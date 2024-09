Giải Sư tử vàng 2024 tôn vinh 'trụ cột' điện ảnh Pedro Almodóvar

Liên hoan phim Venice lần thứ 81 vừa khép lại tại Lido (Ý) vào tối 7.9 (giờ địa phương). Giải thưởng quan trọng nhất của mùa giải là Sư tử vàng trao cho phim The Room Next Door, bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar. Trên sân khấu nhận giải, khoảnh khắc ông hôn tượng vàng được ghi lại như là một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ bế mạc.

Ông xúc động nói khi lên sân khấu nhận giải: "Tôi muốn cảm ơn gia đình mình, những người đã bên tôi giờ phút này... The Room Next Door là phim nói tiếng Anh đầu tiên của tôi, nhưng linh hồn của tác phẩm lại là Tây Ban Nha".

Đạo diễn Pedro Almodóvar hôn tượng Sư tử vàng trên sân khấu trao giải Liên hoan phim Venice lần thứ 81

ẢNH: EPA

Tác phẩm của ông, có 2 minh tinh Julianne Moore và Tilda Swinton đóng chính, là bộ phim được tán dương nhiệt liệt tại liên hoan phim khi nhận tràng vỗ tay sau khi chiếu dài đến 17 phút. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết What Are You Going Through của tác giả Sigrid Nunez, kể về tình bạn giữa tác giả ăn khách Ingrid (Julianne Moore đóng) và bạn cô là Martha (Tilda Swinton). Sau khi mất kết nối với nhau, 2 người đã tìm đến nhau và hàn gắn lại tình bạn. Cho đến khi Martha trăng trối với bạn là cô muốn bạn mình ở căn phòng bên cạnh trong những giờ phút cuối đời, lúc cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Giải Sư tử bạc - Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay trao cho đạo diễn Brady Corbet với tác phẩm dài đến 3 tiếng rưỡi là The Brutalist, có 2 ngôi sao Adrian Brody và Felicity Jones đóng chính, lấy bối cảnh thời Thế chiến thứ 2, kể về mối tình giữa kiến trúc sư người Hungary và một người đã sống sót qua nạn diệt chủng Do Thái của Đức quốc xã. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao tại mùa giải.

Giải Sư tử bạc trao cho đạo diễn Brady Corbet với tác phẩm The Brutalist ẢNH: PROTAGONIST PICTURES

Ngay sau liên hoan phim, The Brutalist đã được Protagonist Pictures - nhà phân phối tác phẩm trên toàn thế giới, bán toàn bộ bản quyền cho hãng Focus Features và phim dự kiến sẽ ra rạp thị trường Bắc Mỹ thời gian tới.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chiến thắng của minh tinh Nicole Kidman tại giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đóng trong phim Babygirl, tác phẩm giật gân của đạo diễn Halina Reijn. Nhưng minh tinh không thể lên sân khấu nhận giải và phải rời liên hoan phim sớm vì mẹ cô qua đời. Tác phẩm Babygirl là một trong những phim nhận về nhiều ý kiến tại mùa giải vì cảnh nóng trên phim - chủ đề "nổi cộm" tại liên hoan phim.

Minh tinh Nicole Kidman không thể lên sân khấu nhận giải, cô rời liên hoan phim vì hay tin mẹ mất

ẢNH: PAGE SIX

Đạo diễn Halina Reijn đã thay nữ nghệ sĩ phát biểu về sự vắng mặt của cô: "Tôi rất sốc và tôi phải về với mẹ mình - giải này dành cho bà ấy. Tôi biết ơn và có thể nói tên của bà ấy với tất cả mọi người. Sự va chạm giữa nghệ thuật và cuộc sống thật đau lòng, và điều này khiến trái tim tôi tan vỡ".

Mùa giải năm nay hào nhoáng, khiến giới yêu điện ảnh chú ý. Nhiều tác phẩm đã chiếu ra mắt tại liên hoan phim và nhận về sự tán dương từ khán giả quốc tế, đơn cử như Queer của đạo diễn Luca Guadagnino hay Joker: Folie à Deux của đạo diễn Todd Phillips.

Song, báo chí quốc tế ghi nhận nhiều ý kiến về chiến thắng của Pedro Almodóvar tại giải thưởng. Với giải Sư tử vàng lần này, Pedro Almodóvar đã giành được giải thưởng điện ảnh uy tín trong sự nghiệp của mình, và The Room Next Door là phim xuất sắc, bật lên khỏi nhiều phim khác để có thể rinh tượng vàng. Nhưng giới phê bình quốc tế nhìn nhận, The Room Next Door vẫn chưa phải là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của vị đạo diễn 74 tuổi.

Pedro Almodóvar được xưng tụng như là một trong những "trụ cột" của điện ảnh thế giới trong suốt hơn 4 thập niên qua với những tác phẩm nổi bật, mê mẩn và gây choáng váng nhưng giải Sư tử vàng hiện tại có thể xem như giải lớn nhất mà ông được vinh danh. Giới phê bình và khán giả quốc tế đánh giá cao các tác phẩm trước đó của ông (và đáng lẽ ra các tác phẩm này đã thắng các giải quan trọng tại các liên hoan phim châu Âu khác nhau, ví dụ như All About My Mother (1999), Volver (2006) hay Pain and Glory (2019).

Minh tinh Julianne Moore và Tilda Swinton trong phim The Room Next Door - tác phẩm vừa thắng giải Sư tử vàng ẢNH:

Do đo, có thể xem giải Sư tử vàng lần này là giải tôn vinh sự nghiệp lâu dài và có nhiều dấu ấn trong điện ảnh của Pedro Almodóvar.