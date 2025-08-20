Giải pháp ‘Bảo vệ kép tim - thận’ mang hy vọng mới cho người bệnh mạn tính

Hướng đến tinh thần "Đồng hành vì niềm tin", hai đơn vị cam kết cung ứng sản phẩm chính hãng, đảm bảo minh bạch nguồn gốc, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ dược sĩ, góp phần bảo vệ người bệnh mạn tính và xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững.

Bệnh tim mạch thường diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, bắt nguồn từ các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá... Theo "Điều tra quốc gia các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam" năm 2021 (STEPS 2021), tỷ lệ rối loạn lipid máu đã tăng từ 30,2% năm 2015 lên 44,1% năm 2021; tỷ lệ tăng huyết áp tăng từ 18,9% lên 26,2%; và tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường tăng gấp 1,73 lần. Nếu các yếu tố nguy cơ này không được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề và gánh nặng điều trị lâu dài.

Long Châu và AstraZeneca khởi động chiến dịch kỷ niệm hành trình 10 năm DAPAGLIFLOZIN tại Việt Nam

Long Châu và AstraZeneca hợp tác triển khai dự án HOPE - Chương trình đào tạo giúp dược sĩ Long Châu nâng cao năng lực và đồng hành cùng người bệnh mạn tính

Trước thực trạng này, hệ thống nhà thuốc Long Châu và AstraZeneca - tập đoàn dược phẩm toàn cầu tiên phong trong điều trị bệnh mạn tính đã chung tay nâng cao năng lực chuyên môn cho dược sĩ thông qua chuỗi hội thảo khoa học và cập nhật chuyên môn HOPE, nằm trong khuôn khổ "Hành trình 10 năm Dapagliflozin tại Việt Nam". Thông qua chuỗi hoạt động này, dược sĩ Long Châu tự tin hơn trong tư vấn bệnh lý và khuyến khích người dân hiểu rõ vai trò quan trọng của việc tầm soát định kỳ nhằm phòng ngừa biến chứng sớm để quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính, đặc biệt là tim mạch, thận và chuyển hóa.

Đội ngũ dược sĩ nhà thuốc Long Châu tham gia buổi tập huấn nâng tầm chuyên môn về bệnh thận mạn và các biến chứng tim mạch

Bên cạnh đó, Long Châu và AstraZeneca còn triển khai các hoạt động truyền thông xoay quanh hai chủ đề chính: "Tuân thủ điều trị - Bảo vệ sớm tim thận trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2" và "Giải pháp bảo vệ kép tim - thận trên bệnh nhân đái tháo đường và rối loạn mỡ máu". Các hoạt động này nhằm cung cấp thông tin y khoa chính xác, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động tầm soát sớm, phòng ngừa biến chứng và tuân thủ điều trị hiệu quả.

Một số phác đồ điều trị hiện nay được thiết kế để tác động đồng thời lên nhiều cơ chế ví dụ như phác đồ phối hợp 2 nhóm thuốc SGLT2i và Statin không những giúp kiểm soát đường huyết, mỡ máu mà còn giúp bảo vệ tim, bảo vệ thận lâu dài cho người bệnh. Phác đồ phối hợp này hiện đang có mặt tại hệ thống 2.222 nhà thuốc trên cả nước với giải pháp "Bộ đôi bảo vệ kép tim - thận" gồm hoạt chất Dapagliflozin và nhóm Rosuvastatin giúp trì hoãn trung bình 10,7 năm trước khi phải lọc máu, giảm 31% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và làm chậm quá trình xơ vữa mạch máu, mà còn bảo vệ sức khỏe tim - thận - chuyển hóa cho người bệnh mạn tính. Giải pháp này dần trở thành một phần quan trọng của hệ thống y tế công bằng, hiện đại và dễ tiếp cận cho mọi người dân.

AstraZeneca cùng hệ thống 2.222 nhà thuốc Long Châu mang đến giải pháp bảo vệ tim - thận chính hãng, chuẩn quốc tế, minh bạch nguồn gốc

Chỉ với các xét nghiệm máu và nước tiểu như uACR, eGFR, LDL-C, được thực hiện định kỳ tại các cơ sở y tế có dịch vụ xét nghiệm, người dân có thể sớm nhận diện nguy cơ tổn thương cơ quan đích, từ đó chủ động can thiệp và kiểm soát hiệu quả bệnh lý mạn tính.

Chương trình đào tạo giúp dược sĩ Long Châu nâng cao năng lực và đồng hành cùng người bệnh mạn tính

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Khi người dân được tiếp cận sớm với kiến thức y khoa tiên tiến, được quản lý bệnh sớm thông qua việc chủ động tầm soát sức khỏe, sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, ngăn biến chứng, mà còn góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế quốc gia. Long Châu và AstraZeneca cam kết tiếp tục đồng hành, mang đến giải pháp hiện đại, dễ tiếp cận, góp phần xây dựng nền y tế chủ động và bền vững hơn cho người Việt.