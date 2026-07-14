Giải thể Đồn công an Khu công nghiệp Bá Thiện sau 18 năm hoạt động

Ngày 14.7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện thực hiện nhiệm vụ ẢNH: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện được thành lập từ năm 2008, có chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Qua 18 năm hoạt động, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, ổn định để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo quyết định, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện chính thức giải thể kể từ ngày 15.7. Đây là yêu cầu khách quan nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng "tinh, gọn, mạnh", giảm tầng nấc trung gian, tăng cường lực lượng cho công an cấp xã trực tiếp chiến đấu.

Sau khi giải thể, Công an các xã Bình Nguyên, Bình Xuyên, Bình Tuyền và Xuân Lãng sẽ tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với công an các xã nêu trên thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận địa bàn, hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, trang thiết bị theo quy định.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Phú Thọ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, phân công công tác đối với chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy.