Để thành phố ngày càng đáng sống

Được mệnh danh là "con đường tỉ USD", đường Lê Lợi dài khoảng 1 km, nối chợ Bến Thành với Nhà hát TP được chỉnh trang sau khi hoàn trả mặt bằng metro số 1 đã trở thành không gian thương mại, du lịch quan trọng của khu vực trung tâm TP.HCM. Thế nhưng, người dân và du khách chưa kịp mừng đã khổ vì kiếp nạn kẹt xe ngay lập tức tái diễn, thậm chí còn trầm trọng hơn so với 8 năm rào chắn công trường làm tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên. Nguyên nhân là đường Lê Lợi thời gian qua được tận dụng tối đa để tổ chức các hoạt động như hội chợ, trưng bày nông sản, bán hàng... Không chỉ chiếm hết không gian lòng đường rộng rãi, đẹp đẽ ở giữa khiến lượng phương tiện phải đổ dồn vào làn hỗn hợp 2 bên, các sự kiện còn kéo theo một lượng lớn người đến tham quan, vui chơi khiến khu trung tâm kẹt cứng, nghẹt thở. "Con đường tỉ USD" và cả phố đi bộ Nguyễn Huệ tự lúc nào bị biến thành "phố sự kiện" bất đắc dĩ, không gian của người dân bị chiếm dụng và trả lại họ là ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn bủa vây. Chưa kể trước và sau sự kiện thì nhếch nhác đủ các loại nguyên vật liệu, bảng biển quảng cáo, giàn giáo... ảnh hưởng lớn đến mỹ quan ngay khu vực trung tâm. Vì thế, chỉ đạo dừng tổ chức sự kiện ở đường Lê Lợi của Chủ tịch UBND TP nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Ngay cả một số doanh nghiệp tham gia sự kiện cũng mong muốn có địa điểm tổ chức chuyên nghiệp, bài bản hơn vì chen chân vào trung tâm vừa nhỏ hẹp, vừa thiếu chỗ đậu xe, hạn chế đủ điều.

Chỉ đạo nói trên cũng không mang tính đơn lẻ mà nối tiếp những quyết định làm nức lòng người dân trước đó. Đơn cử như quyết định thu hồi 2 dự án "đất vàng" để làm công viên và khu tưởng niệm của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cuối năm 2025. Đến trước Tết Nguyên đán vừa qua, khu "đất vàng" bỏ hoang nhiều năm đã trở thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (P.Bàn Cờ), nơi đặt tượng đài giọt nước: biểu tượng của ký ức và sự hồi sinh. Công viên vẫn đang đón rất nhiều người dân, du khách đến tham quan, vui chơi, tưởng nhớ về một thời đã qua để trân trọng hơn giá trị của cuộc sống, tình thân và cộng đồng. TP cũng đã chọn khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội cùng dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2.9 năm nay - công trình thứ 2 hình thành từ quyết tâm biến "đất vàng" bỏ hoang, rào chắn lâu năm thành "lá phổi xanh" phục vụ cuộc sống người dân.

Mới nhất, TP yêu cầu đẩy mạnh rà soát đất công bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, chậm triển khai để chuyển đổi công năng, ưu tiên sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội; tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, bảo đảm thông thoáng và an toàn cho người đi bộ bên cạnh quyết liệt đột phá metro, buýt xanh...

Có thể nhận thấy rất rõ, sự thay đổi rất lớn trong quan điểm phát triển của TP.HCM, không chỉ là tăng trưởng kinh tế thuần túy mà tăng trưởng gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiến tới xây dựng một TP.HCM thực sự đáng sống, nơi người dân được bảo đảm giáo dục, y tế, môi trường, an toàn và cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là mục tiêu phát triển của VN trong kỷ nguyên mới mà TP.HCM - đầu tàu của cả nước phải tiên phong, phải là hình mẫu như kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.