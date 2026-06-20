Ngành điện thành phố mang tên Bác luôn xung kích trong đổi mới và chuyển đổi số

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp và trung tâm thương mại lớn nên để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, EVNHCMC đã không ngừng đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện và ứng dụng công nghệ tự động hóa vào vận hành.

Có những buổi tối giữa TP.HCM rực rỡ ánh đèn, tôi đứng bên ô cửa sổ nhỏ nhìn dòng xe xuôi ngược dưới những con đường không bao giờ ngủ. Ánh sáng phủ lên từng mái nhà, len qua những khu chung cư cao tầng và những công trường vẫn đang hối hả để kịp nhịp phát triển của thành phố.

Những công trường vẫn hối hả để kịp nhịp phát triển của thành phố Ảnh: EVNHCMC

Với gia đình tôi - những người đã sinh sống nhiều năm tại đây - ánh điện không chỉ là tiện nghi quen thuộc mà còn là biểu tượng cho sự đổi thay qua bao năm tháng, gắn với bao kỷ niệm bình dị của cuộc sống thường ngày. Ngày còn nhỏ, tôi vẫn nhớ những lần mất điện vào mùa mưa.

Cả xóm chìm trong bóng tối giữa cái nóng oi bức của miền Nam. Những ngọn đèn dầu leo lét trở thành ký ức của một thời còn nhiều thiếu thốn. Cha mẹ tôi thường kể rằng những năm đầu lập nghiệp, điện chưa ổn định như bây giờ. Nhưng cũng từ những tháng ngày ấy, gia đình tôi được chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành điện thành phố, âm thầm giữ cho dòng sáng chưa bao giờ ngừng chảy.

Người dân luôn cảm nhận sự đổi mới diễn ra từng ngày

EVNHCMC hiện đã có hơn một triệu khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 99%, góp phần xây dựng cuộc sống hiện đại và thuận tiện hơn. Tôi vẫn nhớ lần mẹ tôi, một người vốn không quen sử dụng công nghệ, cũng có thể thanh toán tiền điện bằng điện thoại nhờ sự hướng dẫn tận tình của nhân viên điện lực.

Mẹ cười vui và nói rằng mọi thứ bây giờ đều nhanh hơn trước. Câu nói giản dị ấy khiến tôi cảm nhận rõ giá trị của chuyển đổi số và sự tận tâm mà ngành điện đang mang đến cho người dân. Nhờ vậy, người dân được phục vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và cảm nhận đổi mới từng ngày.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần tận tụy và trách nhiệm của ngành điện. Có những đêm mưa lớn, khi mọi người đang yên giấc, những người công nhân điện lực vẫn khoác áo mưa lao ra đường xử lý sự cố. Tôi từng nhìn thấy họ đứng giữa cơn mưa trắng xóa, ánh đèn pin lập lòe trong đêm tối để kiểm tra từng đường dây, cố gắng khôi phục điện nhanh nhất cho người dân.

"Giải nhiệt" trên công trường mùa hè Ảnh: EVNHCMC

Tôi hiểu ra rằng điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nhịp sống của cả thành phố. Đọc thông tin về đơn vị, tôi càng thêm tự hào khi biết sản lượng điện thương phẩm năm 2024 đạt hơn 30 tỷ kWh, tăng gần 7,6% so với năm trước. Hơn 2,7 triệu khách hàng đang được phục vụ bởi hệ thống điện ngày càng hiện đại, ổn định và an toàn. Những con số ấy cho thấy áp lực lớn mà ngành điện đang gánh vác mỗi ngày để bảo đảm dòng điện cho bệnh viện, trường học và doanh nghiệp giữa nhịp sống hối hả.

Điều tôi càng thấu hiểu hơn qua năm tháng chính là trách nhiệm hướng đến tương lai bền vững và sẻ chia với cộng đồng. Không chỉ bảo đảm nguồn điện phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, ngành điện thành phố còn tiên phong phát triển năng lượng sạch. Hiện nay, thành phố có hơn 14.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 353 MWp, cho thấy định hướng phát triển xanh và thân thiện với môi trường.

Ánh sáng điện lưới về với người dân vùng ngoại thành Ảnh: EVNHCMC

Điều khiến tôi xúc động hơn nữa không phải những tòa nhà nơi trung tâm, mà là sự đổi thay ở những vùng còn nhiều khó khăn khi có điện. Tôi từng xem một phóng sự về những đứa trẻ trước đây phải học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Khi điện được kéo về, những con đường sáng hơn, những chiếc quạt bắt đầu quay trong ngày hè và những chiếc tivi mở ra cánh cửa kết nối với thế giới.

Thì ra, ánh sáng điện không chỉ xua tan bóng tối mà còn thắp lên hy vọng và mở ra tương lai mới cho con người.