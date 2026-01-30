'Giải pháp Marketing trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế'

Cuộc thi là một bước đi trong lộ trình đổi mới quản trị và phát triển dịch vụ y tế của bệnh viện, nhằm thúc đẩy tư duy cải tiến lấy người bệnh làm trung tâm và xây dựng văn hóa chủ động đề xuất sáng kiến từ chính đội ngũ nội bộ.

Được phát động từ ngày 3.12, chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các phòng, cơ sở, trung tâm, khoa và đơn nguyên trong toàn bệnh viện. Ban tổ chức ghi nhận 59 giải pháp đến từ 58 đội thi, với hơn 350 thành viên tham gia, là các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế ở cả khối lâm sàng lẫn các phòng chức năng. Những đề án được hình thành từ thực tiễn khám chữa bệnh và vận hành hằng ngày, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần đổi mới và nhiệt huyết của các đơn vị trong việc tối ưu quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, trải nghiệm người bệnh được tạo nên từ con người - quy trình - hệ thống, và từ từng chi tiết trong công việc hằng ngày

Ảnh: BVCC

Trên cơ sở chấm điểm nghiêm túc và đa chiều của ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực y tế, truyền thông và quản trị, 16 giải pháp tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung kết. Tại đây, các đội thi trực tiếp trình bày, trao đổi và phản biện với ban giám khảo về tính khả thi, lộ trình triển khai và giá trị mang lại cho người bệnh, đơn vị và toàn bệnh viện.

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng Ban Giám khảo, nhấn mạnh việc "nhìn cho sâu, nghe cho kỹ" là nền tảng quan trọng để hình thành các giải pháp cải tiến có giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Ông đánh giá cao sự tâm huyết, nghiêm túc và chiều sâu suy nghĩ của các đội thi; đồng thời cho biết ngoài 16 giải pháp vào chung kết, các đề tài còn lại sẽ tiếp tục được tổng hợp, phân nhóm theo những hướng cải tiến lớn để nghiên cứu, chia sẻ và triển khai trong giai đoạn tiếp theo, qua đó mở rộng tác động của cuộc thi ra toàn hệ thống.

Vòng chung kết Cuộc thi Marketing Trải nghiệm từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế diễn ra thành công tốt đẹp Ảnh: BVCC

Ở góc nhìn tổng thể, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, nhận định nhiều đề án đã thể hiện sự thấu hiểu rõ ràng về hành trình người bệnh, từ thời điểm tiếp cận bệnh viện đến toàn bộ quá trình khám, điều trị và chăm sóc sau điều trị. Các giải pháp tiếp cận trải nghiệm người bệnh như một chuỗi liên tục và toàn diện, qua đó không chỉ mang lại giá trị cải tiến cho hoạt động của bệnh viện mà còn hướng đến lợi ích lâu dài cho người bệnh và cộng đồng.

Theo định hướng của Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nâng cao trải nghiệm người bệnh không phải là nhiệm vụ của riêng một bộ phận, mà là trách nhiệm chung của mỗi thành viên bệnh viện. Trải nghiệm người bệnh được tạo nên từ con người - quy trình - hệ thống, và từ từng chi tiết trong công việc hằng ngày. Vì vậy, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng kiến, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tư duy cải tiến và năng lực đề xuất giải pháp từ đội ngũ nội bộ, hướng đến những thay đổi có thể triển khai trong thực tế.

Sau vòng chung kết, ban tổ chức nhấn mạnh giá trị cốt lõi của cuộc thi không nằm ở việc xếp hạng hay trao giải, mà ở hành trình chuyển hóa ý tưởng thành những cải tiến cụ thể. Các giải pháp được lựa chọn sẽ được ưu tiên xem xét triển khai, theo dõi và đánh giá sau 1 năm nhằm bảo đảm tạo ra giá trị thật sự cho người bệnh và cho hoạt động của bệnh viện. Kết quả cuộc thi dự kiến công bố vào ngày 10.2 và trao giải tại lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.