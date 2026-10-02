Giải pháp cho sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL

Ngày 2.10, Trường ĐH Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL".

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu chào mừng hội thảo Ảnh: nam long

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, tin tưởng hội thảo hôm nay sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, những mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Đồng thời, hội thảo sẽ mang đến nhiều trao đổi có giá trị, đề xuất thiết thực và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp trình bày tham luận xoay quanh các nội dung: Định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong phát triển lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL; từ mô hình lúa phát thải thấp đến tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và thị trường carbon - kinh nghiệm thực tiễn tại ĐBSCL; tiến độ thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao...

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo ảnh: nam long

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo trong việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa vùng ĐBSCL. Những nội dung được trao đổi tại hội thảo không chỉ làm rõ các yêu cầu về khoa học, công nghệ, tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi, mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong xây dựng thị trường carbon, đo lường và xác nhận giảm phát thải, hướng đến nền sản xuất lúa chất lượng cao, bền vững và có giá trị gia tăng.



