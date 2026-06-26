Giải pháp cho sự cố nghẽn mạng khi hàng nghìn học viên thi trực tuyến cùng lúc

Tất cả các loại bài kiểm tra đều có thể dễ dàng chuyển đổi và số hóa, bao gồm cả câu hỏi tự luận và trắc nghiệm. Từ khâu đăng ký, mã số bài kiểm tra, bài kiểm tra thử, phân tích kết quả cá nhân, bài thi cuối kỳ và kết quả sau đó, tất cả đều có thể truy cập chỉ bằng một cú click. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý cho cả người dùng và các đơn vị tổ chức thi, đồng thời đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Việc đánh giá và công bố kết quả cũng dễ dàng hơn đối với các giám khảo và có thể áp dụng cho tất cả các kỳ thi ở các cấp học khác nhau.

Đối với nền tảng E-learning, thời điểm thi trực tuyến là giai đoạn hệ thống chịu áp lực lớn nhất. Không giống hoạt động học thông thường diễn ra phân tán, kỳ thi online thường có hàng nghìn đến hàng chục nghìn học viên truy cập đồng thời trong cùng một khung giờ.

Đây là lúc các vấn đề về hạ tầng, hiệu năng và ổn định hệ thống bộc lộ rõ nhất.

Tình huống nhạy cảm nếu website chậm hoặc học viên không vào được phòng thi

Điều gì sẽ xảy ra khi một nền tảng thi trực tuyến chậm lại đáng kể hoặc tệ hơn là bị ngừng hoàn toàn ngay giữa chừng bài thi? Khi hàng trăm (hoặc hàng nghìn) người đăng nhập cùng lúc, hệ thống sẽ khó mà đáp ứng kịp. Và điều này không chỉ xảy ra với các kỳ thi quy mô lớn - ngay cả một bài kiểm tra đơn lẻ cũng rất quan trọng. Đằng sau mỗi kỳ thi là sự nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng và áp lực lớn đối với cả thí sinh và người tổ chức. Một sự cố kỹ thuật vào thời điểm không thích hợp có thể dẫn đến mất cơ hội, sự thất vọng và thậm chí là thiệt hại về uy tín.

Lượng truy cập ồ ạt tại cùng một thời điểm gây nghẽn hệ thống

Trong các kỳ thi online, toàn bộ học viên thường truy cập đồng thời trong cùng một khung giờ cố định, đặc biệt tại thời điểm mở bài thi. Chỉ trong vài phút, lượng truy cập có thể tăng đột biến từ mức bình thường lên hàng chục nghìn người cùng lúc, tạo áp lực rất lớn lên hệ thống. Không chỉ dừng lại ở việc đăng nhập và tải đề thi, hệ thống còn phải xử lý liên tục các thao tác như lưu đáp án, autosave và nộp bài - những tác vụ xảy ra đồng thời với tần suất cao, dễ khiến máy chủ xử lý bị quá tải, phản hồi chậm hoặc phát sinh lỗi ghi nhận dữ liệu.

Trong khi đó, các nội dung như video hướng dẫn, tài liệu học tập và file đề thi dung lượng lớn cũng đồng loạt được truy cập, làm tăng mạnh tải băng thông và khiến trải nghiệm người dùng bị gián đoạn. Khi không được thiết kế đủ khả năng mở rộng, hệ thống có thể rơi vào tình trạng nghẽn hoặc không thể truy cập, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm bài của học viên.

Nộp bài lỗi hoặc mất dữ liệu bài thi gây ảnh hưởng và thiệt hại

Rủi ro nghiêm trọng nhất đối với các hệ thống thi trực tuyến là tình trạng nộp bài lỗi hoặc mất dữ liệu bài thi. Vào thời điểm kết thúc giờ làm bài, hàng nghìn học viên thường đồng loạt nhấn nút nộp bài trong cùng một khoảng thời gian. Nếu hạ tầng không đủ khả năng xử lý, hệ thống có thể xảy ra tình trạng ghi nhận không đầy đủ dữ liệu hoặc thất bại trong quá trình lưu bài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi của học viên mà còn gây ra khiếu nại, tranh chấp và tác động trực tiếp đến uy tín của đơn vị đào tạo.

Bài toán cũng phức tạp hơn khi học viên truy cập từ nhiều khu vực địa lý khác nhau với chất lượng đường truyền không đồng đều.

Mô hình hạ tầng Cloud dành cho hệ thống thi trực tuyến quy mô lớn

Để giải quyết đồng thời bài toán lượng lớn học viên truy cập cùng lúc, đảm bảo dữ liệu bài thi được lưu trữ an toàn và duy trì trải nghiệm ổn định cho người dùng ở nhiều khu vực khác nhau, nhiều nền tảng E-learning đang triển khai mô hình hạ tầng gồm Cloud Server kết hợp CDN và S3.

Trong mô hình này, Bizfly Cloud Server đóng vai trò vận hành hệ thống thi trực tuyến, xử lý các tác vụ như đăng nhập, xác thực người dùng, tải đề thi, lưu đáp án, autosave và nộp bài. Nhờ khả năng Auto Scaling và Load Balancer, hệ thống có thể tự động mở rộng tài nguyên máy chủ khi hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn học viên cùng truy cập trong thời gian ngắn, giúp duy trì hiệu năng ổn định và hạn chế nguy cơ nghẽn hoặc gián đoạn trong suốt kỳ thi.

Khi kỳ thi kết thúc, các tài nguyên tăng lên này sẽ được tự động thu hồi và duy trì ở mức thông thường giúp tiết kiệm chi phí.

Đối với các nội dung dung lượng lớn như video bài giảng, tài liệu học tập, file đề thi, bài tập hoặc dữ liệu ghi hình phục vụ giám sát thi trực tuyến, S3 (Object Storage) đóng vai trò là kho lưu trữ tập trung. Giải pháp này cho phép hệ thống lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn với khả năng mở rộng linh hoạt, đồng thời hỗ trợ sao lưu và bảo vệ dữ liệu hiệu quả hơn so với mô hình lưu trực tiếp trên máy chủ ứng dụng.

Song song đó, CDN sẽ phân phối các nội dung tĩnh như video, tài liệu PDF, hình ảnh hoặc file tải xuống thông qua mạng lưới máy chủ phân tán. Nhờ vậy, học viên ở nhiều khu vực khác nhau có thể truy cập nội dung với tốc độ ổn định hơn, giảm độ trễ khi tải tài liệu và hạn chế áp lực băng thông lên hệ thống thi. Bizfly Cloud CDN cũng có khả năng phát hiện đường truyền nhanh để điều hướng truy cập giúp người dùng xem nội dung luôn nhanh.

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