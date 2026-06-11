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Giáo dục

Thí sinh Huế phấn khởi với môn toán: Đề 'dễ thở' nhưng vẫn phân hóa cao

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
11/06/2026 18:10 GMT+7

Kết thúc buổi thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn toán, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin vì đề thi vừa sức, 'dễ thở' nhưng vẫn có tính phân hóa cao.

Chiều nay 11.6, các sĩ tử thi môn toán, môn thi tốt nghiệp THPT thứ 2. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế, ngay sau khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên, không khí trước cổng trường trở nên rộn ràng khi phần lớn thí sinh ra về với gương mặt rạng rỡ, phấn khởi.

Thí sinh Huế phấn khởi rời phòng thi môn Toán: Đề 'dễ thở', tính phân hóa cao - Ảnh 1.

Trần Tuệ Khả Ái là thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất ở điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhìn chung, số đông học sinh đánh giá đề thi toán năm nay vừa sức, cấu trúc quen thuộc và thậm chí có phần "dễ thở" hơn so với đề thi năm ngoái. Với ma trận đề này, thí sinh học trường chuyên không khó để đoạt mức điểm từ 8 điểm trở lên. Trong đề thi, các câu hỏi nhận biết và thông hiểu chiếm tỷ lệ hợp lý, thậm chí có một số câu hỏi chỉ cần tính nhẩm là có thể ra ngay đáp án, giúp thí sinh dễ dàng "ăn điểm" tuyệt đối ở phân khúc này.

Là thí sinh bước ra khỏi khu vực thi sớm nhất tại điểm trường này, em Trần Tuệ Khả Ái (học sinh lớp chuyên văn, Trường THPT chuyên Quốc học Huế) không giấu được niềm vui. "Đề toán năm nay vừa sức với đa số học sinh chúng em nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa rất rõ rệt ở phần trả lời ngắn. Phần này gồm có 6 câu, trong đó khoảng 3 câu đầu khá dễ, còn lại bắt đầu thử thách và tăng độ khó dần, đặc biệt là ở các câu hỏi thuộc phần kiến thức xác suất", Khả Ái tự tin chia sẻ.

Thí sinh Huế phấn khởi rời phòng thi môn Toán: Đề 'dễ thở', tính phân hóa cao - Ảnh 2.

Trần Hoàng Nam bày tỏ sự hài lòng sau phần thi môn toán

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng chung nhận định đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm trước, Trần Hoàng Nam (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) cho rằng đề thi có cấu trúc rất hợp lý, tạo điều kiện cho thí sinh lấy điểm ở những câu hỏi cơ bản.

Dù vậy, để đạt được điểm 9, điểm 10 tuyệt đối thì không hề dễ dàng. Theo Nam, sự phân hóa mạnh mẽ nằm ở nhóm các câu hỏi vận dụng cao ở cuối bài thi. 

"Những câu hỏi cuối có độ phân hóa rất cao và thực sự thử thách tư duy của thí sinh. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên em cũng đã hoàn thành khá tốt bài làm của mình", Nam phấn khởi cho biết.

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