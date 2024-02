Sẹo lồi ở ngực: Nguyên nhân và cách điều trị ngay tại nhà không xâm lấn

Hãy tìm hiểu ngay những thắc mắc về sẹo lồi ở ngực được chia sẻ bởi bác sĩ da liễu dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ tìm được giải pháp điều trị sẹo lồi ở ngực hiệu quả ngay tại nhà và lấy lại sự tự tin.

Sẹo lồi ở ngực hình thành do những nguyên nhân nào?

Sẹo lồi ở ngực chính là hệ quả của quá trình phục hồi vết thương hở trên bề mặt làn da. Trong đó, có một số tổn thương có nguy cơ hình thành sẹo lồi ở ngực phổ biến gồm có:

Sẹo lồi ở ngực do tai nạn: Khi bị tai nạn giao thông hay tai nạn lao động nếu làm tổn thương nghiêm trọng ở vùng da ngực sẽ có nguy cơ cao gây nên những vết sẹo lồi.

Khi bị tai nạn giao thông hay tai nạn lao động nếu làm tổn thương nghiêm trọng ở vùng da ngực sẽ có nguy cơ cao gây nên những vết sẹo lồi. Sẹo lồi ở ngực do mụn: Thông thường, các loại mụn ở ngực hay vị trí nào trên cơ thể cũng khó có thể gây ra sẹo lồi. Nhưng trong quá trình bị mụn khi nặn mụn có thể vi khuẩn đã xâm nhập gây viêm nhiễm và làm nhiễm trùng vết thương có thể gây sẹo lồi.

Thông thường, các loại mụn ở ngực hay vị trí nào trên cơ thể cũng khó có thể gây ra sẹo lồi. Nhưng trong quá trình bị mụn khi nặn mụn có thể vi khuẩn đã xâm nhập gây viêm nhiễm và làm nhiễm trùng vết thương có thể gây sẹo lồi. Do xóa vết xăm ở ngực không đúng cách: Chiếu tia laser vào vết xăm để phá vỡ phân tử mực làm mờ hình xăm. Và sóng laser thường tạo ra nhiệt độ cao tới 60 độ C, nguy cơ gây bỏng hoặc tạo ra tổn thương trên bề mặt da có thể để lại sẹo.

Chiếu tia laser vào vết xăm để phá vỡ phân tử mực làm mờ hình xăm. Và sóng laser thường tạo ra nhiệt độ cao tới 60 độ C, nguy cơ gây bỏng hoặc tạo ra tổn thương trên bề mặt da có thể để lại sẹo. Sẹo phẫu thuật: Các vết mổ khâu sau phẫu thuật thường có nguy cơ để lại sẹo lồi xấu trên bề mặt da. Nhất là trường hợp tay nghề của bác sĩ chưa cao, đường khâu xấu hay vết khâu bị nhiễm trùng.

Sẹo lồi thường gặp ở ngực gồm những dạng nào?

Sẹo lồi ở ngực có thể hình thành do nhiều nguyên nhân và thường biểu hiện với đa dạng hình thức. Trong đó, nổi bật sẹo lồi ở ngực vẫn là 2 dạng phổ biến dưới đây.

Sẹo lồi bị thâm ở ngực dày và bị co kéo nhiều: Kích thước sẹo lồi ở ngực từ nhỏ tới trung bình và nổi lên trên bề mặt da ở dạng cục u dày với bên trong màu thâm sẫm. Bên ngoài vết sẹo là một lớp màng bóng che phủ và tạo một độ nhẵn bóng nhất định. Sẹo lồi thâm ở ngực thường bị co kéo nếu như vết thương hở phức tạp và tổn thương sâu. Theo khảo sát thực tế, cứ 10 ca sẹo lồi ở ngực thì có tới 7 ca bị lồi co kéo và biến dạng.

