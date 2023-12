Giải nhiệt cuộc sống để đón tết với niềm vui

Tuy nhiên, nếu biết cách giải tỏa căng thẳng, trao tâm ý cho nhau bằng những món quà nhỏ như chai Trà Xanh Không Độ, dành những giây phút ấm áp cho gia đình, người trẻ vẫn có thể tìm được những ngày đón Tết trọn vẹn như ý.

Cả năm Gen Z đã luôn vội vã, sáng thức dậy cuống cuồng đến văn phòng chạy đua với deadline, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 8 đến 10 tiếng. Vòng lặp này được nâng lên gấp nhiều lần khi mùa Tết về, nhiều người phải thức tới quá nửa đêm chạy deadine, chợp mắt vội rồi sáng lại lên công ty cày KPI để mong hoàn thành công việc, chốt lại kế hoạch năm cũ.

Nhiều người trẻ chọn Trà Xanh Không Độ làm thức uống mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng, lo lắng trong những ngày cuối năm

Song hành với chạy deadline là những lo lắng, căng thẳng về tiền bạc chi tiêu cho ngày Tết, chạy vé tàu xe về quê cho kịp những dự định khi về nhà. Khi rời văn phòng về tới nhà, người trẻ lại phải chạy dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sửa trang trí giáng sinh, đồ Tết cho "bằng bạn bằng bè".

Chưa hết, chạy deadline cuối năm còn không căng thẳng bằng họ hàng hỏi han dịp Tết với những câu "ù tai, chóng mặt" như: thưởng Tết nhiều không, lương tháng bao nhiêu, chừng nào lấy chồng, khi nào cho bác ăn cỗ, con nhà cô mới sắm xe hơi,… khiến nhiều bạn trẻ mệt mỏi.

Khi gấp máy tính lại thì cũng là lúc những lo lắng, căng thẳng của việc nhà ập tới với nhiều người trẻ. Việc phải dành toàn bộ quỹ thời gian đáng lẽ cần có để thư giãn, nhìn lại 1 năm đã qua để chạy đủ thứ việc khiến nhiều người trẻ bỏ qua những ngày rộn rã cuối năm.



Ngoài những lo lắng căng thẳng, bạn có bao giờ tự hỏi mình đã bao lần thăm hỏi, bao lần tặng được món quà nhỏ cho những người thân yêu trong năm vừa qua?

Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua việc so sánh số quà tặng mà chúng ta mua cho gia đình so với số email đã giải quyết trong năm, số những giờ phút lo lắng, căng thẳng với những khoảnh khắc thư thái, lắng đọng mà chúng ta có được trong suốt 12 tháng qua.

Những lúc áp lực, căng thẳng, bạn nên dừng lại một chút để chia sẻ cảm xúc với đồng nghiệp, người thân, uống một chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Tự tạo cho mình những giây phút thư giãn, giải nhiệt cuộc sống với chai Trà Xanh để lấy lại cân bằng giữa bộn bề cuộc sống.

Khi cùng ngồi lại với đồng nghiệp thưởng thức một chai Trà Xanh mát lành và chia sẻ với nhau những lo lắng, căng thẳng, công việc sẽ không còn là một cuộc chạy đua không hồi kết mà trở thành một hành trình trưởng thành trong hạnh phúc mà bạn sẽ cảm nhận được, nhất là trong mùa deadline cuối năm lúc này.



Cùng thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ mát lành và chia sẻ những căng thẳng về công việc với đồng nghiệp là cách để bạn thoát ra khỏi áp lực deadline

Cả năm đã qua với bao lo toan, bộn bề với công việc, cuộc sống. Bạn làm việc quá nhiều, ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý, sức khỏe có phần vơi đi, công việc càng khó hoàn thành. Rồi những bữa cơm gia đình vào những ngày cuối năm cũng hiếm khi đông đủ. Việc công đã nhiều, việc tư cũng không ít với các lịch hỏi thăm, cám ơn gần như bắt buộc. Liệu bạn có mong muốn một năm 2024 sẽ tiếp tục vòng lặp như vậy?

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, những ngày chộn rộn chờ đón Tết chính là thời điểm đẹp nhất trong năm. Ai cũng mong muốn có một năm mới phát đạt, hanh thông, ai cũng lo toan muốn tận dụng Tết để kiếm thật nhiều tiền bạc mà quên mất câu "hòa khí sinh tài".

Thực ra, chính niềm hân hoan chờ đón Tết của mỗi người, mỗi nhà là năng lượng tích cực nhất mở đường cho một năm mới hạnh phúc, đủ đầy. Làm gì thì làm, deadline 'dí' đến đâu cũng nên dành thời gian cho gia đình.

Cùng người thân vào bếp nấu món ăn yêu thích và thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ, tâm sự những chuyện đã qua và những dự định sắp tới là những khoảnh khắc tuyệt đẹp làm nên cái Tết ấm áp

Để công việc lại bên ngoài cửa nhà, với gia đình, những ngày cuối năm sẽ thật sự ý nghĩa khi bạn cùng người thân dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tự tay chọn đồ dùng, thực phẩm, thùng trà xanh cho cả nhà.

Cùng người thân vào bếp nấu món ăn yêu thích và thưởng thức chai Trà xanh giữa những giai điệu rộn ràng vui tươi về ngày Tết, về năm mới, tâm sự những chuyện đã qua và những dự định sắp tới sẽ là những khoảnh khắc tuyệt đẹp để bạn giải nhiệt cuộc sống, xua tan những lo lắng, mệt mỏi trong suốt một năm dài và tạo nên một không khí chờ đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Là người trẻ, bạn nên tự tạo cho mình một không khí chờ đón Tết thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bạn bè để xua tan căng thẳng cho năm mới hanh thông, hạnh phúc

Dành nhiều thời gian cho gia đình sẽ tạo nên những ngày cuối năm thật sự ý nghĩa trong tâm hồn bạn và người thân. Tết sẽ chỉ đến, mùa xuân trong lòng người chỉ về khi ta biết trao tâm ý cho nhau. Những chai Trà Xanh Không Độ là chất xúc tác tuyệt vời để người trẻ tạo cho mình một không khí sum vầy hạnh phúc trong những ngày cuối năm chờ Tết tới thay vì những áp lực, lo lắng, căng thẳng.

Trong cái không khí đầy chộn rộn những ngày cuối cùng của năm cũ này, là người trẻ, bạn có quyền chọn cho mình cách chờ đón một cái Tết an vui, trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, cùng nhau thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ mát lành để thả trôi những lo lắng và đón chờ một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn.