dài giữ cho dòng điện luôn thông suốt.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Những khoảng lặng giữa dòng điện - Ảnh 5.

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