Kích thước sẹo lồi ở ngực từ nhỏ tới trung bình và nổi lên trên bề mặt da ở dạng cục u dày với bên trong màu thâm sẫm. Bên ngoài vết sẹo là một lớp màng bóng che phủ và tạo một độ nhẵn bóng nhất định. Sẹo lồi thâm ở ngực thường bị co kéo nếu như vết thương hở phức tạp và tổn thương sâu. Theo khảo sát thực tế, cứ 10 ca sẹo lồi ở ngực thì có tới 7 ca bị lồi co kéo và biến dạng. Sẹo lồi phì đại, đau hay ngứa khi chạm vào: Đây làlà dạng sẹo cũng khá phổ biến tại vị trí ngực. Sẹo lồi phì đại phát triển trên bề mặt vùng da hư tổn với dấu hiệu xâm lấn và lan rộng ra các vùng xung quanh. Màu đỏ với bề mặt gồ lên và dễ dàng nhận dạng bằng mắt thường. Ban đầu, sẹo lồi phì đại dày, cảm giác đau rát và ngứa khi ma sát quần áo hay chạm vào. Tuy nhiên, sau một thời gian vết sẹo lồi phì đại ở ngực có xu hướng xẹp dần, giảm ngừa và màu sắc cũng nhạt dần.

Sẹo lồi ở ngực gây ra vấn đề rất nghiêm trọng về mặt thẩm mỹ và làm ảnh hưởng tới tâm lý của khổ chủ. Vậy nên, việc điều trị dứt điểm sẹo lồi ở ngực là mong muốn cấp thiết của những người có sẹo lồi ở ngực. Nhất là với những vết sẹo lồi lớn và phát triển lan rộng hơn.

Những ai thường bị sẹo lồi ở ngực?

Theo các bác sĩ da liễu, bất cứ ai cũng có thể bị sẹo lồi sau chấn thương hay phẫu thuật. Nhưng trong đó có một số người có nguy cơ hình thành sẹo lồi ở ngực cao hơn. Đó là một số trường hợp dưới đây, bạn cùng tìm hiểu xem có mình trong đó không để biết cách ngăn ngừa nhé.

Người có làn da sẫm màu: Người có làn da tối màu thường có nguy cơ phát triển sẹo lồi cao hơn so với những người có làn da sáng hơn.

Người có làn da tối màu thường có nguy cơ phát triển sẹo lồi cao hơn so với những người có làn da sáng hơn. Cơ địa dễ hình thành sẹo lồi: Một số người cơ địa sẹo lồi sẽ có xu hướng tự nhiên hình thành sẹo lồi, kể cả những vết thương rất nhỏ.

Một số người cơ địa sẹo lồi sẽ có xu hướng tự nhiên hình thành sẹo lồi, kể cả những vết thương rất nhỏ. Yếu tố di truyền: Có thể sẹo lồi xuất hiện do yếu tố di truyền từ những người trong gia đình. Nếu trong gia đình bạn có thể hệ trước tiền sử mắc sẹo lồi thì nguy cơ bạn bị sẹo lồi cũng khá cao.

Có thể sẹo lồi xuất hiện do yếu tố di truyền từ những người trong gia đình. Nếu trong gia đình bạn có thể hệ trước tiền sử mắc sẹo lồi thì nguy cơ bạn bị sẹo lồi cũng khá cao. Người trẻ tuổi: Những người ở độ tuổi dưới 30 với lượng collagen dồi dào sẽ có nguy cơ phát triển sẹo lồi nhiều hơn so với những người cao tuổi hơn.

Điều trị sẹo lồi ở ngực có dễ không?

Sẹo lồi ở ngực hay bất cứ vị trí nào trên cơ thể không thể tự biến mất. Và việc điều trị sẹo lồi cũng khó có thể làm biến mất hoàn toàn vết sẹo, nhất là với vết sẹo lâu năm. Theo đánh giá của chuyên gia và bác sĩ da liễu, sẹo lồi có thể chữa khỏi tới 95% và ngăn ngừa tái phát nếu chọn đúng phương pháp với tình trạng vết sẹo thực tế và cơ địa của bản thân.

