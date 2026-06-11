Những công nhân ngành điện thầm lặng nhưng rất quan trọng tại các điểm thi

Những người "lính áo cam" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều muộn ngày 11.6, khi những thí sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng thi kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, ông Đồng Sỹ Tuyến, công nhân Công ty Điện lực Huế cùng các đồng nghiệp mới bắt đầu thu dọn hành trang.

Một ngày trực khép lại, ông Tuyến chuẩn bị về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện.



Ông Tuyến chia sẻ, không riêng ông mà tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố Huế đều có những người "lính áo cam" túc trực. Mỗi điểm trường luôn có ít nhất 2 cán bộ cắm chốt, sẵn sàng ứng phó và xử lý tức thì mọi sự cố về điện.

Công nhân ngành điện túc trực tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Họ không xuất hiện ở cổng trường thi mà đứng gần các trạm tiếp điện, thầm lặng dõi theo các sĩ tử với một tinh thần tập trung cao độ.

Vừa kiểm tra thiết bị trước khi trở về nhà, ông Sỹ vừa trải lòng: "Tôi cũng có 2 con, cũng từng trải qua giai đoạn cùng con đi thi đại học nên thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng như lửa đốt của các bậc phụ huynh. Hôm nay thời tiết thuận lợi, chỉ mong sao tất cả các cháu đều làm bài thật tốt".

Kịch bản giữ lưới điện thông suốt cho sĩ tử

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công ty Điện lực Huế cho biết để đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công ty Điện lực Huế đã quán triệt nguyên tắc ưu tiên cấp điện liên tục, ổn định cho toàn bộ các địa điểm thi và chấm thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, công ty không bố trí các công tác trên lưới điện làm gián đoạn cung cấp điện tại các địa điểm phục vụ kỳ thi, ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ nhiều tuần trước kỳ thi. Các đơn vị trực thuộc đã rà soát hiện trạng lưới điện, kiểm tra khả năng mang tải của các trạm biến áp, tăng cường kiểm tra các thiết bị vận hành nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, các đơn vị điện lực trực thuộc đã trực tiếp làm việc với các hội đồng thi để nắm bắt nhu cầu sử dụng điện, hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện phía sau công tơ cũng như tình trạng hoạt động của các máy phát điện dự phòng tại các điểm thi.

Công ty Điện lực Huế còn xây dựng phương án cấp điện với nguồn chính từ lưới điện trung áp cùng nguồn dự phòng từ các xuất tuyến liên lạc. Đồng thời, bố trí máy phát điện dự phòng hoạt động ở trạng thái sẵn sàng, được kiểm tra và vận hành thử thường xuyên.

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra ở Huế thuận lợi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại các điểm thi và điểm chấm thi trên địa bàn, phương thức cấp điện cũng được xây dựng theo hướng tăng cường khả năng liên kết lưới điện, sẵn sàng chuyển đổi nguồn cấp điện khi cần thiết.

Các đơn vị quản lý vận hành được yêu cầu linh hoạt trong chỉ huy điều hành, ưu tiên các thao tác điều khiển từ xa nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn điện, Công ty Điện lực Huế còn tăng cường lực lượng trực vận hành, trực xử lý sự cố trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi. Các điện lực trực thuộc, đội hotline, xí nghiệp lưới điện cao thế và các đơn vị liên quan đều bố trí nhân lực trực tăng cường, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Huế khẳng định, đơn vị quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành điện trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các kỳ thi diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả.