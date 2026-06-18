Chiếc áo mẹ được tặng năm xưa

Lấp lánh tình người thợ điện

Lần đầu tôi theo mẹ vào miền Nam khi mới lên 4. Ký ức về TP.HCM chưa có gì đặc biệt. Tôi chỉ biết rằng bất kể ngày hay đêm, thành phố đều rất đông đúc, sầm uất với những ngôi nhà cao tầng, xa hoa lộng lẫy bởi ánh đèn điện nhiều màu sắc. Đi dạo với cả nhà vào ban đêm, tôi không khỏi rời mắt bởi ánh sáng và bàn tay nhỏ bé phải bám chặt vào tay mẹ, bởi nơi còn quá "xa lạ" và cũng đầy thú vị này.

Chiếc áo cam nghĩa tình không bao giờ quên với gia đình tôi vẫn từng ngày miệt mài mang ánh sáng đến mọi nhà Ảnh: QUỲNH TRÂN

Lần thứ hai tôi trở lại là hè năm 2020, khi ấy tôi đã bước sang tuổi 11. Vì mang trên người căn bệnh viêm da và dị ứng mãn tính, mẹ quyết định đưa tôi vào TP.HCM thăm khám. Sớm mai của ngày hè oi bức năm đó, mẹ đưa tôi tới bệnh viện thật sớm để lấy số đợi tới lượt. Chẳng hiểu vướng vào đâu mà chiếc áo mẹ mặc lại bị rách hẳn một vệt dài nơi vai áo.

Tình thế thật tréo ngoe. Ở nơi đất khách quê người xa lạ, mẹ tôi cứ luống cuống không biết xử trí ra sao. Vậy mà ngay lúc ấy có chú thợ điện, mà tôi đoán là chú đưa con gái đi khám bệnh như tôi, nhìn sang mẹ với ánh mắt đầy cảm thông: "Áo chị rách mà sắp tới số gọi khám cho cháu. Em đoán chị không phải người ở đây. Nghe tiếng chị là người Bắc ạ? Hay chị lấy cái áo này của em khoác vào mặc tạm".

Vừa nói, chú vừa đưa mẹ tôi chiếc áo màu cam của người thợ điện. Mẹ vẫn ngần ngừ, chú tiếp lời: "Chị đừng ngại, cứ khoác tạm đi. Không sao đâu ạ. Đây là áo của ngành điện lực đó mà. Em tặng chị làm kỷ niệm với người thành phố". Lời nói của chú nhẹ nhàng, có vẻ đầy ân tình, mẹ tôi nhận áo của chú mà ánh mắt rưng rưng. Có lẽ mẹ đang rất xúc động...

Sau này tôi mới biết chiếc áo nghĩa tình của chú gửi tặng mẹ có in logo Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Mẹ tôi đoán chú làm thợ điện bởi làn da rám nắng đầy rắn rỏi của cái nắng, cái gió của mảnh đất phương Nam. Về nhà, mẹ tôi cứ tấm tắc kể chuyện với mọi người về tấm lòng hồn hậu của chú thợ điện xa lạ. Bác tôi cười phá lên: "Cô không phải ngại. Ở đó ai cũng dễ mến, thân tình như vậy cả. TP.HCM rất nhiều người Bắc, người Trung và ai cũng coi nhau như là nhà. Thành phố này nghĩa tình và thân thương lắm".

Vâng, có lẽ những điều bác tôi nói là đúng. Ở đây ai cũng dễ gần với những nụ cười. Và chính chú thợ điện cùng nụ cười, ánh mắt đồng cảm năm xưa đã gieo vào lòng tôi tình yêu về một thành phố mang tên Bác nghĩa tình đầy yêu mến. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm ấy cùng chiếc áo cam mang màu nắng phương Nam nhưng lại ấm áp nghĩa đồng bào, lấp lánh tình người từ chú thợ điện, mẹ tôi vẫn luôn đi kèm sự tiếc nuối: "Giá như có dịp nào vào gặp lại chú ấy con nhỉ. Nếu gặp lại, mẹ sẽ lại nói thật nhiều lời cảm ơn và hỏi tên chú nữa…".

"Ngôi nhà chung" cùng làm sáng lên thành phố

Có lẽ cũng bởi tình yêu đặc biệt với chú thợ điện năm ấy để rồi vài năm sau được trở lại TP.HCM, tôi như thấy chỉ sau một thời gian ngắn xa cách mà thành phố khoác lên mình thật nhiều tấm áo đẹp, mới tinh tươm "thơm mùi" hiện đại của một đô thị phát triển không ngừng. Và đằng sau sự phát triển ấy chính là sự cống hiến thầm lặng của những chú thợ điện áo cam nghĩa tình.

Thành phố lần này không còn xa lạ như tuổi thơ tôi khi trước, mà trái lại là sự hiện đại với nhiều tòa nhà cao tầng lộng lẫy ánh đèn. Là ánh điện của những cột đèn cao áp về đêm soi tỏ từng ngõ ngách, từng con phố. Là những cột đèn điện năng lượng mặt trời tỏa sáng khu dân cư mà như bác tôi nói: "Đây là công trình "ánh sáng hóa" của ngành điện gửi tới bà con ở những con hẻm xa trung tâm như nhà ta. Ngành điện thành phố mang tên Bác tận tình lắm con ạ. Mọi người làm việc bằng tinh thần và trách nhiệm. Nhưng bác biết các anh chị còn làm việc bằng trái tim nữa đấy cháu".

Vâng, tôi cũng nghĩ để có được thứ ánh sáng xanh chẳng bao giờ tắt kia, ngành điện thành phố mang tên Bác đã phải nỗ lực, đồng tâm hiệp lực và đoàn kết ra sao. Các cô chú, cán bộ công nhân viên ngành điện như những người hùng thầm lặng cùng phương châm "đội nắng, trắng đêm" trong công việc, nhất là mùa cao điểm nắng nóng nơi thành phố hoa lệ, luôn sẵn sàng xuất hiện khi người dân cần và rời đi lặng lẽ khi ánh sáng lan tỏa.

Ngành điện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi người dân cần, khi các công trình, nhà máy có sự cố. Sự có mặt của các anh chị như vầng dương tỏa ánh sáng diệu kỳ mang sự bình yên, những điều tốt đẹp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

50 năm trên hành trình phát triển EVNHCMC luôn là biểu tượng "thắp lửa niềm tin" của những nghĩa tình, sự bền bỉ vì TP.HCM luôn đổi thay phát triển, cho những công trình, nhà máy luôn vận hành an toàn. Tất cả luôn vì cuộc sống, sinh hoạt của người dân với những nụ cười và sự hài lòng. Và với bất cứ ai cũng như tôi - dù không được sinh ra và lớn lên ở thành phố sáng ngời tên Bác, nhưng nếu có dịp ghé thăm đều gắn bó nhiều kỷ niệm mỗi khi đến thăm; còn khi ra về thì sẽ thấy nhớ, thấy yêu thương trong biết bao ấm áp, nghĩa tình. Bởi tấm lòng, bởi sự tận tâm, trách nhiệm của EVNHCMC và mỗi thành viên trong "ngôi nhà chung" đã làm bừng sáng lên một thành phố luôn đẹp mãi những tấm lòng.