Giải quyết chế độ BHXH ngay trên ứng dụng VNeID

BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2546/BHXH-CSXH gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách BHXH trên ứng dụng VNeID.

Từ 10.10, BHXH Việt Nam triển khai 2 thủ tục hành chính về BHXH trên VNeID ẢNH: PHAN TUYẾN

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐT.Ư của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH trên ứng dụng VNeID gồm: "Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi" và "Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng".

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo sở y tế và sở tư pháp thực hiện chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 5 Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10.1.2025 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH các tỉnh hướng dẫn BHXH cơ sở và đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; phản hồi trạng thái hồ sơ đến ứng dụng VNeID theo đúng quy trình.

Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền đến người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về lợi ích của việc thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai cần được kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và BHXH Việt Nam. Hằng tháng, vào ngày cuối cùng, các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo BHXH Việt Nam, 9 tháng của năm 2025 đã có 135.182 người được giải quyết chế độ BHXH hằng tháng, 966.579 người hưởng chế độ thai sản.