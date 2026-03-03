Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Giải pháp nào cho nhà ở vừa túi tiền?

Nguyên Khanh
Nguyên Khanh
03/03/2026 05:50 GMT+7

Nhu cầu lớn, nhưng lâu nay nhà ở cho người có thu nhập trung bình ở các đô thị lớn hầu như đã biến mất. Vì thế, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới đây về nghiên cứu phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình được thị trường đặc biệt quan tâm.

Thực tế, nhà ở cho người có thu nhập trung bình, khoảng 20 triệu đồng/tháng hay nhà ở thương mại giá phù hợp, chính là phân khúc nhà ở đã "biến mất" khỏi thị trường nhiều năm qua. Những cụm từ quen thuộc mà chúng ta vẫn nghe nói như "lệch pha cung - cầu", "kim tự tháp ngược"... ám chỉ tình trạng căn hộ bình dân, phân khúc có nhu cầu rất lớn nhưng ngày càng hiếm hoi, thậm chí "bốc hơi" hoàn toàn ở các đô thị lớn; trong khi các dự án đưa ra thị trường tập trung chủ yếu vào phân khúc cao cấp, hạng sang. Thực trạng này đã được phản ánh rất nhiều, nguyên nhân cũng được mổ xẻ rất kỹ, chỉ có điều các giải pháp để kéo giá nhà xuống thì vẫn loay hoay, không theo kịp với sự gia tăng nhu cầu cũng như sự leo thang của chi phí đầu vào. Kết quả là cứ mỗi năm trôi qua, giá bất động sản (BĐS) lại thiết lập một mặt bằng mới, đắt đỏ hơn. Đơn cử như tăng cung để giảm giá nhà được nói đến rất nhiều nhưng dự án mới lại nhỏ giọt. TP.HCM, đô thị đông dân nhất nước, liên tục 5 năm trở lại đây số lượng dự án đủ điều kiện bán hàng ra thị trường mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các tỉnh thành khác cũng không khá hơn. Cung ít cầu cao thì giá tăng là tất yếu. Một yếu tố không thể không nhắc đến là tiền sử dụng đất cũng mỗi năm mỗi tăng; rồi hồ sơ thủ tục mất thời gian... Cứ mỗi thứ một chút góp phần đẩy mặt bằng giá lên cao. Riết rồi phân khúc nhà ở giá trung bình "biến mất" trên thị trường lúc nào không hay.

Nhìn từ bức tranh trên, để phát triển phân khúc nhà ở thương mại cho người có thu nhập trung bình, chắc chắn không thể tách riêng lẻ mà phải được thực hiện đồng bộ với các phân khúc khác, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập khá, nhà cho thuê... Nghĩa là tăng cung tổng thể để người dân có thể tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của mình. Bởi nếu chỉ tăng cung chỗ này mà chỗ kia vẫn khan hiếm thì sẽ đẩy cầu dồn vào một phân khúc, giá nhà ở phân khúc đó tất yếu sẽ lại tăng lên. Bên cạnh đó, bài toán tiền sử dụng đất vẫn cần một lời giải xác đáng nếu muốn phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Chúng ta đều thấy, tiền sử dụng đất đã tăng rất mạnh theo bảng giá đất mới, chưa kể nhiều doanh nghiệp còn đối mặt với khoản thu bổ sung hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng thì làm sao kéo giá thành xuống? Một yếu tố thời sự nữa là lãi vay với BĐS đã tăng rất mạnh. Mà muốn có nhà rẻ thì chi phí vốn là yếu tố quan trọng, cả chủ đầu tư và người mua nhà đều cần được ưu đãi để cung - cầu gặp nhau.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với khá nhiều cơ chế ưu đãi cho chủ đầu tư, cơ chế đặc thù để có thể đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án... Nhưng chính sách hỗ trợ để người có thu nhập trung bình, từ khoảng 20 triệu đồng/tháng, có thể tiếp cận được vẫn thiếu. Liên quan vấn đề này, Hiệp hội BĐS TP.HCM cũng đã có kiến nghị ưu đãi lãi suất cho người mua nhà ở phân khúc này từ 6 - 7%/năm. Đây là kiến nghị hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh lãi vay BĐS tăng mạnh như vừa nói trên.

Chính phủ quyết liệt, Bộ Xây dựng cũng đã triển khai rất nhanh, hy vọng thị trường nhà ở cho người có thu nhập trung bình sẽ bứt phá, cùng với nhà ở xã hội đang tăng tốc và hàng loạt dự án vẫn tiếp tục được tháo gỡ, nguồn cung BĐS sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu. Đó là giải pháp hạ giá nhà hiệu quả và bền vững nhất.

Tin liên quan

Chấn chỉnh xe khách

Chấn chỉnh xe khách

Giai đoạn lân cận trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, hàng loạt xe khách đã bị xử lý vì nhiều hành vi như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Thanh niên tăng tốc trên xa lộ số

Để thành phố ngày càng đáng sống

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở vừa túi tiền giải pháp nhà ở nhà ở cho người có thu nhập trung bình nhà ở thương mại chào ngày mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận