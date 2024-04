Giải quyết đắn đo chọn trường, ngành, nghề với những cách này...

Nhằm giúp thí sinh (TS) có thể tìm được môi trường học phù hợp nhất với các bạn, trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" hôm nay, thủ khoa Trần Thùy Tiên, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đã có những chia sẻ hữu ích về chủ đề nên chọn trường công hay tư?

Vấn đề đầu tiên mà cô nàng thủ khoa muốn đề cập đến là tài chính. Vì theo Tiên, đây là vấn đề mà hầu hết học sinh và phụ huynh quan tâm.

"Qua quá trình tìm hiểu về các trường, mình thấy trường tư thường học phí sẽ cao hơn. Nhưng khi học ở trường tư thì cơ sở vật chất sẽ được đầu tư theo hướng mới mẻ và hiện đại hơn. Nhưng không đồng nghĩa là cơ sở vật chất của trường công không ổn, vì hiện nay lĩnh vực giáo dục luôn được đầu tư, đổi mới và hiện đại", Tiên nói.

Một vấn đề nữa là câu chuyện tuyển sinh, Tiên cho rằng trường tư dễ vào hơn. Còn trường công, vấn đề xét tuyển Tiên thấy khá là khó so với những bạn học lực bình thường, không giỏi.

"Mình thấy muốn vào trường công tốt thì điểm các bạn phải cao, từ 24 điểm trở lên, tùy ngành, trường. Bản thân mình, trước đây đã tính học trường công, tiếc thay bị thiếu 0,25 điểm. Tuy nhiên, khi đăng ký lại trường tư, mình may mắn trở thành thủ khoa và đã đạt được học bổng đầu vào của trường để an tâm học tập. Đó là điều rất may mắn với mình. Chính vì vậy, các bạn đừng quá lo lắng khi chẳng may bị rớt trường này, trường kia, vì ở đâu đó sẽ có những may mắn đang chờ đón các bạn", Tiên nhắn gửi.



Theo Tiên, TS hãy chọn môi trường học phù hợp với bản thân nhất. Đừng nghe người khác nói rồi chọn theo nhưng không phù hợp với bản thân. Khi chọn sai trường, các bạn cảm thấy rất nặng nề và vô cùng uể oải khi đi học.

"Thực tế có những bạn nghe theo bạn bè đồng trang lứa rồi chọn một trường tư với học phí cao mà không có sự tìm hiểu kỹ càng. Nên các bạn học mà tâm lý lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ kỳ sau lấy tiền đâu để đóng học phí", Tiên kể và khuyên TS: "Các bạn hãy lắng nghe bản thân mình nhiều hơn để lựa chọn được môi trường học tập phù hợp".

