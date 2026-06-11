Quên giấy tờ, đi lộn điểm thi: Những pha 'thót tim' của thí sinh

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, bên cạnh những phút giây căng thẳng, những đề thi được bàn luận sôi nổi, còn có một "mặt trận" rất đặc biệt ở ngoài cổng trường. Đó là nơi các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đứng dưới nắng, chạy trong mưa, cầm dù, phát nước và đôi khi trở thành vị cứu tinh phút chót cho những thí sinh gặp sự cố.

Tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ (TP.HCM), Hồ Minh Châu, điểm trưởng đội hình tình nguyện, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết chỉ trong 2 ngày trực ở điểm thi này, nhóm đã gặp nhiều tình huống khiến ai cũng nhớ mãi.

Một trong những câu chuyện khiến cả đội đứng ngồi không yên xảy ra vào buổi chiều thi môn toán. Theo Châu, có thí sinh đến điểm thi từ 1 giờ 30, nhưng khi kiểm tra lại thì tá hỏa phát hiện mình quên giấy tờ dự thi. Nhà thí sinh lại khá xa điểm thi, nếu tự di chuyển về lấy giấy tờ rồi quay lại, nguy cơ trễ giờ là rất cao.

Công an hỗ trợ đưa thí sinh quên giấy tờ trở lại điểm thi Trường THCS Bình Thọ trong “phút 89”, giúp em kịp vào phòng thi ẢNH: AN VY

"Lúc đó tụi mình rất lo. Bạn ấy hoảng, còn tụi mình cũng hồi hộp theo. Vì nhà bạn xa quá nên tụi mình nhanh chóng nhờ các anh công an hỗ trợ chở bạn về lấy giấy tờ cho kịp. Trong lúc bạn chạy về, cả nhóm đứng ngoài cổng chỉ biết cầu nguyện mong bạn quay lại kịp giờ", Châu kể.

Châu kể tiếp đến khi "phút 89", chiếc xe chở thí sinh đã quay lại điểm thi. Nhìn thấy em chạy vào cổng trường, cả nhóm tình nguyện viên vỗ tay reo hò. Với các bạn, đó không chỉ là niềm vui vì một thí sinh kịp vào phòng thi, mà còn là cảm giác nhẹ nhõm sau những phút căng thẳng chẳng khác nào chính mình đang đi thi.

Không chỉ có chuyện quên giấy tờ, trong ngày làm thủ tục thi 10.6, đội hình của Châu còn gặp một thí sinh đi nhầm điểm trường. Châu kể lúc ấy mưa lớn, nhưng đội phản ứng nhanh lập tức hỗ trợ đưa em đến đúng điểm thi. Sang ngày thi 11.6, lại có không ít thí sinh đến sát giờ, hớt hải chạy vào cổng trường. Thấy em vội vã dưới trời nắng, tình nguyện viên liền chạy theo che dù, vừa hướng dẫn, vừa trấn an để em bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi.

Tình nguyện viên vội chạy theo che nắng, tiếp sức để thí sinh kịp vào phòng thi ẢNH: AN VY

"Nhớ nhất là chiều mưa hôm qua, có một thí sinh đứng mãi ở điểm thi vì phụ huynh chưa đến đón. Tụi mình thấy vậy nên đã chở em về. Đội phản ứng nhanh nhiều việc lắm, nhưng tụi mình luôn cố gắng không để thí sinh bị ướt, bị rối hay cảm thấy một mình", Châu nói.

Với Châu, Tiếp sức mùa thi không phải là hoạt động xa lạ. Từ những năm còn học THPT, cô đã nhiều lần tham gia hỗ trợ thí sinh.

Châu (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn hết mình Tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Châu nói mỗi mùa thi đi qua đều để lại những kỷ niệm riêng, nhưng năm nay đặc biệt hơn cả vì em ruột của Châu cũng là thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dù rất muốn tự tay đưa em đến điểm thi, Châu vẫn chọn ở lại vị trí trực để hỗ trợ những thí sinh khác. "Mình thương em lắm, nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh cần tụi mình hơn", Châu chia sẻ.

Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người xúc động, bởi phía sau màu áo tình nguyện là sự hy sinh thầm lặng.

Che nắng cho thí sinh ẢNH: AN VY

Cũng tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ, Trần Thị Thanh Ngân, điểm phó đội hình, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, kể rằng điều khiến nhóm vui nhất là nhiều thí sinh bắt đầu quen mặt với từng anh chị tình nguyện viên. Có em sau khi được cổ vũ đã quay lại dặn: "Ngày mai anh chị nhớ cổ vũ em nữa nha".

Ngân kể lại với nụ cười rạng rỡ: "Có khi chỉ một câu "cố lên em", "thi tốt nha", "10 điểm nha"… cũng giúp các em cảm thấy an toàn và có thêm động lực trước khi vào phòng thi".

Niềm vui là khi thí sinh vào phòng thi an toàn

Ở điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), Phan Mai Quỳnh, học sinh Trường THPT Tam Phú, cũng có những trải nghiệm khó quên khi tham gia Tiếp sức mùa thi. Quỳnh được giao nhiệm vụ gọi điện thoại trong trường hợp có thí sinh đi trễ. Suốt buổi thi, nữ sinh luôn thấp thỏm nhìn điện thoại, vừa lo có cuộc gọi khẩn, vừa mừng thầm khi điện thoại không có tin báo.

"Không có cuộc gọi nào tức là không có bạn nào bị trễ nghiêm trọng. Em mừng lắm, vì chỉ mong các anh chị thí sinh đều vào phòng thi suôn sẻ", Quỳnh nói.

Nguyễn Mai Trúc, điểm trưởng đội hình tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết điểm thi này không ghi nhận trường hợp thí sinh đi trễ, nhưng có khá nhiều bạn đến sát giờ, tâm lý hoang mang, vội vã. Khi thấy thí sinh rối, các tình nguyện viên phải giữ bình tĩnh trước, sau đó hướng dẫn các em kiểm tra giấy tờ, tìm đúng phòng thi và ổn định tinh thần.

Trúc (ngoài cùng bên phải) cùng các tình nguyện viên tranh thủ ngồi nghỉ mệt sau thời gian tiếp sức thí sinh vào phòng thi ẢNH: AN VY

"Hôm trước tụi mình đã hướng dẫn rồi nhưng nhiều bạn vẫn quên vì quá hồi hộp. Thấy thế, tụi mình phải bình tĩnh để các bạn cũng bình tĩnh theo. Dù nắng nôi, ai cũng mệt, nhưng thấy thí sinh vào phòng thi an toàn là tụi mình vui rồi", Trúc mỉm cười và nói.