Bác sĩ còn khuyến cáo, sẹo lồi ở ngực cần điều trị sớm càng sớm càng tốt để đạt hiệu quả tối ưu. Với các phương pháp điều trị sẹo lồi xâm lấn vẫn cần kết hợp sử dụng các sản phẩm gel hay miếng dán chứa thành phần silicone y tế để quản lý và ngăn ngừa sẹo lồi tái phát. Thêm nữa, điều trị sẹo lồi là cả một quá trình cần kiên trì trong một thời gian nhất định.

Top 4 phương pháp điều trị sẹo lồi ở ngực hiệu quả hàng đầu hiện nay được bác sĩ da liễu tin dùng

Dưới đây là top phương pháp điều trị sẹo lồi ở ngực mang lại hiệu quả cao và đang được các bác sĩ da liễu tin dùng. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những giải pháp nào và đưa ra lựa chọn phù hợp với vết sẹo lồi của mình nhé!

Phẫu thuật cắt sẹo lồi ở ngực

Nếu vết sẹo lồi ở ngực lớn, lâu năm và co kéo nhiều thì cách tốt nhất là bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ toàn bộ nhân sẹo chai xơ bên trong. Sau đó, bác sĩ sẽ tiến hành khâu thẩm mỹ hay chuyển vạt da nếu sẹo quá lớn để đạt được hiệu quả tối đa. Ưu điểm của phương pháp trị sẹo lồi ở ngực này là làn da nhanh chóng trở nên mềm mại, bằng phẳng. Hiệu quả với cả vết sẹo lồi co kéo nhiều và lâu năm. Đặc biệt, cắt bỏ sẹo lồi được thực hiện với quy trình khép kín, đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà không mất nhiều thời gian phục hồi. Hạn chế của phương pháp cắt sẹo lồi ở ngực là khả năng tái phát cao và nguy cơ nhiễm trùng bên trong. Các bạn cũng cần biết chi phí phẫu thuật sẹo lồi dù chỉ thực hiện một lần những khá cao.

Tiêm sẹo lồi ở ngực

Tiêm sẹo lồi là đưa một loại dung dịch ức chế chuyên dùng ở trong y khoa giúp làm xẹp những mô xơ sợi collagen. Theo đó, vết sẹo dần xẹp xuống và trở nên bằng phẳng, đều màu hơn. Tiêm sẹo lồi phù hợp với sẹo lồi ở ngực có kích thước nhỏ mà nguyên nhân có thể do bệnh lý hay mụn gây nên. Hiệu quả tối đa với vết sẹo lồi mới hình thành và không gây co kéo phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp tiêm sẹo lồi phải thực hiện tiêm nhiều lần và nguy cơ tái phát cũng cao.

Điều trị sẹo lồi ở ngực bằng laser

Với vết sẹo lồi ở ngực bị co kéo nhiều, kích thước từ nhỏ tới trung bình thì các bác sĩ thường dùng laser tác động trực tiếp vào bên trong. Nó sẽ bóc tách toàn bộ nhân của sẹo và mang lại hiệu quả điều trị sẹo tốt nhất. Ưu điểm của phương pháp laser là không xâm lấn, không gây đau đớn và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiệu quả trị sẹo cao trả lại làn da láng mịn, hồng hào tự nhiên. Nhược điểm của phương pháp trị sẹo lồi bằng laser là thực hiện nhiều lần, chi phí cũng khá cao và nguy cơ tái phát.

Với 3 phương pháp trị sẹo lồi ở ngực để đạt hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa tái phát, các bác sĩ vẫn kê cho người bệnh các sản phẩm trị sẹo chứa silicone y tế cao cấp. Một trong những sản phẩm đang được sử dụng phổ biến trong bệnh viện, phòng khám thẩm mỹ hàng đầu hiện nay tại Việt Nam chính là bộ đôi Gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ.

Sử dụng kem trị sẹo ở ngực chứa silicone y tế

Cơ chế hoạt động chính của silicone y tế là được sử dụng như một chất bôi tại chỗ để quản lý và ngăn ngừa hình thành sẹo. Bởi khả năng hydrat hóa và sự thúc đẩy cân bằng nội môi của oxy cùng độ ẩm trên bề mặt da. Theo đó, những vùng da khô và mô sẹo lấy lại độ đàn hồi, độ ẩm sau tổn thương hay chấn thương.

