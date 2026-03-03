Giải pháp nào cho nhà ở vừa túi tiền?

Thực tế, nhà ở cho người có thu nhập trung bình, khoảng 20 triệu đồng/tháng hay nhà ở thương mại giá phù hợp, chính là phân khúc nhà ở đã "biến mất" khỏi thị trường nhiều năm qua. Những cụm từ quen thuộc mà chúng ta vẫn nghe nói như "lệch pha cung - cầu", "kim tự tháp ngược"... ám chỉ tình trạng căn hộ bình dân, phân khúc có nhu cầu rất lớn nhưng ngày càng hiếm hoi, thậm chí "bốc hơi" hoàn toàn ở các đô thị lớn; trong khi các dự án đưa ra thị trường tập trung chủ yếu vào phân khúc cao cấp, hạng sang. Thực trạng này đã được phản ánh rất nhiều, nguyên nhân cũng được mổ xẻ rất kỹ, chỉ có điều các giải pháp để kéo giá nhà xuống thì vẫn loay hoay, không theo kịp với sự gia tăng nhu cầu cũng như sự leo thang của chi phí đầu vào. Kết quả là cứ mỗi năm trôi qua, giá bất động sản (BĐS) lại thiết lập một mặt bằng mới, đắt đỏ hơn. Đơn cử như tăng cung để giảm giá nhà được nói đến rất nhiều nhưng dự án mới lại nhỏ giọt. TP.HCM, đô thị đông dân nhất nước, liên tục 5 năm trở lại đây số lượng dự án đủ điều kiện bán hàng ra thị trường mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các tỉnh thành khác cũng không khá hơn. Cung ít cầu cao thì giá tăng là tất yếu. Một yếu tố không thể không nhắc đến là tiền sử dụng đất cũng mỗi năm mỗi tăng; rồi hồ sơ thủ tục mất thời gian... Cứ mỗi thứ một chút góp phần đẩy mặt bằng giá lên cao. Riết rồi phân khúc nhà ở giá trung bình "biến mất" trên thị trường lúc nào không hay.

Nhìn từ bức tranh trên, để phát triển phân khúc nhà ở thương mại cho người có thu nhập trung bình, chắc chắn không thể tách riêng lẻ mà phải được thực hiện đồng bộ với các phân khúc khác, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập khá, nhà cho thuê... Nghĩa là tăng cung tổng thể để người dân có thể tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của mình. Bởi nếu chỉ tăng cung chỗ này mà chỗ kia vẫn khan hiếm thì sẽ đẩy cầu dồn vào một phân khúc, giá nhà ở phân khúc đó tất yếu sẽ lại tăng lên. Bên cạnh đó, bài toán tiền sử dụng đất vẫn cần một lời giải xác đáng nếu muốn phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Chúng ta đều thấy, tiền sử dụng đất đã tăng rất mạnh theo bảng giá đất mới, chưa kể nhiều doanh nghiệp còn đối mặt với khoản thu bổ sung hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng thì làm sao kéo giá thành xuống? Một yếu tố thời sự nữa là lãi vay với BĐS đã tăng rất mạnh. Mà muốn có nhà rẻ thì chi phí vốn là yếu tố quan trọng, cả chủ đầu tư và người mua nhà đều cần được ưu đãi để cung - cầu gặp nhau.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với khá nhiều cơ chế ưu đãi cho chủ đầu tư, cơ chế đặc thù để có thể đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án... Nhưng chính sách hỗ trợ để người có thu nhập trung bình, từ khoảng 20 triệu đồng/tháng, có thể tiếp cận được vẫn thiếu. Liên quan vấn đề này, Hiệp hội BĐS TP.HCM cũng đã có kiến nghị ưu đãi lãi suất cho người mua nhà ở phân khúc này từ 6 - 7%/năm. Đây là kiến nghị hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh lãi vay BĐS tăng mạnh như vừa nói trên.

Chính phủ quyết liệt, Bộ Xây dựng cũng đã triển khai rất nhanh, hy vọng thị trường nhà ở cho người có thu nhập trung bình sẽ bứt phá, cùng với nhà ở xã hội đang tăng tốc và hàng loạt dự án vẫn tiếp tục được tháo gỡ, nguồn cung BĐS sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu. Đó là giải pháp hạ giá nhà hiệu quả và bền vững nhất.