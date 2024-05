Giải ngân vốn FDI cao nhất trong 5 năm qua

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tính hết ngày 20.4, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng vốn đăng ký mới đạt 7,11 tỉ USD, tăng hơn 73% so cùng kỳ năm ngoái với 966 dự án (tăng gần 29%). Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy, số dự án điều chỉnh; góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh. Lần lượt giảm 25,6% và giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.



Với nhà đầu tư mới, đa số tập trung trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đăng ký lên gần 5 tỉ USD, chiếm 70,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,6 tỉ USD, chiếm 22,5%; các ngành còn lại đạt 519,6 triệu USD, chiếm 7,3%.

Vốn FDI trong 4 tháng đầu năm đăng ký mới tăng mạnh, trong khi vốn mở rộng đầu tư, mua cổ phần... giảm sâu NG.NG

Tuy vậy, một thông tin tích cực theo Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng mạnh, ước đạt 6,28 tỉ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ quan này, đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Các con số thống kê cho thấy, từ năm 2020 tới nay, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm đạt lần lượt 5,15 tỉ USD (năm 2020); 5,5 tỉ USD (2021); 5,92 tỉ USD (2022); 5,85 tỉ USD (2023) và 6,28 tỉ USD.

Trong mức giải ngân của 4 tháng năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,93 tỉ USD, chiếm 78,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 607,6 triệu USD, chiếm 9,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 259,8 triệu USD, chiếm 4,1%.

Ngoài ra, trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,59 tỉ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hồng Kông với 898,6 triệu USD, chiếm 12,6%; Nhật Bản 814,1 triệu USD, chiếm 11,4%; Trung Quốc 740,2 triệu USD, chiếm 10,4%; Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 10,3%; Đài Loan 512,3 triệu USD, chiếm 7,2%...