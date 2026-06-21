Những khoảng lặng giữa dòng điện

Bộ ảnh dưới đây ghi lại buổi khai quang mé nhánh cây gần đường dây trung thế trên đường Lê Khôi, quận Tân Phú (cũ) vào khoảng tháng 10.2020. Dưới cái nắng nóng oi bức, anh em vẫn miệt mài cắt tỉa từng nhánh cây có nguy cơ chạm vào điểm hở lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện khu vực.

Dưới cái nắng nóng oi bức, anh em vẫn miệt mài cắt tỉa cây cho lên xe Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Nào cùng chung tay Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Thi công xong anh em cùng nhau quét dọn sạch sẽ hiện trường Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Không chỉ hoàn thành công việc trên lưới, sau khi thi công xong anh em còn cùng nhau quét dọn sạch sẽ hiện trường, gom từng cành lá để trả lại mỹ quan cho tuyến đường. Dù công việc vất vả ngoài trời nắng nhiều giờ liền, nhưng ai cũng nhiệt tình, vui vẻ và phối hợp rất nhịp nhàng.

Còn dưới đây là hình ảnh được ghi lại vào một buổi trưa tháng 4.2019 trên đường Thoại Ngọc Hầu quận Tân Phú cũ, trong lúc anh em thi công công trình bảo trì mùa khô. Sau nhiều giờ liên tục kéo thay dây trung thế 22 kV dưới cái nắng gay gắt, đến khoảng 12 giờ trưa anh em mới tranh thủ nghỉ tay ăn uống để lấy sức tiếp tục công việc.

Ấm bụng Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa công trường ngoài đường hầu như không có chỗ tránh nắng, người công nhân điện ngồi tạm dưới bành cáp nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng phản ánh rõ sự vất vả của anh em ngành điện ngoài hiện trường - những con người phải dùng sức kéo hàng trăm mét cáp trung thế, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc và trả điện đúng kế hoạch.

Không phải lúc nào nghề điện cũng là những khoảnh khắc "hào nhoáng" trên trụ cao hay dưới ánh đèn công trình. Đôi khi chỉ là một góc nghỉ tạm giữa trưa nắng, trước khi tiếp tục một ngày dài giữ cho dòng điện luôn thông suốt.