Silicone y tế cũng giúp kiểm soát việc sản sinh collagen quá mức tại vị trí sẹo. Khi bị thương, tế bào sừng biểu bì và nguyên bào sợi sẽ tổng hợp một lượng lớn collagen. Đây là một loại protein cấu trúc phổ biến, để tái tạo làn da bị tổn thương. Nếu không được cân bằng thì sự tích tụ collagen quá nhiều dẫn đến hình thành sẹo lồi và sẹo phì đại. Bằng cách sử dụng dán miếng dán hay thoa gel silicone y tế lên vết sẹo, hoạt động của nguyên bào sợi sẽ giảm xuống và quá trình sản xuất collagen được bình thường hóa. Điều này có tác dụng làm phẳng sẹo và giúp chúng dần trở lại bình thường như các mô xung quanh.

Các bác sĩ thẩm mỹ trên khắp thế giới tin tưởng vào hiệu quả của silicone y tế để quản lý và điều trị sẹo. Bởi điều này được chứng minh qua hơn 30 năm thử nghiệm lâm sàng. Miếng dán silicone hay gel silicone như một giải pháp bôi ngoài da để kiểm soát sẹo thường là tuyến phòng thủ đầu tiên của nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật. Hiệu quả mà giá cả phải chăng và sử dụng cũng thật dễ dàng.

Chính vì thế, Rejuvaskin thiết kế bộ đôi Silicone Gel Rejuvasil và Silicone Sheeting Scar FX thành phần chính là Silicone y tế cao cấp. Thành phần vàng trong ngừa sẹo lồi/phì đại nhờ cơ chế tạo màng khóa ẩm tuyệt vời, ngăn mất nước qua da, ức chế tăng sinh mao mạch dưới da, ổn định quá trình phục hồi sẹo. Chỉ việc kết hợp 2 sản phẩm, không chỉ ngừa sẹo lồi/phì đại mà còn cải thiện sẹo ở ngực toàn diện cả về chiều dài, rộng, chiều cao và màu sắc của sẹo sau 8 tuần sử dụng. Bộ sản phẩm trị sẹo lồi ở ngực Rejuvaskin được đánh giá hiệu quả, tương thích, an toàn theo tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ.

Trong đó, gel Rejuvasil với 97% silicone y tế giúp giảm 86% kết cấu, 84% màu sắc và 68% chiều cao của sẹo lồi nhờ cơ chế tăng cường hydrat hóa lớp sừng, cân bằng độ ẩm; hỗ trợ hấp thụ oxy nuôi mô, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập; ổn định quá trình tổng hợp collagen dưới da và tăng cường collagenase, phá vỡ collagen dư thừa. Bên cạnh đó, Gel Rejuvaskin Rejuvasil còn chứa hoạt chất Squalane, Vitamin C, Dầu Emu giúp tăng cường độ ẩm, kháng viêm, ngừa thâm, nuôi dưỡng tế bào, khép miệng sẹo. Sử dụng đều đặn ban ngày và nhớ chỉ thoa 1 lần, không massage lại mà để khô tự nhiên.

Miếng dán Rejuvaskin Scar FX với thành phần 100% silicone y tế giúp ép phẳng sẹo lồi/phì đại nhờ kết cấu mềm dẻo, khả năng bám chặt tuyệt đối không cho sẹo vượt lên bề mặt da tuyệt vời. Sử dụng tối thiểu từ 8-12 tiếng/ 1 ngày vào buổi tối.

Điều trị lồi ở ngực không hề dễ dàng nhưng vẫn có những giải pháp tối ưu và hiệu quả lên tới 90%. Nhất là với sẹo lồi ở ngực mới hình thành và tình trạng không quá phức tạp thì chỉ cần dùng ngay bộ đôi gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX của thương hiệu Rejuvaskin. Chỉ cần kiên trì sử dụng đúng cách và đều đặn sẽ giúp bạn lấy lại làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu và tự tin hơn nhé. Chúc các bạn sớm thoát khỏi nỗi lo sẹo lồi ở ngực nhé!