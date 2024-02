Giải pháp nào cho sẹo lồi ở vùng da co kéo, thường xuyên vận động?

Sẹo lồi là một vấn đề da liễu phổ biến, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng của da. Sẹo lồi ngày càng trở nên phức tạp hơn nếu chúng xuất hiện ở những vị trí da co kéo, thường xuyên vận động. Việc vận động thường xuyên khiến vết thương lâu lành, các mô và collagen sắp xếp bất thường khiến sẹo lồi lên nhiều, to và lan rộng ra những vùng xung quanh. Khi sẹo lồi xuất hiện ở vùng da co kéo, thường xuyên vận động, nó có thể gây ra các triệu chứng như:

Ngứa ngáy, khó chịu

Đau rát, đặc biệt khi vận động

Hạn chế vận động của cơ, khớp

Ảnh hưởng đến thẩm mỹ

Sử dụng các sản phẩm ngăn ngừa sẹo từ silicone là phương pháp phổ biến hiện nay dùng để quản lý và dự phòng sẹo lồi, được chỉ định cho tất cả trường hợp trên mọi vết thương có nguy cơ để lại sẹo lồi, trên tất cả các vị trí trên cơ thể.

Gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil giúp quản lý sẹo ở vùng da co kéo, thường xuyên vận động hiệu quả nhờ chứa silicone y tế với hàm lượng lên đến 97%. Silicone là thành phần vàng được ứng dụng và sử dụng phổ biến trong y tế, nhất là điều trị sẹo lồi, phì đại. Gel Silicon RejuvaSil giúp làm giảm sức căng trên bề mặt da, hoạt động như một lớp màng bảo vệ bề mặt sẹo giúp kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, bụi bẩn từ môi trường. Đồng thời, thành phần này còn hạn chế sự mất nước tại vị trí sẹo khiến quá trình tổng hợp collagen mạnh mẽ hơn cho vùng da sẹo luôn mềm mịn và hấp thụ dưỡng chất, từ đó ngăn ngừa sẹo phát triển, lồi.

Theo nghiên cứu được chứng minh trên NCBI cho biết, gel silicone được báo cáo có hiệu quả và làm giảm 86% kết cấu, 84% màu sắc và 68% chiều cao của sẹo. Ưu điểm của gel silicon bao gồm sử dụng dễ dàng, ngay cả đối với làn da nhạy cảm, có thể được áp dụng cho bất kỳ vùng da hoặc bề mặt sẹo không đều, mặt, các bộ phận chuyển động (khớp và nếp gấp) và bất kỳ kích thước sẹo nào. Một tuýp 15g chứa đủ gel silicon để điều trị sẹo 7,5-10cm áp dụng khi bôi hai lần một ngày trong hơn 90 ngày.

Ngoài ra, sản phẩm còn được kiểm nghiệm, an toàn cho mọi loại da bao gồm cả làn da nhạy cảm. Với dạng gel lỏng, dễ thấm, khô nhanh, tiện lợi, không gây bết dính khi dùng ở những vùng sẹo dưới quần áo. Gel có khả năng bám dính tốt trên da, phù hợp với những vùng da co kéo, thường xuyên vận động.

Với những ưu điểm vượt trội, gel silicone Rejuvasil là lựa chọn lý tưởng cho việc điều trị sẹo lồi ở những vùng da co kéo, thường xuyên vận động. Sử dụng Rejuvasil thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng sẹo lồi, lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

Để đạt được hiệu quả nhanh chóng, bạn nên bôi gel silicone RejuvaSil, phủ kín hoàn toàn sẹo hằng ngày từ 2 - 3 lần, dùng liên tục 2 - 4 tháng. Với những loại sẹo lồi lâu năm, vết sẹo to, lồi nhanh bạn nên kết hợp điều trị sẹo đa phương thức như sử dụng laser, phẫu thuật thẩm mỹ sẹo, tiêm steroid. Tuy nhiên, khi kết hợp cùng các phương thức khác, bạn nên tìm chọn cơ sở thăm khám và bác sĩ uy tín, có chuyên môn, tay nghề cao để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp sẹo khác nhau.

Ngoài sử dụng silicone để quản lý và dự phòng sẹo lồi trên vùng da co kéo, thường xuyên cử động, bạn nên lưu ý sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên để bảo vệ da hoặc che chắn kĩ vết sẹo tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tránh sẹo thâm màu.

Sẹo lồi nên được điều trị càng sớm càng tốt tránh để lan rộng gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có những cách để hạn chế sẹo cũng như tránh tình trạng mất thẩm mỹ ngoài da, đau nhức.

