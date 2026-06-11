Nắng hơn 35 độ C, nhiều người vẫn bám trụ trước điểm thi vì điều này…

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, những chiếc áo xanh vẫn miệt mài phát nước uống, hướng dẫn phòng thi và hỗ trợ phụ huynh, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước giờ làm bài.

Từ 13 giờ, nhiều tình nguyện viên đã có mặt tại cổng trường. Trên tay là những chai nước, sơ đồ phòng thi và các vật dụng hỗ trợ cần thiết. Mỗi khi có thí sinh hoặc phụ huynh cần giúp đỡ, các bạn nhanh chóng tiến đến hướng dẫn, bất chấp cái nắng gay gắt đầu giờ trưa.

Dù trời nắng nóng đến đâu cũng không cản được bước chân tình nguyện của sinh viên Tiếp sức mùa thi ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Không ít tình nguyện viên vất vả vì thời tiết khắc nghiệt. Đứng nhiều giờ liên tục dưới nắng khiến quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng các bạn vẫn cố gắng duy trì tinh thần vui vẻ để tiếp thêm năng lượng cho thí sinh trước giờ vào phòng thi.

Lê Quang Nhật, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia Tiếp sức mùa thi nên để lại cho bạn nhiều trải nghiệm đáng nhớ. "Trong suốt thời gian học đại học, đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tham gia Tiếp sức mùa thi. Từ sáng sớm, các bạn đã có mặt để chuẩn bị nước uống, quạt cầm tay và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Công việc nhìn có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp rất lớn giữa các thành viên trong đội", Nhật chia sẻ.

Theo Nhật, thời điểm vất vả nhất là khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều khi thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các tình nguyện viên vẫn phải nhanh chóng quay lại điểm thi để chuẩn bị tiếp sức."Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, chỉ kịp ăn trưa rồi trở lại điểm thi ngay. Dù ai cũng mệt vì phải hoạt động liên tục ngoài trời nhưng mọi người đều vui khi hỗ trợ được thí sinh phần nào", Nhật nói.

Tiếp sức tận tình cho thí sinh trong nắng nóng ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Điều khiến Nhật nhớ nhất là những khoảnh khắc nhận được lời cảm ơn từ phụ huynh và thí sinh. "Khi nhìn thấy các bạn thí sinh vui vẻ nhận chai nước hay phụ huynh nở nụ cười sau khi được hỗ trợ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Những điều nhỏ bé đó giúp tụi mình có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi", Nhật bày tỏ.

Cũng theo Võ Trần Hà Châu, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết thời tiết là thử thách lớn nhất đối với các đội hình tiếp sức mùa thi. "Những ngày qua trời nắng rất gắt, có lúc tụi mình phải đứng ngoài trời nhiều giờ liên tục. Dù thời gian ăn uống, nghỉ ngơi không nhiều và phải có mặt từ sớm, cả đội vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh một cách tốt nhất", Châu chia sẻ.

Hỗ trợ nhiệt tình cho thí sinh trong mùa thi ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo Châu, điều tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên chính là sự quan tâm và những lời động viên từ phụ huynh, thí sinh. "Nhiều cô chú thấy tụi mình đứng dưới nắng đã chủ động hỏi thăm, động viên. Những lời nói giản dị đó giúp tụi mình có thêm năng lượng để tiếp tục hỗ trợ các bạn thí sinh trong suốt kỳ thi", Châu nói.

Mai Lê Ngọc Ánh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cho biết thời tiết nắng nóng khiến công việc hỗ trợ trở nên vất vả hơn, nhất là vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Dù vậy, các tình nguyện viên vẫn cố gắng túc trực tại điểm thi để phát nước uống, hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết.

"Nhiều lúc đứng dưới nắng khá mệt, nhưng nhìn thấy phụ huynh và thí sinh vui vẻ đón nhận sự hỗ trợ của tụi mình là mọi người lại có thêm động lực. Những lời cảm ơn hay ánh mắt tin tưởng từ phụ huynh khiến tụi mình cảm thấy những cố gắng của mình thực sự có ý nghĩa", Ánh bày tỏ.